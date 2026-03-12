Chấm điểm Manchester City: Hàng thủ sụp đổ, Jeremy Doku nỗ lực trong tuyệt vọng Manchester City vừa trải qua một ngày thi đấu thảm họa khi hàng loạt sai lầm cá nhân dẫn đến thất bại nặng nề, bất chấp nỗ lực đơn độc của tiền vệ Jeremy Doku.

Manchester City đã có một màn trình diễn dưới sức tại đấu trường châu lục, nơi những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự bị khai thác triệt để. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu không đến từ sự áp đảo thường thấy của nhà ĐKVĐ nước Anh, mà thuộc về cú hat-trick của Valverde và sự bất lực của các ngôi sao bên phía đại diện thành Manchester.

Gianluigi Donnarumma (6.3): Có pha cứu thua xuất sắc đầu trận trước Diaz nhưng bất lực trước cú hat-trick của Valverde.

Hàng phòng ngự vỡ vụn trước sức ép

Hàng thủ của Manchester City đã có một ngày thi đấu như mơ ngủ. Sự thiếu kết nối giữa thủ môn Gianluigi Donnarumma và các hậu vệ phía trên đã tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn quá dễ dàng. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ và tân binh như Abdukodir Khusanov đã bộc lộ sự non nớt khi phải đối đầu với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Vinicius Jr.

Abdukodir Khusanov (5.9): Tỏ ra non nớt và bị Vinicius Jr khuất phục hoàn toàn dù sở hữu tốc độ tốt.

Bên cạnh đó, thủ lĩnh Ruben Dias cũng không còn là chính mình. Anh mắc lỗi vị trí nghiêm trọng, dẫn đến bàn thua thứ ba và không thể chỉ huy hàng thủ đứng vững. Marc Guehi và Nico O'Reilly cũng trải qua những giây phút kinh hoàng khi liên tục bị Valverde vượt qua.

Ruben Dias (6.0): Mắc lỗi vị trí nghiêm trọng, đặc biệt là bàn thua thứ ba, không thể chỉ huy hàng thủ đứng vững.

Marc Guehi (5.9): Sự điềm tĩnh thường thấy trở thành thảm họa khi anh để Valverde vượt qua quá dễ dàng.

Nico O'Reilly (5.6): Bị Valverde áp đảo hoàn toàn trong hai bàn thua đầu tiên.

Tuyến giữa mất kiểm soát và hàng công bế tắc

Đáng chú ý, ngay cả chốt chặn đáng tin cậy nhất là Rodri cũng không thể giúp Manchester City duy trì thế trận áp đảo. Anh thất bại trong việc kiểm soát khu vực trung lộ, trong khi Bernardo Silva thi đấu mờ nhạt và không để lại nhiều dấu ấn lên lối chơi tập thể. Điều này khiến Erling Haaland hoàn toàn bị cô lập và rơi vào tình trạng "đói bóng".

Rodri (6.1): Thất bại trong việc kiểm soát tuyến giữa như cách anh vẫn làm tại giải quốc nội.

Trong bức tranh tối màu đó, Jeremy Doku là điểm sáng duy nhất. Sự năng nổ bên hành lang cánh của cầu thủ người Bỉ đã tạo ra một vài hy vọng nhỏ nhoi, nhưng nỗ lực cá nhân của anh là chưa đủ để xuyên phá hàng thủ đối phương được tổ chức chặt chẽ.

Jeremy Doku (6.4): Là cầu thủ nhận điểm số cao nhất đội nhờ sự năng nổ bên hành lang cánh.

Ngược lại với Doku, Savinho đã có một hiệp một hoàn toàn bế tắc và phải rời sân sớm. Antoine Semenyo, dù thể hiện sự tự tin trong lần đầu hít thở bầu không khí Champions League, nhưng vẫn thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để thay đổi cục diện trận đấu.

Bernardo Silva (5.7): Thi đấu mờ nhạt hơn hẳn so với phong độ thường thấy.

Savinho (5.6): Hoàn toàn bế tắc trong hiệp một và bị thay ra ngay sau giờ nghỉ.

Erling Haaland (5.7): Một trận đấu đói bóng của tiền đạo người Na Uy khi bị các hậu vệ đối phương phong tỏa chặt chẽ.

Antoine Semenyo (5.7): Thể hiện sự tự tin trong lần đầu ra mắt nhưng thiếu đi sự sắc sảo.

Nhìn chung, đây là một bài học đắt giá cho hệ thống phòng ngự của Manchester City. Để có thể lật ngược thế cờ trong trận lượt về, HLV và các cầu thủ cần cải thiện ngay lập tức khả năng kết nối và hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân sơ đẳng.