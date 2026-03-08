Chấm điểm Man City hạ Newcastle: Marmoush lập cú đúp, Savinho rực sáng tại FA Cup
Đánh bại Newcastle tại St James' Park, Man City chính thức ghi tên mình vào vòng tiếp theo của FA Cup. Savinho và Marmoush tỏa sáng rực rỡ trong ngày Khusanov chơi điềm tĩnh.
Man City vừa giành tấm vé đi tiếp tại FA Cup sau màn lội ngược dòng kịch tính trước Newcastle ngay trên thánh địa St James' Park. Trong một ngày mà các ngôi sao tấn công như Savinho và Marmoush thay nhau tỏa sáng, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã chứng minh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch bằng lối chơi áp đảo và sự điềm tĩnh cần thiết ở những khoảnh khắc quyết định.
Nhóm ngôi sao rực sáng: Điểm 8 tuyệt đối
Hàng công của Man City đã có một ngày thi đấu bùng nổ, đặc biệt là tiền đạo Marmoush. Dù khởi đầu khá trầm lắng, chân sút này càng chơi càng hay và trực tiếp định đoạt trận đấu bằng một cú đúp đẳng cấp. Sự tự tin của Marmoush sau bàn thắng thứ hai đã giúp Man City hoàn toàn làm chủ thế trận.
Bên cạnh Marmoush, Savinho là nhân tố không thể không nhắc đến. Anh chính là người ghi bàn gỡ hòa quan trọng, giúp Man City lấy lại thế trận trong bối cảnh bị dẫn trước. Cường độ hoạt động không biết mệt mỏi của Savinho bên hành lang cánh đã gây ra vô vàn khó khăn cho hàng thủ Newcastle.
Ở tuyến giữa, Gonzalez đã có màn trình diễn lấn lướt hoàn toàn so với Tonali. Khả năng đánh chặn và luân chuyển bóng của anh đã bóp nghẹt các đợt phản công của Newcastle. Trong khi đó, ở hàng phòng ngự, Khusanov thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc dù thường xuyên phải đối mặt với các tiền đạo tốc độ của đối phương.
Sự ổn định của các nhân tố chủ chốt
John Stones tiếp tục đóng vai trò "cỗ máy đếm nhịp" cho The Citizens. Dù gặp khó khăn về nhịp độ ở đầu trận, anh nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát và suýt chút nữa đã có một đường kiến tạo thành bàn cho Savinho. Ở hai cánh, Ake và Nunes cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ dù phải đối mặt với không ít áp lực từ các cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ như Elanga.
Jeremy Doku sau những phút đầu có phần nôn nóng đã tìm lại được sự bình tĩnh để thực hiện đường kiến tạo giúp Savinho ghi bàn. Trong khi đó, O'Reilly đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng một màn trình diễn ổn định, tranh chấp sòng phẳng với hàng tiền vệ giàu thể lực của đội chủ nhà.
Những điểm trừ đáng tiếc
Bên cạnh những điểm sáng, Man City vẫn có những nốt trầm. Thủ thành Trafford có một ngày thi đấu không thực sự thuyết phục với những pha xử lý bóng bằng chân thiếu an toàn, suýt khiến đội nhà phải trả giá đắt. Ở phía trên, Reijnders cũng gây thất vọng khi bỏ lỡ ít nhất một cơ hội ngon ăn có thể giúp Man City sớm định đoạt trận đấu.
Chiến thắng này không chỉ giúp Man City tiến bước tại FA Cup mà còn khẳng định chiều sâu đội hình đáng nể của đội bóng dưới thời Pep Guardiola khi các nhân tố dự bị và tân binh đang hòa nhập vô cùng mạnh mẽ.