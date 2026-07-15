Chấm điểm Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0: Đẳng cấp Rodri và nhạc trưởng Dani Olmo Tây Ban Nha chính thức ghi tên mình vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục trước Pháp. Rodri và Dani Olmo là những nhân tố then chốt bóp nghẹt Les Bleus.

Trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, Tây Ban Nha một lần nữa chứng minh tại sao họ là tập thể khó bị đánh bại nhất hành tinh vào lúc này. Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Pháp tại bán kết World Cup 2026 không chỉ mang về tấm vé vào trận đấu cuối cùng mà còn là một bài học về sự kiểm soát không gian và điều phối nhịp độ trận đấu.

Hàng thủ kiên cố và sự điềm tĩnh của Unai Simon

Dù Pháp sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu như Kylian Mbappe hay Barcola, hàng phòng ngự của La Roja đã có một ngày thi đấu gần như hoàn hảo. Unai Simon, dù không phải hoạt động quá nhiều, vẫn cho thấy sự tập trung tối đa trong những khoảnh khắc quyết định.

Unai Simon (8.1/10): Đã có tình huống băng ra rất hợp lý để ngăn chặn cơ hội thoát xuống đối mặt của Mbappe trong hiệp một.

Bên hành lang cánh phải, Pedro Porro đã có màn trình diễn công thủ toàn diện. Sau những phút đầu chệch choạc trước tốc độ của Barcola, hậu vệ này đã lấy lại sự tự tin và trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Pedro Porro (8.1/10): Thể hiện sự bình tĩnh đáng nể để ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha.

Ở trung tâm hàng thủ, sức trẻ của Pau Cubarsi kết hợp hoàn hảo với kinh nghiệm của Aymeric Laporte. Cubarsi cho thấy nhãn quan của một tiền vệ trong thân xác trung vệ khi liên tục có những pha kéo bóng thoát pressing đầy tự tin.

Pau Cubarsi (7.7/10): Đọc trận đấu xuất sắc khi liên tục có các pha cản phá và cắt bóng ngay sát vòng cấm đội nhà.

Aymeric Laporte (7.7/10): Thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn để chỉ huy hàng thủ Tây Ban Nha chống lại đội bóng quê hương.

Marc Cucurella cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Tân hậu vệ của Real Madrid đã khóa chặt các mũi khoan bên phía cánh phải của Pháp là Olise và Dembele dù phải nhận thẻ vàng từ khá sớm.

Marc Cucurella (7.4/10): Vượt qua áp lực từ chiếc thẻ vàng sớm để khóa chặt cả Olise lẫn Dembele.

Sự thống trị của Quả bóng vàng Rodri và nhạc trưởng Dani Olmo

Tuyến giữa chính là nơi Tây Ban Nha định đoạt trận đấu. Fabian Ruiz dù có một vài đường chuyền hỏng nhưng vẫn hoàn thành tốt vai trò kết nối, trong khi Rodri đơn giản là không thể ngăn cản ở khu vực vòng tròn trung tâm.

Fabian Ruiz (7.1/10): Kết nối lối chơi khá tốt ở hàng tiền vệ, dù một số đường chuyền mạo hiểm chưa đạt hiệu quả cao nhất.

Rodri tiếp tục chứng minh tại sao anh là chủ nhân của Quả bóng vàng 2024. Khả năng giữ nhịp, tranh chấp và điều phối của anh đã khiến các tiền vệ Pháp hoàn toàn bị chia cắt với hàng công.

Rodri (7.4/10): Tiếp tục làm chủ thế trận với một màn trình diễn áp đảo, giành chiến thắng trong các pha tranh chấp và giữ nhịp độ trận đấu.

Phía trên Rodri, Dani Olmo đóng vai trò là chiếc chìa khóa mở ra các khoảng trống. Những pha chạm bóng tinh tế trong không gian hẹp của tiền vệ này đã gây ra vô vàn khó khăn cho hệ thống phòng ngự của HLV Didier Deschamps.

Dani Olmo (7.5/10): Chơi cực kỳ xuất sắc trong không gian hẹp và có đường kiến tạo quan trọng cho bàn thắng thứ hai.

Hàng công biến ảo và bản lĩnh của Oyarzabal

Lamine Yamal dù không ghi bàn nhưng sự hiện diện của anh luôn khiến Lucas Digne phải đặt trong tình trạng báo động. Sự thông minh của tài năng trẻ này đã mang về quả phạt đền mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Lamine Yamal (7/10): Cho thấy sự thông minh khi mang về quả phạt đền, khiến Digne gặp rất nhiều khó khăn suốt trận đấu.

Trong khi đó, Alex Baena dù chơi tròn vai nhưng chưa tạo ra được nhiều đột biến như kỳ vọng ở hành lang cánh đối diện.

Alex Baena (7/10): Hoàn thành tròn vai ở hành lang cánh trái, dù không tạo ra nhiều dấu ấn đáng kể ở khu vực 1/3 cuối sân.

Người kết thúc những nỗ lực của tập thể chính là Mikel Oyarzabal. Trên chấm 11m, anh không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội nào để cản phá, đồng thời đóng góp tích cực vào lối chơi chung bằng những pha lùi sâu hỗ trợ phòng ngự.

Mikel Oyarzabal (7.7/10): Thực hiện cú sút phạt đền không thể cản phá và hỗ trợ tạo lợi thế quân số khi lùi sâu.

Bảng điểm chi tiết đội hình Tây Ban Nha

Cầu thủ Điểm số Điểm nhấn chính Unai Simon 8.1 Ngăn chặn Mbappe đối mặt Pedro Porro 8.1 Ghi bàn nhân đôi cách biệt Pau Cubarsi 7.7 Đọc trận đấu và kéo bóng xuất sắc Aymeric Laporte 7.7 Chỉ huy hàng thủ bản lĩnh Mikel Oyarzabal 7.7 Ghi bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m Dani Olmo 7.5 Nhạc trưởng, kiến tạo bàn thứ hai Rodri 7.4 Làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến Marc Cucurella 7.4 Khóa chặt cánh phải của Pháp Fabian Ruiz 7.1 Kết nối lối chơi tốt Lamine Yamal 7.0 Kiếm về quả phạt đền Alex Baena 7.0 Thi đấu tròn vai

Với sự đồng đều ở cả ba tuyến và những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc, Tây Ban Nha đang tiến vào trận chung kết với tư thế của một ứng cử viên vô địch hàng đầu. Sự kết hợp giữa triết lý kiểm soát bóng truyền thống và những pha tấn công trực diện hiệu quả đang biến La Roja thành một cỗ máy chiến thắng thực thụ.