Chân dung Neymar: Vũ điệu Samba dang dở và nỗi đau của một thiên tài bóng đá không ngai Từ hào quang tại Santos đến giọt nước mắt tại Qatar, sự nghiệp của Neymar là minh chứng cho một tài năng dị biệt bị định mệnh và chấn thương thử thách.

Neymar da Silva Santos Junior được xem là người kế thừa cuối cùng của phong cách "Joga Bonito" hào hoa từ bóng đá Brazil. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh lại là một chuỗi những khoảnh khắc bi tráng và dang dở khi chưa từng chạm tay vào Quả bóng vàng hay dẫn dắt Selecao lên đỉnh vinh quang tại World Cup.

Neymar là một thiên tài không gặp thời của bóng đá Brazil.

Bi kịch tại Fortaleza và giấc mơ World Cup vỡ vụn

Ngày 4 tháng 7 năm 2014, tại sân vận động Castelao ở Fortaleza, Neymar đang gánh vác kỳ vọng của 200 triệu người dân Brazil trong trận tứ kết World Cup với Colombia. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, một pha va chạm tàn nhẫn từ Juan Zuniga đã khiến số 10 của Brazil gục xuống trong đau đớn cùng cực.

Chẩn đoán y tế sau đó là một cú sốc: Neymar bị gãy đốt sống lưng thứ ba. Các bác sĩ cho biết chỉ cần cú va chạm lệch đi 2 centimet, anh có thể đã phải ngồi xe lăn suốt đời. Chấn thương này không chỉ khép lại giải đấu của cá nhân anh mà còn gián tiếp dẫn đến thảm bại 1-7 của Brazil trước tuyển Đức tại bán kết.

Chấn thương của Neymar cũng đã tước đi giấc mơ World Cup 2014 của tuyển Brazil.

Nguồn gốc từ Futsal và triết lý Táo bạo - Vui vẻ

Sinh ra tại Mogi das Cruzes, ngoại ô Sao Paulo, Neymar lớn lên trong cái nghèo và từng suýt mất mạng trong một tai nạn giao thông khi mới 4 tháng tuổi. Những kỹ năng siêu việt của anh không được nhào nặn trên các thảm cỏ xanh mướt mà từ sàn gỗ cứng của sân Futsal và những khoảng trống chật hẹp trong nhà.

Neymar sở hữu kỹ thuật bóng đá Futsal.

Chính môi trường Futsal đã rèn luyện cho Neymar khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và tư duy chiến thuật nhanh nhạy. Với triết lý "Ousadia e Alegria" (Táo bạo và Vui vẻ), anh trở thành hiện thân của niềm vui thuần khiết trên sân cỏ, lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Santos từ khi còn rất trẻ.

Santos và bệ phóng đến châu Âu

Tại Santos, Neymar nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với mái tóc Mohican nổi loạn và kỹ thuật điêu luyện. Năm 2011, anh giành giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm sau pha solo ngoạn mục vào lưới Flamengo, một khoảnh khắc khẳng định vị thế của anh ngang hàng với những siêu sao hàng đầu thế giới dù vẫn đang thi đấu tại quê nhà.

Neymar từng nhận giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm 2011.

Barcelona: Đỉnh cao của tam tấu MSN

Chuyển đến Barcelona năm 2013, Neymar cùng Lionel Messi và Luis Suarez tạo nên bộ ba MSN hủy diệt. Đỉnh cao của anh tại Camp Nou chính là đêm lội ngược dòng thần kỳ trước Paris Saint-Germain năm 2017. Neymar ghi 2 bàn và kiến tạo bàn quyết định ở những phút cuối, tạo nên một trong những trận đấu kịch tính nhất lịch sử Champions League.

Neymar từng giúp Barcelona tạo nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước Paris Saint-Germain vào năm 2017.

Tuy nhiên, sự công nhận dành cho anh luôn bị che mờ bởi cái bóng của Messi. Khao khát thoát khỏi vai trò thứ chính để chinh phục Quả bóng vàng đã đưa Neymar đến quyết định lịch sử: gia nhập PSG với mức giá kỷ lục 222 triệu euro vào mùa hè 2017.

Paris hoa lệ và những nốt trầm sự nghiệp

Tại Paris Saint-Germain, kỳ vọng xây dựng một triều đại riêng của Neymar đã va phải thực tế phũ phàng của những chấn thương liên miên. Lối chơi kỹ thuật khiến anh trở thành mục tiêu triệt hạ tại Ligue 1, dẫn đến những lần vắng mặt dài hạn trong các giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Neymar không có được thành công như mong đợi tại PSG.

Cú sốc lớn nhất đến vào World Cup 2022 tại Qatar. Sau siêu phẩm vào lưới Croatia ở hiệp phụ tứ kết, những tưởng Neymar đã chạm tay vào tấm vé bán kết. Thế nhưng, bàn gỡ hòa muộn màng và thất bại trên chấm luân lưu đã khiến anh một lần nữa phải rời giải trong nước mắt. Neymar đã cân bằng kỷ lục ghi bàn của Pele, nhưng danh hiệu lớn nhất vẫn lẩn tránh anh.

Neymar chưa từng cùng tuyển Brazil vô địch World Cup hay Copa America.

Di sản của một nghệ sĩ bóng đá cuối cùng

Sau quãng thời gian tại Al Hilal và cuộc vật lộn với chấn thương dây chằng chéo (ACL), Neymar đã trở về quê nhà khoác áo Santos. Ở tuổi ngoài 30, dù đôi chân không còn thanh thoát như xưa, mỗi khi bóng đến chân anh, phép màu vẫn xuất hiện.

Neymar hiện đã trở về quê nhà Brazil để khoác áo Santos và bỏ ngỏ khả năng giải nghệ vào cuối năm 2026.

Neymar có thể không có một bộ sưu tập danh hiệu trọn vẹn như mong đợi, nhưng di sản anh để lại là niềm cảm hứng cho hàng triệu đứa trẻ. Trong một kỷ nguyên bóng đá bị chi phối bởi các con số thống kê và kỷ luật chiến thuật khô khan, Neymar vẫn là nốt nhạc lãng mạn, một nghệ sĩ đích thực vẽ nên những bức tranh tuyệt mỹ bằng đôi chân mình.