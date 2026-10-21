ChatGPT ra mắt tính năng Locked Chats giúp khóa hội thoại bằng mã PIN cùng Face ID bảo mật OpenAI chính thức phát hành tính năng Locked Chats cho ChatGPT, hỗ trợ ẩn hội thoại nhạy cảm qua mã PIN hoặc Face ID nhằm bảo vệ quyền riêng tư người dùng.

OpenAI vừa chính thức triển khai tính năng Locked Chats trên ứng dụng ChatGPT, thiết lập thêm một lớp bảo mật quan trọng dành cho người dùng. Công cụ này được thiết kế nhằm mục đích ẩn và khóa các cuộc trò chuyện nhạy cảm, ngăn chặn nguy cơ lộ dữ liệu khi cho người khác mượn thiết bị hoặc sử dụng chung màn hình.

Cơ chế phân tách dữ liệu và xác thực sinh trắc học

Tính năng Locked Chats cho phép người dùng kích hoạt mã PIN bốn chữ số để khóa bất kỳ phiên trò chuyện nào trong ChatGPT. Trên các thiết bị di động tương thích, hệ thống cũng tích hợp trực tiếp các phương thức xác thực sinh trắc học như Face ID hoặc Touch ID nhằm tối ưu tốc độ mở khóa.

Khác biệt với chế độ trò chuyện tạm thời vốn bị xóa bỏ hoàn toàn sau phiên dùng, các đoạn hội thoại được đưa vào Locked Chats vẫn được lưu giữ nhưng chuyển sang một phân vùng độc lập. Khu vực này được tách biệt hoàn toàn khỏi danh sách lịch sử thông thường, các hội thoại đã ghim và không xuất hiện khi tìm kiếm trong ứng dụng.

ChatGPT có tính năng khóa đoạn chat riêng tư

Bản chất kỹ thuật và các giới hạn về an toàn dữ liệu

Về mặt kỹ thuật, OpenAI nhấn mạnh rằng việc kích hoạt Locked Chats không đồng nghĩa với giải pháp mã hóa đầu cuối (end-to-end encryption) hay tạo ra một không gian lưu trữ mã hóa tầng sâu. Thao tác này hoàn toàn không can thiệp vào thời gian lưu trữ dữ liệu của hệ thống, không xóa các thông tin mô hình đã ghi nhớ từ trước và không thay đổi các thiết lập đào tạo mô hình chung của tài khoản.

Tính năng mới của ChatGPT sẽ bảo mật dữ liệu người dùng tốt hơn

Đáng chú ý, cơ chế ghi nhớ của phân vùng này được vận hành độc lập. Locked Chats sở hữu một bộ nhớ riêng biệt chỉ chia sẻ giữa các cuộc hội thoại nằm trong khu vực khóa, bảo đảm thông tin cá nhân mới không bị đồng bộ sang bộ nhớ chung bên ngoài. Tuy nhiên, nếu người dùng thực hiện thao tác đặt lại mã PIN, toàn bộ dữ liệu, tệp tin và ngữ cảnh đang được khóa sẽ bị xóa vĩnh viễn nhằm đảm bảo nguyên tắc an toàn.

Phạm vi triển khai và danh mục ngoại lệ

OpenAI áp dụng Locked Chats trên hầu hết các gói tài khoản hiện nay, bao gồm Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise và Edu. Duy nhất gói ChatGPT dành cho lĩnh vực y tế (Healthcare) chưa được hỗ trợ tính năng này.

Đây là tính năng chắc chắn được nhiều người yêu thích

Bên cạnh đó, hệ thống cũng đặt ra các ngoại lệ kỹ thuật không áp dụng cơ chế khóa đối với một số định dạng hội thoại đặc thù.

Hạng mục Khả năng hỗ trợ của Locked Chats Phương thức khóa Mã PIN 4 số, Touch ID, Face ID Gói tài khoản khả dụng Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu Gói tài khoản loại trừ ChatGPT Healthcare (y tế) Định dạng không hỗ trợ Chat tạm thời, chat lưu trữ, chat nhóm, liên kết chia sẻ, tác vụ lên lịch, bản ghi âm cuộc họp Hậu quả khi đặt lại PIN Toàn bộ hội thoại và tệp trong mục khóa bị xóa vĩnh viễn

Việc bổ sung Locked Chats là bước đi thực tế của OpenAI nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm soát quyền riêng tư tại chỗ, đặc biệt khi người dùng ngày càng chia sẻ nhiều thông tin cá nhân hóa trong quy trình làm việc với trí tuệ nhân tạo.