Chấm điểm Man City 2-1 Arsenal: Haaland định đoạt trận đấu, Havertz nỗ lực trong ngày Odegaard trở lại Thất bại tại Etihad khiến Arsenal đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh dù Kai Havertz tiếp tục nổ súng và sự trở lại của thủ quân Martin Odegaard.

Arsenal bước vào trận quyết đấu tại Etihad với mục tiêu giành ít nhất một điểm để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, bản năng sát thủ của Erling Haaland trong hiệp hai đã dập tắt hy vọng của Pháo thủ, khiến thầy trò HLV Mikel Arteta không còn nắm quyền tự quyết trong tay.

Hàng phòng ngự: Những khoảnh khắc thiếu tập trung

Hệ thống phòng ngự của Arsenal đã có một ngày làm việc vất vả trước sức ép liên tục từ phía đội chủ nhà. Dù có những cá nhân thi đấu nổi bật, nhưng sai lầm ở các thời điểm quyết định đã khiến họ phải trả giá đắt.

David Raya dường như bị ngợp trước áp lực lớn của trận đấu ngay từ những phút đầu.

David Raya (6 điểm) đã bộc lộ sự lúng túng trong các tình huống triển khai bóng ngắn, điều hiếm thấy ở thủ thành này. Trong khi đó, tân binh Cristhian Mosquera (6.5 điểm) đã có màn đối đầu trực diện khá ấn tượng với Jérémy Doku, dù anh phải nhận một thẻ vàng sớm trong hiệp một.

William Saliba đôi khi mắc lỗi vị trí và không kiểm soát tốt khu vực cấm địa như thường lệ.

William Saliba (6 điểm) khởi đầu trận đấu đầy hưng phấn nhưng dần đánh mất sự chính xác trong việc chọn vị trí. Đối tác của anh, Gabriel (6.1 điểm), đã có một ngày thi đấu dưới sức khi liên tục để Rayan Cherki và Erling Haaland qua mặt. Trung vệ người Brazil còn may mắn thoát khỏi một tấm thẻ đỏ sau tình huống va chạm thiếu kiềm chế với đối phương.

Piero Hincapie có pha cản phá xuất sắc ngăn chặn Antoine Semenyo trong hiệp một.

Tuyến giữa: Sự bế tắc trước vòng vây của Man City

Khu vực trung lộ là nơi Arsenal thất thế rõ rệt nhất. Martin Zubimendi (6.1 điểm) đã không thể kiểm soát được những pha dâng cao đầy biến ảo của Nico O’Reilly, khiến hàng tiền vệ Arsenal thường xuyên bị xuyên phá trong hiệp một.

Declan Rice không thể thực hiện vai trò máy quét bao quát thường thấy trước sự xuất sắc của Rodri.

Declan Rice (6.2 điểm) được giao trọng trách phong tỏa Rodri nhưng nhiệm vụ này dường sự quá sức với anh trong trận đấu hôm nay. Điểm sáng duy nhất là sự trở lại của Martin Odegaard (6.2 điểm) trong đội hình xuất phát kể từ tháng 1. Dù chưa tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất, sự hiện diện của người đội trưởng vẫn mang lại những tín hiệu tích cực cho lối chơi của Pháo thủ.

Đội trưởng Arsenal cần thêm thời gian để bắt nhịp lại với cường độ cao tại Ngoại hạng Anh.

Hàng công: Bản năng của Havertz là chưa đủ

Kai Havertz (6.9 điểm) một lần nữa chứng minh tại sao anh là lựa chọn ưu tiên của Arteta. Khả năng pressing bền bỉ của tiền đạo người Đức đã trực tiếp dẫn đến bàn thắng sau sai lầm của Donnarumma. Havertz đóng vai trò là mắt xích kết nối các tuyến vô cùng hiệu quả, dù anh sẽ phải rất tiếc nuối với pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở cuối trận.

Kai Havertz là điểm sáng lớn nhất trên hàng công Arsenal với nỗ lực pressing và bàn thắng quan trọng.

Ngược lại, Noni Madueke (6.1 điểm) tỏ ra lạc nhịp trong một trận đấu đỉnh cao và sớm bị thay ra ngay sau giờ nghỉ. Eberechi Eze (6.1 điểm) dù hoạt động năng nổ và suýt ghi bàn từ một cú sút uy lực ở phút 60, nhưng anh cũng thường xuyên để mất bóng ở những khu vực nhạy cảm, gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà.

Cú sút uy lực ở phút 60 của Eze suýt chút nữa đã có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Thất bại 1-2 tại Etihad khiến con đường chinh phục danh hiệu của Arsenal trở nên chông gai hơn bao giờ hết. Khoảng cách về bản lĩnh trong những trận cầu lớn vẫn là bài toán mà Mikel Arteta cần tìm lời giải nếu muốn đưa Arsenal trở lại đỉnh cao sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.