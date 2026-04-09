Chấn động Monte Carlo: Berrettini hạ gục Medvedev 6-0, 6-0 trong 49 phút Matteo Berrettini tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử Masters 1000 khi đánh bại Daniil Medvedev với tỷ số kép 6-0, 6-0 tại vòng 2 Monte Carlo Masters 2026.

Một trong những trận đấu gây chấn động nhất mùa giải 2026 đã xuất hiện tại Monte Carlo Masters chiều ngày 8/4. Matteo Berrettini đã tạo nên màn “hủy diệt” không tưởng trước Daniil Medvedev với tỷ số 6-0, 6-0 chỉ sau 49 phút thi đấu chính thức. Đây là kết quả gây sốc cho giới chuyên môn khi đối thủ của Berrettini là một tay vợt nằm trong Top 10 thế giới.

Berrettini (đội mũ) cho rằng đây là trận đấu "hay nhất cuộc đời", Medvedev đập vợt vì bực tức

Màn trình diễn tiệm cận sự hoàn hảo

Trên sân Court Rainier III, Berrettini đã trình diễn phong độ gần như tuyệt đối. Tay vợt người Ý chỉ mắc đúng 3 lỗi đánh hỏng trong suốt hai set đấu, một thông số cực kỳ hiếm gặp ở cấp độ ATP Masters 1000. Chiến thuật tấn công chủ động và những cú giao bóng uy lực đã giúp anh hoàn toàn làm chủ thế trận.

Chính Berrettini cũng thừa nhận đây là đỉnh cao sự nghiệp của mình. Sau trận đấu, anh chia sẻ: “Đó có lẽ là một trong những màn trình diễn hay nhất của tôi. Tôi gần như không mắc sai lầm và mọi tính toán chiến thuật đều hoạt động hoàn hảo”. Sự áp đảo của tay vợt người Ý lớn đến mức Medvedev không thể có nổi một điểm kết thúc game (game-point) nào trong các lần cầm giao bóng.

Daniil Medvedev và thất bại khó tin trên mặt sân đất nện

Ngược lại với sự thăng hoa của đối thủ, Daniil Medvedev đã trải qua một trận đấu tồi tệ. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt người Nga để thua một trận đấu ở cấp độ ATP mà không giành được bất kỳ game thắng nào. Medvedev mắc tới 27 lỗi tự đánh hỏng và tỏ ra lạc nhịp hoàn toàn trong ngày đầu ra quân tại mùa giải đất nện.

Dù vừa giành chức vô địch tại các giải sân cứng đầu năm, cựu số 1 thế giới hoàn toàn bất lực trước lối chơi biến hóa của Berrettini. Sự ức chế lên đến đỉnh điểm khiến Medvedev nhiều lần đập vợt trên sân. Đây cũng là thất bại đầu tiên của anh trước Berrettini trong lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt.

Hàng loạt kỷ lục được thiết lập

Chiến thắng “Double Bagel” (6-0, 6-0) này đã giúp Matteo Berrettini ghi tên mình vào lịch sử quần vợt thế giới với những cột mốc ấn tượng:

Trở thành tay vợt thứ 5 kể từ năm 1973 đánh bại một đối thủ trong Top 10 với tỷ số 6-0, 6-0.

Là người thứ hai trong kỷ nguyên Masters 1000 (từ năm 1990) lọt vào vòng 3 mà không để thua bất kỳ game nào (tính cả trận thắng Roberto Bautista Agut ở vòng 1 do đối thủ bỏ cuộc khi đang dẫn 4-0).

Lần đầu tiên thắng trắng một tay vợt Top 10 trong một set đấu và cũng là lần đầu thắng Medvedev sau nhiều lần đối đầu.

Ở tuổi 29, cựu số 6 thế giới đang cho thấy dấu hiệu trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài chấn thương. Nếu duy trì phong độ này, Berrettini sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Monte Carlo Masters năm nay. Tại vòng 3, anh sẽ đối đầu với tài năng trẻ Joao Fonseca vào ngày 10/4 tới.