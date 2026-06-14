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Chấm điểm Scotland thắng Haiti 1-0: John McGinn rực sáng, hàng thủ thép lên tiếng

Văn Thể14/06/2026 12:03

Scotland giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân World Cup 2026 nhờ pha lập công duy nhất của John McGinn. Trong khi hàng thủ chơi chắc chắn, McTominay lại có ngày thi đấu thiếu may mắn.

Scotland đã khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng một chiến thắng tối thiểu nhưng cực kỳ quan trọng trước Haiti. Trong một trận đấu mà sự thực dụng được ưu tiên hàng đầu, đoàn quân của HLV Steve Clarke đã chứng minh được bản lĩnh của mình bằng khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn ở các tuyến.

Sự điềm tĩnh nơi hậu phương

Hàng phòng ngự của Scotland đã có một ngày làm việc hiệu quả, ngăn chặn hầu hết các nỗ lực phản công từ phía các cầu thủ Haiti. Điểm sáng lớn nhất chính là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các lão tướng và sự tập trung của các nhân tố trẻ.

Thủ thành Angus Gunn thi đấu điềm tĩnh trong ngày ra quân
Angus Gunn (7.8): Một trận đấu khá nhàn nhã cho Gunn. Thủ thành này còn ghi điểm nhờ khả năng chơi chân điềm tĩnh, giúp Scotland luân chuyển bóng mượt mà từ tuyến dưới.

Bên cạnh đó, Grant Hanley và Jack Hendry đã tạo thành một bức tường thép trước khung thành. Hanley cho thấy tại sao anh vẫn là sự lựa chọn tin cậy của Steve Clarke với 9 tình huống giải nguy quan trọng.

Grant Hanley là điểm tựa thép nơi hàng thủ Scotland
Grant Hanley (7.6): Lão tướng của Hibernian là điểm tựa thép nơi hàng thủ. Hanley mang đến sự an tâm tuyệt đối bằng lối chơi đọc tình huống thông minh.
Jack Hendry hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kèm người
Jack Hendry (7.6): Một màn trình diễn không quá ồn ào nhưng cực kỳ hiệu quả. Hendry đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "bắt chết" tiền đạo đối phương.

Ở hai hành lang cánh, Andrew Robertson vẫn giữ vững đẳng cấp của một thủ quân dù có đôi lúc vất vả trước tốc độ của đối thủ. Ngược lại, Aaron Hickey có phần lép vế và là mắt xích cần cải thiện trong các trận đấu tới.

Thủ quân Andrew Robertson bảo toàn lợi thế cho đội nhà
Andrew Robertson (7.5): Đẳng cấp của anh đã lên tiếng đúng lúc ở những thời điểm nhạy cảm cuối trận để bảo toàn cách biệt.
Aaron Hickey gặp khó khăn ở hành lang cánh
Aaron Hickey (6.8): Mắt xích yếu nhất trong bộ tứ vệ, đóng góp cho mặt trận tấn công còn khá hạn chế.

John McGinn và sự thống trị tuyến giữa

Tuyến giữa của Scotland chính là nơi định đoạt trận đấu. Sự năng nổ của John McGinn và khả năng điều tiết của Lewis Ferguson đã giúp đội bóng áo xanh làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến.

John McGinn ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
John McGinn (7.8): Anh chớp thời cơ để ghi bàn thắng duy nhất, khẳng định vai trò không thể thay thế trong đội hình.

Scott McTominay dù thi đấu nỗ lực nhưng lại thiếu đi một chút may mắn để điền tên mình lên bảng tỷ số. Cú dứt điểm trúng cột dọc trong hiệp một của anh là minh chứng cho một ngày thi đấu "kém duyên" của tiền vệ đang khoác áo MU.

Scott McTominay kém duyên trước khung thành Haiti
Scott McTominay (7.1): Mối đe dọa lớn nhất của Scotland trong hiệp một nhưng cực kỳ kém may mắn khi cú sút đưa bóng trúng cột dọc.

Tài năng trẻ Ben Gannon-Doak cũng để lại dấu ấn đậm nét với sự xông xáo bên hành lang cánh, trực tiếp mở ra cơ hội dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Tài năng trẻ Ben Gannon-Doak thi đấu xông xáo
Ben Gannon-Doak (7.2): Sự xông xáo của anh là tiền đề dẫn đến bàn thắng duy nhất cho Scotland.

Nỗ lực của hàng công

Dù không trực tiếp ghi bàn, các tiền đạo của Scotland đã hoàn thành tốt nhiệm vụ pressing tầm cao, khiến Haiti không thể triển khai bóng mạch lạc từ tuyến dưới. Lawrence Shankland và Che Adams dù mờ nhạt trong khâu dứt điểm nhưng lại đóng góp lớn vào lối chơi tập thể.

Lawrence Shankland tích cực pressing tầm cao
Lawrence Shankland (7.0): Đóng góp cực lớn vào lối chơi tập thể bằng những pha pressing tầm cao.
Che Adams có pha chạm bóng tinh tế dẫn đến bàn thắng
Che Adams (6.7): Kịp để lại dấu ấn bằng một pha chạm bóng đầy tinh tế, khởi đầu cho tình huống ghi bàn của McGinn.

Chiến thắng tối thiểu trước Haiti giúp Scotland tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng đấu, tạo đà tâm lý thuận lợi cho những thử thách cam go hơn tại World Cup 2026.

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