Chanathip Songkrasin tuyên bố đòi lại ngôi vương ASEAN Cup từ tuyển Việt Nam Sự trở lại của nhạc trưởng Chanathip Songkrasin dưới thời HLV Anthony Hudson đánh dấu quyết tâm đòi lại vị thế số một Đông Nam Á của đội tuyển Thái Lan sau thất bại trước Việt Nam.

Chanathip Songkrasin, biểu tượng của bóng đá Thái Lan, vừa chính thức phát đi thông điệp đanh thép về việc tái chiếm ngôi vương khu vực. Tiền vệ sinh năm 1993 khẳng định ASEAN Cup là ưu tiên hàng đầu và "Voi chiến" đang tập trung tối đa để lật đổ sự thống trị của đội tuyển Việt Nam trong kỳ đại hội sắp tới.

Sứ mệnh đòi lại vị thế từ tuyển Việt Nam

Thất bại tại ASEAN Cup 2024 vẫn là một cột mốc đáng quên đối với bóng đá xứ chùa Vàng. Ở kỳ giải đó, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh vượt trội khi đánh bại Thái Lan trong cả hai lượt trận chung kết, chấm dứt hy vọng lập hat-trick vô địch liên tiếp của đại diện Thái Lan. Đáng chú ý, Chanathip đã không góp mặt trong đội hình thời điểm đó do chiến lược trẻ hóa quyết liệt của cựu HLV Masatada Ishii.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân HLV Anthony Hudson đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Vị chiến lược gia này khẳng định những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Chanathip hay Theerathon Bunmathan vẫn giữ vai trò hạt nhân trong lối chơi. Sự trở lại của "Messi Thái" không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là cú hích tinh thần cực lớn cho toàn đội trong bối cảnh bóng đá khu vực ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Bản lĩnh của ngôi sao 3 lần giành danh hiệu MVP

Dù đã bước sang tuổi 32, Chanathip Songkrasin vẫn giữ được nền tảng kỹ thuật thượng thừa và nhãn quan chiến thuật nhạy bén từng làm nên tên tuổi của anh tại J-League trong màu áo Sapporo. Từng 3 lần đăng quang và 3 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2015, 2016, 2020), tiền vệ này vẫn duy trì sự khao khát cháy bỏng trước thềm giải đấu mới.

"Chúng tôi muốn vô địch ASEAN Cup vì người hâm mộ Thái Lan. Tôi biết thử thách này không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả để nâng cao chiếc cúp một lần nữa. Mọi cầu thủ đều phải hiểu rằng khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia là vinh dự lớn nhất," Chanathip khẳng định trong bài phỏng vấn mới nhất. Anh nhấn mạnh rằng sự nỗ lực phải được duy trì qua từng trận đấu để đối phó với sự tiến bộ của các đối thủ trong khu vực.

Biểu tượng của niềm tự hào bóng đá khu vực

Đối với cá nhân Chanathip, ASEAN Cup không chỉ là một giải đấu quốc tế thông thường mà còn là nơi anh bắt đầu xây dựng đế chế riêng mình. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng đội và huấn luyện viên, đồng thời khẳng định các danh hiệu cá nhân anh đạt được đều là kết quả từ sức mạnh của tập thể.

Nếu duy trì được trạng thái thể lực tốt và tránh được chấn thương, sự hiện diện của Chanathip tại ASEAN Cup 2026 hứa hẹn sẽ tạo nên những cuộc đối đầu đầy kịch tính với đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để thế hệ vàng của Thái Lan khẳng định lại vị thế trước khi chuyển giao hoàn toàn cho lứa cầu thủ trẻ.