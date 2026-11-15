Chăm sóc và điều trị bệnh lý hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ

Hải Thuận - 15/11/2026 16:04

Bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về chủ đề: Chăm sóc và điều trị hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ.