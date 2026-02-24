Champions League trước tuần phán quyết: Serie A và Real Madrid đối diện thử thách cực đại Loạt trận lượt về vòng Play-off Champions League 2025/26 hứa hẹn đầy kịch tính khi ba đại diện Serie A nỗ lực lật ngược thế cờ và Real Madrid bảo vệ lợi thế mong manh trước Benfica.

Đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ đang chuẩn bị bước vào giai đoạn then chốt với những diễn biến khó lường tại vòng Play-off. Giữa tuần này, sự chú ý sẽ đổ dồn vào vận mệnh của các đội bóng hàng đầu, nơi danh dự của bóng đá Ý (Serie A) và Tây Ban Nha (La Liga) đang bị đặt dưới sức ép ngàn cân.

Bóng đá Ý đang đối diện nguy cơ sạch bóng đại diện ở vòng 1/8 Champions League.

Bóng đá Ý trước nguy cơ sạch bóng tại vòng 1/8

Kịch bản đen tối nhất đang hiện hữu trước mắt người hâm mộ bóng đá Ý. Cả ba đại diện còn lại của Serie A là Juventus, Atalanta và Inter Milan đều phải bước vào trận lượt về trong tư thế kẻ bám đuổi sau những kết quả thất vọng ở lượt đi.

Đáng báo động nhất là tình cảnh của Juventus. Thất bại nặng nề 2-5 trên sân của Galatasaray không chỉ là một trận thua thông thường, mà còn cho thấy sự rạn nứt nghiêm trọng trong hệ thống phòng ngự vốn là niềm tự hào của "Bà đầm già". Tại Allianz Stadium, HLV Luciano Spalletti phải đối mặt với bài toán nan giải khi hai chân sút chủ lực Arkadiusz Milik và Dusan Vlahovic đều vắng mặt vì chấn thương. Để đi tiếp, Juventus cần một chiến thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn – một nhiệm vụ gần như không tưởng nếu dựa trên phong độ hiện tại.

Cả Juventus, Inter Milan và Atalanta đều để thua sau lượt đi vòng Play-off Champions League.

Trong khi đó, Atalanta cũng rơi vào tình thế hiểm nghèo sau trận thua 0-2 trước Dortmund. HLV Raffaele Palladino buộc phải đẩy cao đội hình tại New Balance Arena, nhưng việc thiếu vắng Charles De Ketelaere và Giacomo Raspadori sẽ khiến hỏa lực của đội chủ nhà suy giảm đáng kể trước lối đá chuyển trạng thái sắc bén của đại diện nước Đức.

Nỗi lo của Inter Milan khi vắng Lautaro Martinez

Đương kim Á quân Inter Milan cũng không khá khẩm hơn khi để thua Bodo/Glimt 1-3 ở lượt đi. Thách thức càng nhân lên gấp bội khi đội bóng áo sọc xanh-đen thiếu vắng thủ quân Lautaro Martinez. Không có "El Toro", HLV Cristian Chivu buộc phải tìm kiếm những phương án thay thế trong bối cảnh đại diện Na Uy đang sở hữu lối chơi khoa học và kỷ luật.

Việc thiếu vắng Lautaro Martinez là tổn thất lớn vớn Inter Milan.

Real Madrid và áp lực bảo toàn lợi thế tại Bernabeu

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang nắm lợi thế nhỏ với chiến thắng 1-0 ở lượt đi trước Benfica. Tuy nhiên, cách biệt mong manh này chưa thể khiến người hâm mộ an tâm, nhất là khi đội bóng hoàng gia đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Việc mất cả Eder Militao, Jude Bellingham và Rodrygo cùng thất bại gần nhất trước Osasuna tại giải quốc nội đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý của thầy trò HLV Alvaro Arbeloa.

Mọi kỳ vọng lúc này được đặt lên vai Vinicius Junior. Ngôi sao người Brazil không chỉ phải đối mặt với áp lực chuyên môn mà còn cả những yếu tố tâm lý ngoài lề sau những cáo buộc phân biệt chủng tộc từ phía cầu thủ Benfica ở lượt đi. Ngược lại, Benfica dù thiếu vắng HLV Jose Mourinho trên băng ghế chỉ đạo do án treo giò, vẫn được dự báo sẽ cực kỳ nguy hiểm trong thế trận phòng ngự phản công.

Real Madrid đang có phong độ bất ổn khi vừa để thua Osasuna mới đây.

Simeone và canh bạc tại Metropolitano

Atletico Madrid của Diego Simeone đang đứng trước một thử thách thực sự về triết lý bóng đá. Trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước Club Brugge ở lượt đi đã phơi bày những lỗ hổng chết người nơi hàng thủ. Tại trận lượt về ở Metropolitano, Atletico nhiều khả năng sẽ phải từ bỏ lối chơi thực dụng để dồn toàn lực cho mặt trận tấn công.

Sự vắng mặt của Nicolas Gonzalez và Pablo Barrios là những tổn thất đáng kể, nhưng với sức mạnh từ Julian Alvarez và Alexander Sorloth, Atletico vẫn hy vọng có thể khuất phục đối thủ để ghi tên mình vào vòng sau.

HLV Diego Simeone cần giúp Atletico Madrid vượt qua Club Brugge.

Các đội chủ nhà nắm quyền tự quyết

Ngược lại với sự lo âu của các đội bóng Ý và Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain đang tiến rất gần đến tấm vé đi tiếp. Sau màn lội ngược dòng ấn tượng để thắng 3-2 trên sân của Monaco, nhà đương kim vô địch đang nắm giữ lợi thế cực lớn khi được trở về sân nhà Parc des Princes – nơi họ sở hữu thành tích đối đầu cực tốt.

PSG được dự báo sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành vé đi tiếp.

Tại Anh, Newcastle United gần như đã đặt một chân vào vòng 1/8 sau chiến thắng hủy diệt 6-1 ở lượt đi, nổi bật là cú Poker của Anthony Gordon. Trận lượt về tại St James' Park được dự báo sẽ là cơ hội để HLV Eddie Howe xoay tua đội hình và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Trong khi đó, Bayer Leverkusen cũng nắm lợi thế lớn khi tiếp đón Olympiacos tại BayArena sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi. Dù vừa sảy chân tại Bundesliga, nhưng đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đại diện đến từ Hy Lạp.