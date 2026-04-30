Châu Ngọc Quang chính thức trở lại tập luyện sau hơn nửa năm điều trị đứt dây chằng Tiền vệ Châu Ngọc Quang đã tái xuất trên sân tập của CLB Ninh Bình sau 6 tháng điều trị chấn thương nghiêm trọng, mở ra cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia dự ASEAN Cup.

Tiền vệ Châu Ngọc Quang đã chính thức tái xuất trên sân tập của CLB Ninh Bình sau hơn nửa năm rời xa sân cỏ để điều trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối phải. Sự trở lại của cầu thủ sinh năm 1996 không chỉ là tin vui cho đội bóng chủ quản trong giai đoạn căng thẳng của V-League mà còn mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam.

Hành trình vượt qua chấn thương ám ảnh của tiền vệ gốc Quảng Nam

Cơn ác mộng của Châu Ngọc Quang bắt đầu vào cuối tháng 9/2025, trong trận đấu giữa CLB Ninh Bình và Hải Phòng FC trên sân Lạch Tray. Dù không va chạm với bất kỳ ai, tiền vệ này bất ngờ đổ gục và phải rời sân trên cáng chỉ sau 15 phút thi đấu. Kết quả chẩn đoán đứt dây chằng đầu gối phải buộc anh phải trải qua phẫu thuật và chu trình phục hồi kéo dài.

Ngọc Quang tái xuất trên sân tập.

Sau hơn 6 tháng kiên trì vật lý trị liệu, việc Ngọc Quang xuất hiện trong loạt ảnh tập luyện mới nhất cho thấy anh đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình hồi phục. Dù ban huấn luyện vẫn đang theo dõi sát sao để cầu thủ này lấy lại thể trạng và cảm giác bóng tốt nhất, sự hiện diện của anh đã tạo ra cú hích tinh thần cực lớn cho toàn đội.

Tầm ảnh hưởng chiến thuật và cơ hội tại Đội tuyển Quốc gia

Về mặt chuyên môn, Châu Ngọc Quang được đánh giá cao nhờ lối chơi thông minh, khả năng điều tiết nhịp độ và những tình huống xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ. Sự trở lại của anh diễn ra đúng thời điểm CLB Ninh Bình chuẩn bị cho chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn trên sân của Thể Công Viettel. Sự cơ động của Ngọc Quang sẽ giúp đội nhà có thêm phương án nhân sự chất lượng cho khu trung tuyến.

Đáng chú ý, nếu duy trì phong độ ổn định trong các vòng đấu cuối tại V-League, Ngọc Quang hoàn toàn có cơ hội được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam vào tháng 7 tới. Đây là giai đoạn quan trọng khi "Những chiến binh Sao vàng" tập trung chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup. Với kinh nghiệm dày dặn, tiền vệ của CLB Ninh Bình được kỳ vọng sẽ là quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.