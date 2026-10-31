Charlotte 4-0 Orlando City SC: Charlotte giành chiến thắng Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 50 điểm. Trận gặp Orlando City SC diễn ra lúc 00:00 ngày 01/11/2026 tại Bank of America Stadium.

Charlotte 4 - 0 Orlando City SC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Charlotte tiếp đón Orlando City SC.

6' BÀN THẮNG! Charlotte (1-0) Phút 6': Henry Kessler (Charlotte) lập công (kiến tạo: Ashley Westwood). Tỷ số: 1 - 0.

13' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Charlotte 40% - 60% Orlando City SC, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 0.

25' Thẻ vàng Phút 25': Iago Teodoro (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Dissent).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Charlotte 52% - 48% Orlando City SC, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 4 - 1.

39' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Charlotte 52% - 48% Orlando City SC, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 4 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Orlando City SC): Eduard Atuesta vào sân thay Luis Otávio Costa de Aquino.

45' Thay người Phút 45' (Orlando City SC): Adrián Marín vào sân thay Vinicius Nogueira.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Charlotte (2-0) Phút 49': Allan Saint-Maximin (Charlotte) lập công (kiến tạo: Harry Toffolo). Tỷ số: 2 - 0.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Charlotte 48% - 52% Orlando City SC, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 4 - 1.

61' Thẻ vàng Phút 61': Ashley Westwood (Charlotte) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

62' Thay người Phút 62' (Orlando City SC): Justin Ellis vào sân thay Zakaria Taifi.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Charlotte 44% - 56% Orlando City SC, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 5 - 1.

68' Thay người Phút 68' (Orlando City SC): Harvey Graham Sarajian vào sân thay Marco Pašalić.

68' Thay người Phút 68' (Charlotte): Luca De La Torre vào sân thay Ashley Westwood.

73' Thay người Phút 73' (Orlando City SC): Daryl Dike vào sân thay Braian Ojeda.

75' Thay người Phút 75' (Charlotte): Rodolfo Aloko vào sân thay Liel Abada.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Charlotte 46% - 54% Orlando City SC, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 5 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Charlotte): Tyger Smalls vào sân thay Idan Toklomati Jorno.

81' Thay người Phút 81' (Charlotte): Abdoulaye Doucouré vào sân thay Djibril Diani.

82' Thẻ vàng Phút 82': Iván Angulo (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Hỏng phạt đền Phút 84': Allan Saint-Maximin (Charlotte) sút hỏng phạt đền.

84' BÀN THẮNG! Charlotte (3-0) Phút 84': Abdoulaye Doucouré (Charlotte) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Charlotte 45% - 56% Orlando City SC, dứt điểm 15 - 15 (trúng đích 5 - 8), phạt góc 4 - 4; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 8 - 2.

88' VAR Phút 88': Card upgrade confirmed — Allan Saint-Maximin (Charlotte).

89' Thẻ đỏ Phút 89': Allan Saint-Maximin (Charlotte) nhận thẻ đỏ (Abusive Language).

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Tyger Smalls (Charlotte) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+4' BÀN THẮNG! Charlotte (4-0) Phút 90+4': Rodolfo Aloko (Charlotte) lập công (kiến tạo: Tyger Smalls). Tỷ số: 4 - 0.

KT Kết thúc: Charlotte 4-0 Orlando City SC Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 02:07 01/11/2026

Đội hình chính thức Charlotte Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Smith Orlando City SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman 1 K. Kahlina 14 N. Byrne 44 M. Agyemang 22 H. Kessler 15 H. Toffolo 28 D. Diani 8 A. Westwood 16 Pep Biel 11 L. Abada 9 Toklomati Giorno 10 Saint-Maximin 71 M. Crépeau 19 Z. Taifi 16 W. Cartagena 57 Iago 27 Vinícius Nogueira 87 Marco Pasalic 8 B. Ojeda 5 Luis Otávio 77 I. Angulo 7 A. Griezmann 10 M. Ojeda Dự bị Charlotte 37 R. Aloko 13 B. Bronico 17 de la Torre 6 A. Doucouré 21 T. Miller 4 A. Privett 71 N. Richmond 23 D. Schnegg 25 Tyger Smalls Orlando City SC 11 Tiago 23 Harvey Sarajian 12 Javier Otero 21 N. Miller 35 Joran Gerbet 22 Justin Ellis 9 D. Dike 20 E. Atuesta 3 Adrián Marín Cập nhật đội hình lúc 23:32 31/10/2026

Charlotte Thống kê Orlando City SC 44% Kiểm soát bóng 56% 16 Dứt điểm 15 6 Trúng đích 8 4 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 10 5 Việt vị 3 8 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật H. Kessler Charlotte 1 bàn A. Doucouré Charlotte 1 bàn R. Aloko Charlotte 1 bàn Saint-Maximin Charlotte 1 bàn A. Westwood Charlotte 1 kiến tạo · điểm 7.7 H. Toffolo Charlotte 1 kiến tạo · điểm 7.19

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 50 điểm và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Khi tiếp đón Orlando City SC lúc 00:00 ngày 01/11/2026 tại Bank of America Stadium, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế trong nhóm đầu trước một đối thủ đang đứng ngay phía sau.

Cuộc đua tốp đầu và khoảng cách hai đội

Charlotte đang xếp hạng 5 với 50 điểm. Orlando City SC đứng thứ 7 với 43 điểm, kém đối thủ 7 điểm và cách hai bậc trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách này khiến trận đấu mang sức nặng đáng kể với cả hai bên. Charlotte muốn giữ nhịp để không bị đội bám đuổi rút ngắn cách biệt, còn Orlando City SC cần điểm số để áp sát nhóm phía trên.

Phong độ gần đây: Charlotte thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Charlotte thắng 2, hòa 1 và thua 2. Chuỗi kết quả của họ đan xen liên tục giữa thắng và thua, cho thấy đội bóng chưa tìm được sự ổn định tuyệt đối.

Tuy nhiên, Charlotte vừa kết thúc chuỗi trận gần nhất bằng một chiến thắng. Đây là tín hiệu tích cực trước thềm cuộc tiếp đón Orlando City SC trên sân nhà.

Orlando City SC: bất bại nhưng hòa nhiều

Orlando City SC có phong độ khó chịu hơn so với những gì thứ hạng thể hiện. Họ không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa.

Đáng chú ý, hai trận gần nhất của đội khách đều kết thúc với tỷ số hòa. Điều này cho thấy Orlando City SC khá chắc chắn trong việc không để thua, nhưng chưa biến được nhiều thế trận thành chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Orlando City SC

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Charlotte chưa thắng trận nào, hòa 3 và thua 2. Orlando City SC giành 2 chiến thắng và là bên có lợi thế về mặt thành tích đối đầu.

Ba trận hòa trong năm lần chạm trán cũng cho thấy các cuộc gặp gần đây thường rất cân bằng. Charlotte vì thế sẽ muốn phá vỡ chuỗi không thắng này, nhất là khi thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Charlotte, bài toán lớn nhất là duy trì sự đều đặn để giữ vững vị trí thứ 5. Lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn là điểm tựa, nhưng chuỗi kết quả thất thường nhắc họ không thể chủ quan.

Với Orlando City SC, khả năng giữ vững hàng thủ và hạn chế thất bại là nền tảng sẵn có. Nếu biến được những trận hòa thành điểm số trọn vẹn, đội khách sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách 7 điểm với đối thủ.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội ở nhóm đầu bảng với những thế mạnh khác nhau. Charlotte có thứ hạng và điểm số cao hơn, trong khi Orlando City SC sở hữu phong độ bất bại và thành tích đối đầu tốt hơn.

Những yếu tố này cho thấy một trận đấu giằng co, nơi sự kiên nhẫn và tính kỷ luật có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Charlotte · 0 thắng 3 hòa Orlando City SC · 2 thắng Orlando City SC 4 - 1 Charlotte OCS Charlotte 2 - 2 Orlando City SC Hòa Orlando City SC 3 - 1 Charlotte OCS Orlando City SC 1 - 1 Charlotte Hòa Charlotte 0 - 0 Orlando City SC Hòa

Charlotte 5 trận gần nhất T B H B T 32 Trận 14-8-10 T-H-B 59 Ghi (TB 1.8) 48 Thủng lưới Orlando City SC 5 trận gần nhất H H T H T 32 Trận 12-7-13 T-H-B 62 Ghi (TB 1.9) 74 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 32 21 8 3 +43 71 H T H T T 2 New England Revolution 32 18 4 10 +10 58 T T T T B 3 Inter Miami 32 15 11 6 +20 56 H B T T T 4 Chicago Fire 32 15 7 10 +9 52 H T B B T 5 Charlotte 32 14 8 10 +11 50 T B H B T 6 Philadelphia Union 32 13 8 11 +12 47 H B H T T 7 Orlando City SC 32 12 7 13 -12 43 H H T H T 8 FC Cincinnati 32 11 10 11 -7 43 H T T B B …

Tình hình lực lượng Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Shoulder Injury) ✚ B. Bronico (Groin Injury) ✚ W. Cleary (Illness) ✚ T. Ream (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Saint-Maximin (Leg Injury) ✚ N. Berchimas (Foot Injury) Orlando City SC ✚ D. Brekalo (Yellow Cards) ✚ R. Jansson (Foot Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury) ✚ G. Dorsey (Back Injury) ✚ D. Brekalo (Yellow Cards) ✚ R. Jansson (Foot Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury) ✚ G. Dorsey (Back Injury)