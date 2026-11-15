Về Báo Hà Tĩnh
Sống khỏe cùng BHT

Chăm sóc và điều trị bệnh lý hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ

Hải Thuận - 15/11/2026 16:04
Bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về chủ đề: Chăm sóc và điều trị hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO