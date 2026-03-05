ChatGPT sắp có tính năng tự học phong cách viết để soạn email chuyên nghiệp OpenAI đang thử nghiệm tính năng Style Templates cho phép ChatGPT bắt chước giọng văn người dùng từ ví dụ thực tế, hỗ trợ soạn thảo email và văn bản chuẩn xác.

ChatGPT đang chuẩn bị ra mắt một tính năng quan trọng cho phép hệ thống tự học phong cách viết cá nhân để soạn thảo email và văn bản chuẩn xác ngay từ lần đầu. Đột phá này hứa hẹn giúp người dùng tiết kiệm thời gian, không còn phải tinh chỉnh câu lệnh (prompt) nhiều lần để đạt được giọng văn hay cấu trúc mong muốn.

Công cụ tạo mẫu phong cách viết dựa trên dữ liệu người dùng

Theo thông tin rò rỉ từ kỹ sư AI Tibor Blaho, OpenAI đang thử nghiệm tính năng "Tạo mẫu (beta)" trên phiên bản web của ChatGPT. Công cụ này cho phép người dùng tải lên các ví dụ về văn bản có sẵn như email, bài viết hoặc tài liệu cá nhân để AI phân tích.

ChatGPT sẽ sớm có nhiều tính năng mới

Dựa trên các dữ liệu đầu vào, ChatGPT sẽ tự động khớp giọng điệu, cấu trúc và phong cách viết để áp dụng cho các nội dung mới. Điều này giúp giảm thiểu việc chỉnh sửa thủ công và đảm bảo tính nhất quán trong giao tiếp chuyên nghiệp.

Nâng cấp trình soạn thảo văn bản và quản lý tệp tin

Bên cạnh việc học phong cách, trình soạn thảo của ChatGPT cũng nhận được nhiều cải tiến đáng chú ý. Các bản rò rỉ cho thấy giao diện mới sẽ bổ sung thêm các trường thông tin chuyên dụng cho email như To (Người nhận), CC và BCC. Người dùng cũng có thể trải nghiệm chế độ soạn thảo toàn màn hình để tập trung hơn vào nội dung.

Đáng chú ý, một tùy chọn lưu bản nháp trực tiếp vào thư viện file dưới dạng tệp Markdown cũng được tích hợp, giúp việc quản lý và chuyển đổi tài liệu giữa các nền tảng trở nên linh hoạt hơn.

Khả năng tạo video từ hình ảnh tĩnh chỉ với một lần nhấn

Một chi tiết thú vị khác được phát hiện là nút "Animate" mới xuất hiện trên các hình ảnh do AI tạo ra. Khi nhấn nút này, hệ thống sẽ tự động chuyển sang công cụ Video, đính kèm hình ảnh làm tham chiếu và điền sẵn lời nhắc để tạo hoạt ảnh.

Tính năng này giúp người dùng nhanh chóng biến ảnh tĩnh thành video mà không cần tự viết các câu lệnh phức tạp. Mặc dù các tính năng này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa có lịch trình ra mắt chính thức, nhưng chúng cho thấy nỗ lực của OpenAI trong việc tối ưu hóa trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo đa phương tiện.