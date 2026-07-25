Chàng trai 23 tuổi mất cả hai cánh tay vươn lên tự làm chủ cuộc sống Mồ côi cha mẹ từ nhỏ và mất cả hai tay sau tai nạn lao động, Nguyễn Trọng Định vẫn kiên trì học cách tự sinh hoạt và vươn lên kiếm sống nhờ công nghệ số.

Ở tuổi 23, Nguyễn Trọng Định đã phải đối mặt với những biến cố lớn trong cuộc đời. Mồ côi cha mẹ từ năm 5 tuổi, đến năm 20 tuổi, anh tiếp tục gặp tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến việc phải cắt bỏ hoàn toàn cả hai cánh tay. Không gục ngã trước nghịch cảnh, câu chuyện của Định là minh chứng sống động cho tinh thần tự lập, khẳng định rằng người khuyết tật cần nhất là cơ hội lao động và bình đẳng chứ không chỉ là sự thương cảm.

Hành trình học lại mọi sinh hoạt sau biến cố lớn

Trước khi tai nạn xảy ra, Định từng là một thanh niên khỏe mạnh, chủ động trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Việc mất đi cả hai cánh tay khiến cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn, từ những sinh hoạt cá nhân cơ bản như ăn uống, vệ sinh, mặc quần áo cho đến việc tìm kiếm kế mưu sinh.

Định dường như phải bắt đầu học lại tất cả mọi thứ để làm quen với cuộc sống mới sau tai nạn.

Những thói quen quen thuộc trước đây trở thành bài tập đòi hỏi sự kiên nhẫn tột cùng. Định phải học cách sử dụng cằm, răng và phần tay còn lại để cài từng chiếc cúc áo, giành lại sự chủ động trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh nỗi đau thể xác, lo sợ lớn nhất của anh là trở thành gánh nặng vĩnh viễn cho những người dì đã nỗ lực nuôi dưỡng mình.

Đáng chú ý, sự đồng hành kiên nhẫn từ gia đình và người bạn thân Tuấn Anh đã tạo nền tảng quan trọng giúp anh vượt qua rào cản tâm lý. Nhờ không bị làm thay mọi việc, anh từng bước thích nghi với cơ thể mới và xây dựng lại niềm tin vào bản thân.

Vượt qua rào cản định kiến và giới hạn cơ thể

Khi đã tự chủ trong sinh hoạt, Định tiếp tục đối mặt với bài toán tạo thu nhập để sống độc lập. Việc sống độc lập không chỉ dừng lại ở sinh hoạt cá nhân mà đòi hỏi khả năng trang trải tài chính và tự quyết định tương lai.

Vượt lên chính bản thân mình luôn là thử thách khó nhất mà mỗi cá nhân cần vượt qua.

Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất đối với người khuyết tật thường đến từ việc thiếu cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp và những ánh nhìn mặc định xem họ là đối tượng chỉ cần sự trợ giúp. Điều Định hướng tới là cơ hội được lao động và chứng minh năng lực thực sự như bao người trẻ khác.

Mở ra hướng đi mới từ không gian số

Không chấp nhận phụ thuộc, Định chủ động tìm hiểu các mô hình công việc trên nền tảng kỹ thuật số. Chàng trai 23 tuổi tự học nghiên cứu sản phẩm, xây dựng nội dung, quay dựng video và quản lý bán hàng.

Định tìm kiếm những cơ hội trên môi trường số.

Hiện tại, anh đã tạo ra thu nhập ổn định thông qua hoạt động tiếp thị liên kết trên các sàn thương mại điện tử. Thu nhập này không chỉ giúp anh chủ động trang trải cuộc sống mà còn mang lại giá trị tinh thần to lớn, khẳng định năng lực tự chủ của bản thân.

Bên cạnh đó, sự phát triển của chuyển đổi số đã mang đến cơ hội việc làm linh hoạt, giúp người khuyết tật vượt qua các rào cản về thể trạng truyền thống để hòa nhập thị trường lao động.

Trao cơ hội để xây dựng sự thay đổi bền vững

Từ một người lo sợ trở thành gánh nặng, Định hiện đã chủ động sinh hoạt, có công việc riêng và hướng tới những mục tiêu tương lai như chăm sóc gia đình và tự lập dài hạn. Những mong muốn chính đáng này phản ánh nhu cầu căn bản được sống, lao động và cống hiến bình đẳng.

Tóm lại, sự thương cảm chỉ mang giá trị động viên thời điểm, trong khi việc trao cơ hội lao động và xây dựng môi trường hòa nhập mới là chìa khóa tạo nên sự thay đổi bền vững cho người khuyết tật.