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Chấm điểm Thụy Điển 5-1 Tunisia: Yasin Ayari rực sáng, 'quái thú' Gyokeres hủy diệt đối thủ

Văn Thể15/06/2026 13:04

Thụy Điển khẳng định sức mạnh tại bảng đấu World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia. Tiền vệ trẻ Yasin Ayari nhận điểm 9 tuyệt đối sau cú đúp bàn thắng đầy ấn tượng.

Trong trận cầu áp đảo tại vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Thụy Điển dưới sự dẫn dắt của Graham Potter đã cống hiến một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn. Chiến thắng 5-1 trước Tunisia không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn cho thấy sự đáng sợ của hàng công Bắc Âu với sự kết hợp giữa sức trẻ và đẳng cấp ngôi sao.

Yasin Ayari: Biểu tượng mới của triều đại Graham Potter

Đáng chú ý nhất trong chiến thắng này chính là màn trình diễn thượng thặng của Yasin Ayari. Tiền vệ này đã có một ngày thi đấu chói sáng, trực tiếp đóng góp bàn thắng mở màn và bàn thắng ấn định tỷ số, thể hiện khả năng xâm nhập vòng cấm cực kỳ nhạy bén.

Yasin Ayari ăn mừng bàn thắng vào lưới Tunisia tại World Cup 2026
Yasin Ayari (Tiền vệ trung tâm) – 9 điểm. Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Với 2 bàn thắng (mở màn và ấn định tỷ số), Ayari cho thấy khả năng xâm nhập vòng cấm cực kỳ nhạy bén. Anh chính là biểu tượng cho sự trẻ hóa và hiệu quả mà Potter đang xây dựng.

Tam tấu hàng công hủy diệt

Bên cạnh Ayari, bộ đôi tiền đạo Viktor Gyokeres và Alexander Isak đã thực sự biến hàng thủ Tunisia thành những quân cờ trên bàn cờ của mình. Gyokeres, với thể chất mạnh mẽ như một "quái thú", đã càn lướt và tạo ra vô số khoảng trống cho các đồng đội.

Tiền đạo Viktor Gyokeres trong trận đấu với Tunisia
Viktor Gyokeres (Tiền đạo) – 8,3 điểm. Một "quái thú" trên hàng công, đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Trong khi đó, Alexander Isak tiếp tục chứng minh tại sao anh là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thụy Điển hiện tại bằng lối chơi thanh thoát và đầy hiệu quả.

Alexander Isak thể hiện đẳng cấp tại World Cup 2026
Alexander Isak (Tiền đạo) – 8,1 điểm. Thể hiện đẳng cấp ngôi sao với 2 lần góp dấu giày vào bàn thắng.

Hàng thủ 3 người vững chãi và nhãn quan của Lindelof

Sơ đồ 3 trung vệ của Potter đã vận hành trơn tru nhờ sự điềm tĩnh của đội trưởng Victor Lindelof và sức mạnh tranh chấp của Isak Hien. Lindelof không chỉ phòng ngự tốt mà còn là trạm trung chuyển bóng xuất sắc ngay từ phần sân nhà.

Victor Lindelof chỉ huy hàng thủ Thụy Điển
Victor Lindelof (Trung vệ lệch trái) – 7,1 điểm. Đội trưởng Thụy Điển thể hiện nhãn quan tuyệt vời với đường phất bóng dài chuẩn xác mở ra bàn thắng mở tỷ số.

Bảng điểm chi tiết đội tuyển Thụy Điển

Vị tríCầu thủĐiểm sốGhi chú nổi bật
Thủ mônKristoffer Nordfeldt7,1Chỉ huy hàng thủ tốt
Trung vệIsak Hien7,4Áp đảo tranh chấp tay đôi
Trung vệGustaf Lagerbielke7,2Thi đấu tròn vai
Tiền vệ cánhKristoffer Bernhardsson7,5Hỗ trợ tấn công hiệu quả
Tiền vệ cánhGabriel Gudmundsson7,3Lên công về thủ nhịp nhàng
Tiền vệJesper Karlstrom7,1"Máy quét" thầm lặng
Tiền vệBenjamin Nygren7,1Kết nối hàng công

Với chiến thắng hủy diệt này, Thụy Điển không chỉ tiến gần hơn đến tấm vé vào vòng knock-out mà còn gửi một lời cảnh báo đanh thép đến các đối thủ lớn tại World Cup 2026 về một lối đá tấn công trực diện và đầy biến ảo.

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              Chấm điểm Thụy Điển 5-1 Tunisia: Yasin Ayari rực sáng, 'quái thú' Gyokeres hủy diệt đối thủ
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