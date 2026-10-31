Về Báo Hà Tĩnh

Charlotte 4-0 Orlando City SC: Charlotte giành chiến thắng

Văn Thể31/10/2026 19:15

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 50 điểm. Trận gặp Orlando City SC diễn ra lúc 00:00 ngày 01/11/2026 tại Bank of America Stadium.

Charlotte4 - 0Orlando City SCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Charlotte tiếp đón Orlando City SC.

  • 6'BÀN THẮNG! Charlotte (1-0)

    Phút 6': Henry Kessler (Charlotte) lập công (kiến tạo: Ashley Westwood). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Charlotte 40% - 60% Orlando City SC, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 0.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Iago Teodoro (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Charlotte 52% - 48% Orlando City SC, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 4 - 1.

  • 39'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Charlotte 52% - 48% Orlando City SC, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 4 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Orlando City SC): Eduard Atuesta vào sân thay Luis Otávio Costa de Aquino.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Orlando City SC): Adrián Marín vào sân thay Vinicius Nogueira.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! Charlotte (2-0)

    Phút 49': Allan Saint-Maximin (Charlotte) lập công (kiến tạo: Harry Toffolo). Tỷ số: 2 - 0.

  • 51'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Charlotte 48% - 52% Orlando City SC, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 4 - 1.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': Ashley Westwood (Charlotte) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Orlando City SC): Justin Ellis vào sân thay Zakaria Taifi.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Charlotte 44% - 56% Orlando City SC, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 5 - 1.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Orlando City SC): Harvey Graham Sarajian vào sân thay Marco Pašalić.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Charlotte): Luca De La Torre vào sân thay Ashley Westwood.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Orlando City SC): Daryl Dike vào sân thay Braian Ojeda.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Charlotte): Rodolfo Aloko vào sân thay Liel Abada.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Charlotte 46% - 54% Orlando City SC, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 5 - 1.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Charlotte): Tyger Smalls vào sân thay Idan Toklomati Jorno.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Charlotte): Abdoulaye Doucouré vào sân thay Djibril Diani.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Iván Angulo (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Hỏng phạt đền

    Phút 84': Allan Saint-Maximin (Charlotte) sút hỏng phạt đền.

  • 84'BÀN THẮNG! Charlotte (3-0)

    Phút 84': Abdoulaye Doucouré (Charlotte) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Charlotte 45% - 56% Orlando City SC, dứt điểm 15 - 15 (trúng đích 5 - 8), phạt góc 4 - 4; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 8 - 2.

  • 88'VAR

    Phút 88': Card upgrade confirmed — Allan Saint-Maximin (Charlotte).

  • 89'Thẻ đỏ

    Phút 89': Allan Saint-Maximin (Charlotte) nhận thẻ đỏ (Abusive Language).

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Tyger Smalls (Charlotte) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 90+4'BÀN THẮNG! Charlotte (4-0)

    Phút 90+4': Rodolfo Aloko (Charlotte) lập công (kiến tạo: Tyger Smalls). Tỷ số: 4 - 0.

  • KTKết thúc: Charlotte 4-0 Orlando City SC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 02:07 01/11/2026

Đội hình chính thức
Charlotte
Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Smith
Orlando City SC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman
1
K. Kahlina
14
N. Byrne
44
M. Agyemang
22
H. Kessler
15
H. Toffolo
28
D. Diani
8
A. Westwood
16
Pep Biel
11
L. Abada
9
Toklomati Giorno
10
Saint-Maximin
71
M. Crépeau
19
Z. Taifi
16
W. Cartagena
57
Iago
27
Vinícius Nogueira
87
Marco Pasalic
8
B. Ojeda
5
Luis Otávio
77
I. Angulo
7
A. Griezmann
10
M. Ojeda
Dự bị
Charlotte
37 R. Aloko13 B. Bronico17 de la Torre6 A. Doucouré21 T. Miller4 A. Privett71 N. Richmond23 D. Schnegg25 Tyger Smalls
Orlando City SC
11 Tiago23 Harvey Sarajian12 Javier Otero21 N. Miller35 Joran Gerbet22 Justin Ellis9 D. Dike20 E. Atuesta3 Adrián Marín
Cập nhật đội hình lúc 23:32 31/10/2026
CharlotteThống kêOrlando City SC
44%
Kiểm soát bóng
56%
16
Dứt điểm
15
6
Trúng đích
8
4
Phạt góc
4
12
Phạm lỗi
10
5
Việt vị
3
8
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
H. Kessler
H. Kessler
Charlotte
1 bàn
A. Doucouré
A. Doucouré
Charlotte
1 bàn
R. Aloko
R. Aloko
Charlotte
1 bàn
A. Saint-Maximin
Saint-Maximin
Charlotte
1 bàn
A. Westwood
A. Westwood
Charlotte
1 kiến tạo · điểm 7.7
H. Toffolo
H. Toffolo
Charlotte
1 kiến tạo · điểm 7.19

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 50 điểm và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Khi tiếp đón Orlando City SC lúc 00:00 ngày 01/11/2026 tại Bank of America Stadium, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế trong nhóm đầu trước một đối thủ đang đứng ngay phía sau.

Cuộc đua tốp đầu và khoảng cách hai đội

Charlotte đang xếp hạng 5 với 50 điểm. Orlando City SC đứng thứ 7 với 43 điểm, kém đối thủ 7 điểm và cách hai bậc trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách này khiến trận đấu mang sức nặng đáng kể với cả hai bên. Charlotte muốn giữ nhịp để không bị đội bám đuổi rút ngắn cách biệt, còn Orlando City SC cần điểm số để áp sát nhóm phía trên.

Phong độ gần đây: Charlotte thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Charlotte thắng 2, hòa 1 và thua 2. Chuỗi kết quả của họ đan xen liên tục giữa thắng và thua, cho thấy đội bóng chưa tìm được sự ổn định tuyệt đối.

Tuy nhiên, Charlotte vừa kết thúc chuỗi trận gần nhất bằng một chiến thắng. Đây là tín hiệu tích cực trước thềm cuộc tiếp đón Orlando City SC trên sân nhà.

Orlando City SC: bất bại nhưng hòa nhiều

Orlando City SC có phong độ khó chịu hơn so với những gì thứ hạng thể hiện. Họ không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa.

Đáng chú ý, hai trận gần nhất của đội khách đều kết thúc với tỷ số hòa. Điều này cho thấy Orlando City SC khá chắc chắn trong việc không để thua, nhưng chưa biến được nhiều thế trận thành chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Orlando City SC

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Charlotte chưa thắng trận nào, hòa 3 và thua 2. Orlando City SC giành 2 chiến thắng và là bên có lợi thế về mặt thành tích đối đầu.

Ba trận hòa trong năm lần chạm trán cũng cho thấy các cuộc gặp gần đây thường rất cân bằng. Charlotte vì thế sẽ muốn phá vỡ chuỗi không thắng này, nhất là khi thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Charlotte, bài toán lớn nhất là duy trì sự đều đặn để giữ vững vị trí thứ 5. Lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn là điểm tựa, nhưng chuỗi kết quả thất thường nhắc họ không thể chủ quan.

Với Orlando City SC, khả năng giữ vững hàng thủ và hạn chế thất bại là nền tảng sẵn có. Nếu biến được những trận hòa thành điểm số trọn vẹn, đội khách sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách 7 điểm với đối thủ.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội ở nhóm đầu bảng với những thế mạnh khác nhau. Charlotte có thứ hạng và điểm số cao hơn, trong khi Orlando City SC sở hữu phong độ bất bại và thành tích đối đầu tốt hơn.

Những yếu tố này cho thấy một trận đấu giằng co, nơi sự kiên nhẫn và tính kỷ luật có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Charlotte · 0 thắng3 hòaOrlando City SC · 2 thắng
23/04/2026
Orlando City SC
4 - 1
Charlotte
OCS
06/07/2025
Charlotte
2 - 2
Orlando City SC
Hòa
15/05/2025
Orlando City SC
3 - 1
Charlotte
OCS
10/11/2024
Orlando City SC
1 - 1
Charlotte
Hòa
02/11/2024
Charlotte
0 - 0
Orlando City SC
Hòa
Charlotte
5 trận gần nhất
TBHBT
32
Trận
14-8-10
T-H-B
59
Ghi (TB 1.8)
48
Thủng lưới
Orlando City SC
5 trận gần nhất
HHTHT
32
Trận
12-7-13
T-H-B
62
Ghi (TB 1.9)
74
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC322183+4371HTHTT
2New England Revolution3218410+1058TTTTB
3Inter Miami3215116+2056HBTTT
4Chicago Fire3215710+952HTBBT
5Charlotte3214810+1150TBHBT
6Philadelphia Union3213811+1247HBHTT
7Orlando City SC3212713-1243HHTHT
8FC Cincinnati32111011-743HTTBB
Tình hình lực lượng
Charlotte
N. Berchimas (Foot Injury)
A. Goodwin (Foot Injury)
A. John (Shoulder Injury)
B. Bronico (Groin Injury)
W. Cleary (Illness)
T. Ream (Achilles Tendon Injury)
A. Saint-Maximin (Leg Injury)
N. Berchimas (Foot Injury)
Orlando City SC
D. Brekalo (Yellow Cards)
R. Jansson (Foot Injury)
T. Spicer (Foot Injury)
G. Dorsey (Back Injury)
D. Brekalo (Yellow Cards)
R. Jansson (Foot Injury)
T. Spicer (Foot Injury)
G. Dorsey (Back Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Charlotte 4-0 Orlando City SC: Charlotte giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO