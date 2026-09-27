Charlotte 0-1 Chicago Fire: Chicago Fire giành chiến thắng Chicago Fire đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Charlotte 4 điểm, biến chuyến làm khách tới Bank of America Stadium thành màn so tài then chốt.

Charlotte 0 - 1 Chicago Fire Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Charlotte tiếp đón Chicago Fire.

13' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Charlotte 39% - 61% Chicago Fire, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 0.

23' Thẻ vàng Phút 23': Sergio Oregel (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Charlotte 37% - 63% Chicago Fire, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 3 - 0.

34' Thẻ vàng Phút 34': Djibril Diani (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Charlotte 37% - 63% Chicago Fire, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 6 - 0.

38' Thẻ vàng Phút 38': Allan Saint-Maximin (Charlotte) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thay người Phút 49' (Charlotte): Tyger Smalls vào sân thay Archie Goodwin.

49' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Charlotte 35% - 65% Chicago Fire, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 6 - 0.

58' BÀN THẮNG! Chicago Fire (0-1) Phút 58': Luca De La Torre (Charlotte) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

61' VAR Phút 61': Bàn thắng không được công nhận — Tyger Smalls (Charlotte).

61' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Charlotte 35% - 65% Chicago Fire, dứt điểm 2 - 13 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 6 - 0.

70' Thay người Phút 70' (Charlotte): David Schnegg vào sân thay Djibril Diani.

70' Thay người Phút 70' (Charlotte): Brandt Bronico vào sân thay Luca De La Torre.

73' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Charlotte 40% - 60% Chicago Fire, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 4 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 6 - 0.

74' Thẻ vàng Phút 74': Pep Biel (Charlotte) nhận thẻ vàng (Dissent).

75' Thay người Phút 75' (Chicago Fire): Andrew Gutman vào sân thay Leonardo Barroso.

75' Thay người Phút 75' (Chicago Fire): Mauricio Pineda vào sân thay Sergio Oregel.

80' Thay người Phút 80' (Chicago Fire): David Poreba vào sân thay Jonathan Bamba.

80' Thay người Phút 80' (Chicago Fire): Sam Rogers vào sân thay Mbekezeli Mbokazi.

81' Thẻ vàng Phút 81': David Poreba (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thay người Phút 81' (Charlotte): Nathan Byrne vào sân thay Will Cleary.

81' Thay người Phút 81' (Charlotte): Nathan Richmond vào sân thay Harry Toffolo.

82' Thẻ vàng Phút 82': Ashley Westwood (Charlotte) nhận thẻ vàng (Dissent).

85' Chicago Fire ép sân Cầm bóng: Charlotte 38% - 62% Chicago Fire, dứt điểm 9 - 16 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 4 - 6; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 7 - 1.

90+8' Thẻ vàng Phút 90+8': Tim Ream (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

90+8' Thẻ đỏ Phút 90+8': Tim Ream (Charlotte) nhận thẻ đỏ.

KT Kết thúc: Charlotte 0-1 Chicago Fire Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 08:36 27/09/2026

Đội hình chính thức Charlotte Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Smith Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter 1 K. Kahlina 35 Will Cleary 22 H. Kessler 3 T. Ream 15 H. Toffolo 8 A. Westwood 28 D. Diani 16 Pep Biel 17 de la Torre 10 Saint-Maximin 7 A. Goodwin 44 J. Cohen 24 J. Dean 3 J. Elliott 4 M. Mbokazi 2 Leonardo Barroso 35 S. Oregel 42 D'Avilla 7 Haile-Selassie 11 Zinckernagel 18 J. Gómez 19 J. Bamba Dự bị Charlotte 14 N. Byrne 13 B. Bronico 23 D. Schnegg 44 M. Agyemang 21 T. Miller 25 Tyger Smalls 4 A. Privett 20 B. Coulibaly 71 N. Richmond Chicago Fire 5 S. Rogers 29 D. Poręba 22 M. Pineda 15 A. Gutman 25 J. Gal 58 W. Brody 65 O. Pineda 28 D. Boltz Cập nhật đội hình lúc 06:03 27/09/2026

Charlotte Thống kê Chicago Fire 41% Kiểm soát bóng 59% 11 Dứt điểm 18 2 Trúng đích 8 4 Phạt góc 6 14 Phạm lỗi 15 3 Việt vị 0 8 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật K. Kahlina Charlotte Điểm 8.8 J. Elliott Chicago Fire Điểm 7.35 M. Mbokazi Chicago Fire Điểm 7.26 Zinckernagel Chicago Fire Điểm 7.2 Saint-Maximin Charlotte Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Charlotte và Chicago Fire diễn ra vào lúc 06:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Bank of America Stadium thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn. Chicago Fire đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và rất cần điểm số để thu hẹp cách biệt với chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng.

Bối cảnh bảng xếp hạng và tham vọng của hai đội

Bước vào trận đấu này, Charlotte đang tạm chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 43 điểm. Đội chủ nhà tạo dựng được khoảng cách nhất định nhờ màn trình diễn ổn định xuyên suốt thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, Chicago Fire đứng ngay phía sau ở vị trí thứ 5 với 39 điểm tích lũy được. Khoảng cách 4 điểm phản ánh tính chất quan trọng của 90 phút sắp tới, nơi kết quả trận đấu có thể tác động trực tiếp lên thế bám đuổi giữa hai câu lạc bộ thuộc nhóm đầu.

Tương phản về phong độ thi đấu

Charlotte đang trải qua giai đoạn thi đấu thăng hoa khi duy trì thành tích bất bại trong 5 vòng đấu gần đây. Cụ thể, đội chủ sân Bank of America Stadium đã giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa, cho thấy sự chắc chắn trong lối chơi cùng khả năng chắt chiu điểm số rất ấn tượng.

Trái ngược với sự hưng phấn của đối thủ, Chicago Fire lại đang có dấu hiệu chững lại về mặt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chưa được nếm trải cảm giác chiến thắng khi phải nhận 2 thất bại và trải qua 3 trận hòa liên tiếp ở những lần ra sân gần đây.

Cán cân từ thành tích đối đầu gần nhất

Mặc dù phong độ hiện tại có sự chênh lệch, Chicago Fire lại nắm giữ sự tự tin nhất định khi nhìn vào thành tích đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Chicago Fire chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Charlotte có 2 lần giành trọn vẹn điểm số và đôi bên chưa từng bất phân thắng bại.

Lợi thế sân nhà Bank of America Stadium cùng chuỗi trận bất bại là điểm tựa lớn để Charlotte hướng tới việc củng cố thứ hạng. Tuy nhiên, quyết tâm bám đuổi mục tiêu cúp châu lục của Chicago Fire hứa hẹn sẽ mang đến thế trận giằng co và quyết liệt từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Charlotte · 2 thắng 0 hòa Chicago Fire · 3 thắng Chicago Fire 2 - 1 Charlotte CF Chicago Fire 3 - 2 Charlotte CF Charlotte 1 - 4 Chicago Fire CF Charlotte 4 - 3 Chicago Fire CHA Chicago Fire 0 - 1 Charlotte CHA

Charlotte 5 trận gần nhất T H T H T 26 Trận 12-7-7 T-H-B 47 Ghi (TB 1.8) 37 Thủng lưới Chicago Fire 5 trận gần nhất B B H H H 25 Trận 11-6-8 T-H-B 45 Ghi (TB 1.8) 38 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 26 17 6 3 +32 57 T H B H T 2 New England Revolution 26 14 4 8 +12 46 T T T B T 3 Inter Miami 26 12 10 4 +15 46 H H H H T 4 Charlotte 26 12 7 7 +10 43 T H T H T 5 Chicago Fire 25 11 6 8 +7 39 B B H H H 6 Philadelphia Union 26 10 6 10 +8 36 T T T T T …

Tình hình lực lượng Charlotte ✚ L. Abada (International duty) ✚ R. Aloko (International duty) ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury) ✚ A. Johnson (International duty) ✚ I. Toklomati (International duty) ✚ L. Abada (International duty) ✚ R. Aloko (International duty) Chicago Fire ✚ N. Allen (International duty) ✚ C. Brady (International duty) ✚ P. Dithejane (International duty) ✚ R. Lewandowski (International duty) ✚ R. Lod (International duty) ✚ M. Mbokazi (Lower-Body Injury) ✚ A. Mekvabishvili (International duty) ✚ A. Franco (Knee Injury)