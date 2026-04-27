Chân sút nội bùng nổ tại V-League: Chấm dứt kỷ nguyên thống trị của ngoại binh V-League 2025-2026 chứng kiến bước ngoặt khi các nội binh chiếm 60% lượng bàn thắng, mở ra hy vọng mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik.

V-League 2025-2026 đang chứng kiến một sự chuyển dịch quyền lực chưa từng có trên hàng công. Sau nhiều năm phải đóng vai phụ trước các ngoại binh cao lớn, những chân sút nội như Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Trần Việt Cường đang trực tiếp thay đổi định nghĩa về sức mạnh tấn công tại sân chơi quốc nội.

Cán cân quyền lực thay đổi từ những con số

Thống kê thực tế đang phản ánh một xu hướng rõ nét: trong 5 vòng đấu gần nhất, hơn 60% số bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ nội và cầu thủ nhập tịch. Đỉnh điểm là tại vòng 17, khi có tới 13 nội binh lập công, hoàn toàn áp đảo con số 5 bàn thắng khiêm tốn của các tiền đạo ngoại. Sự trỗi dậy này không đến từ sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh và kỹ năng dứt điểm tinh tế.

Đình Bắc tỏa sáng trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An.

Nguyễn Đình Bắc và sự thăng hoa của tuổi trẻ

Điểm sáng rực rỡ nhất trong làn sóng này chính là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 của Công an Hà Nội đang trình diễn phong độ cực kỳ ấn tượng với cú hat-trick ở vòng 20 và chuỗi 4 trận liên tiếp ghi bàn. Việc một cầu thủ trẻ vượt qua áp lực tâm lý để ghi tới 7 bàn thắng và lọt vào top 10 chân sút tốt nhất giải đấu là một tín hiệu cực kỳ lạc quan cho bóng đá Việt Nam.

Sự thăng hoa của Đình Bắc không chỉ giúp câu lạc bộ chủ quản đạt kết quả tốt mà còn mang đến cho người hâm mộ niềm tin vào một thế hệ tiền đạo mới dám cầm bóng và dứt điểm trong những khoảnh khắc quyết định.

Dấu ấn chiến thuật từ Hoàng Hên và Việt Cường

Bên cạnh sức trẻ của Đình Bắc, sự ổn định của Đỗ Hoàng Hên tại Hà Nội là một mảnh ghép quan trọng khác. Với hiệu suất 0,64 bàn/trận, anh đang trở thành một "nhạc trưởng" thực thụ trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Harry Kewell. Sự linh hoạt của Hoàng Hên giúp lối chơi của đội bóng thủ đô trở nên thanh thoát và khó bị bắt bài hơn.

Hoàng Hên cũng chơi tốt trong màu áo Hà Nội FC.

Trong khi đó, Nguyễn Trần Việt Cường của Becamex TP HCM cũng đang dần khẳng định lại giá trị bản thân. Những pha solo ghi bàn đẳng cấp của anh cho thấy các tiền đạo Việt Nam đã cải thiện đáng kể khả năng tác chiến độc lập, không còn quá phụ thuộc vào sự tiếp bóng từ đồng đội.

Tín hiệu tích cực cho đội tuyển quốc gia

Sự trỗi dậy của các chân sút nội mang lại hai ý nghĩa chiến lược quan trọng. Thứ nhất, nó giúp các câu lạc bộ tại V-League xây dựng lối chơi đa dạng, bền vững và giảm bớt sự lệ thuộc vào các ngoại binh. Thứ hai, và quan trọng nhất, đây là cơ hội lớn để huấn luyện viên Kim Sang-sik sàng lọc và xây dựng một hàng công giàu sức cạnh tranh cho đội tuyển quốc gia.

Với đà tâm lý thuận lợi này, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một tương lai nơi các tiền đạo nội đủ sức gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng công của tuyển Việt Nam tiến xa trên đấu trường quốc tế. V-League 2025-2026 thực sự đang trở thành sân khấu để các cầu thủ Việt khẳng định giá trị bản sắc của mình.