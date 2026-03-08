Chấm điểm Man City hạ Newcastle: Marmoush lập cú đúp, Savinho rực sáng tại FA Cup Đánh bại Newcastle tại St James' Park, Man City chính thức ghi tên mình vào vòng tiếp theo của FA Cup. Savinho và Marmoush tỏa sáng rực rỡ trong ngày Khusanov chơi điềm tĩnh.

Man City vừa giành tấm vé đi tiếp tại FA Cup sau màn lội ngược dòng kịch tính trước Newcastle ngay trên thánh địa St James' Park. Trong một ngày mà các ngôi sao tấn công như Savinho và Marmoush thay nhau tỏa sáng, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã chứng minh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch bằng lối chơi áp đảo và sự điềm tĩnh cần thiết ở những khoảnh khắc quyết định.

Nhóm ngôi sao rực sáng: Điểm 8 tuyệt đối

Hàng công của Man City đã có một ngày thi đấu bùng nổ, đặc biệt là tiền đạo Marmoush. Dù khởi đầu khá trầm lắng, chân sút này càng chơi càng hay và trực tiếp định đoạt trận đấu bằng một cú đúp đẳng cấp. Sự tự tin của Marmoush sau bàn thắng thứ hai đã giúp Man City hoàn toàn làm chủ thế trận.

Marmoush (8 điểm): Khởi đầu khá trầm lắng nhưng càng chơi càng hay. Trực tiếp mang về chiến thắng cho Man City bằng một cú đúp và thi đấu cực kỳ tự tin sau bàn thắng thứ hai.

Bên cạnh Marmoush, Savinho là nhân tố không thể không nhắc đến. Anh chính là người ghi bàn gỡ hòa quan trọng, giúp Man City lấy lại thế trận trong bối cảnh bị dẫn trước. Cường độ hoạt động không biết mệt mỏi của Savinho bên hành lang cánh đã gây ra vô vàn khó khăn cho hàng thủ Newcastle.

Savinho (8 điểm): Nhân tố quan trọng giúp Man City lấy lại thế trận và trực tiếp ghi bàn gỡ hòa. Anh vẫn duy trì cường độ chạy chỗ không biết mệt mỏi sau đó.

Ở tuyến giữa, Gonzalez đã có màn trình diễn lấn lướt hoàn toàn so với Tonali. Khả năng đánh chặn và luân chuyển bóng của anh đã bóp nghẹt các đợt phản công của Newcastle. Trong khi đó, ở hàng phòng ngự, Khusanov thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc dù thường xuyên phải đối mặt với các tiền đạo tốc độ của đối phương.

Gonzalez (8 điểm): Áp đảo hoàn toàn Tonali ở khu trung tuyến, bóp nghẹt Newcastle và giúp Man City giành lại thế trận áp đảo.

Khusanov (8 điểm): Thường xuyên phải đơn độc đối mặt với hàng công giàu tốc độ của Newcastle trong hiệp một nhưng không hề đánh mất sự điềm tĩnh.

Sự ổn định của các nhân tố chủ chốt

John Stones tiếp tục đóng vai trò "cỗ máy đếm nhịp" cho The Citizens. Dù gặp khó khăn về nhịp độ ở đầu trận, anh nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát và suýt chút nữa đã có một đường kiến tạo thành bàn cho Savinho. Ở hai cánh, Ake và Nunes cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ dù phải đối mặt với không ít áp lực từ các cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ như Elanga.

Stones (7 điểm): Suýt kiến tạo cho Savinho ghi bàn bằng một đường chuyền tuyệt đẹp. Anh đóng vai trò "cỗ máy đếm nhịp" của Man City sau những khó khăn về nhịp độ ở đầu trận.

Ake (7 điểm): Khó có thể chiến thắng Elanga trong các pha đua tốc độ, nhưng anh đã làm tốt nhờ khả năng đọc trận đấu để khóa chặt hành lang cánh trái và tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công.

Jeremy Doku sau những phút đầu có phần nôn nóng đã tìm lại được sự bình tĩnh để thực hiện đường kiến tạo giúp Savinho ghi bàn. Trong khi đó, O'Reilly đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng một màn trình diễn ổn định, tranh chấp sòng phẳng với hàng tiền vệ giàu thể lực của đội chủ nhà.

Doku (7 điểm): Hơi nóng vội ở giai đoạn đầu trận trước khi tìm lại sự bình tĩnh và nhịp độ hoàn hảo ở tình huống kiến tạo bàn gỡ hòa. Thi đấu thanh thoát hơn hẳn sau đó.

Những điểm trừ đáng tiếc

Bên cạnh những điểm sáng, Man City vẫn có những nốt trầm. Thủ thành Trafford có một ngày thi đấu không thực sự thuyết phục với những pha xử lý bóng bằng chân thiếu an toàn, suýt khiến đội nhà phải trả giá đắt. Ở phía trên, Reijnders cũng gây thất vọng khi bỏ lỡ ít nhất một cơ hội ngon ăn có thể giúp Man City sớm định đoạt trận đấu.

Trafford (6 điểm): Có vài khoảnh khắc xử lý bóng bằng chân và tay thiếu tự tin suýt khiến Man City phải trả giá, dù may mắn là không có thảm họa nào thực sự xảy ra.

Chiến thắng này không chỉ giúp Man City tiến bước tại FA Cup mà còn khẳng định chiều sâu đội hình đáng nể của đội bóng dưới thời Pep Guardiola khi các nhân tố dự bị và tân binh đang hòa nhập vô cùng mạnh mẽ.