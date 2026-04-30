Về Báo Hà Tĩnh

Châu Ngọc Quang chính thức trở lại tập luyện sau hơn nửa năm điều trị đứt dây chằng

Văn Thể30/04/2026 15:30

Tiền vệ Châu Ngọc Quang đã tái xuất trên sân tập của CLB Ninh Bình sau 6 tháng điều trị chấn thương nghiêm trọng, mở ra cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia dự ASEAN Cup.

Tiền vệ Châu Ngọc Quang đã chính thức tái xuất trên sân tập của CLB Ninh Bình sau hơn nửa năm rời xa sân cỏ để điều trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối phải. Sự trở lại của cầu thủ sinh năm 1996 không chỉ là tin vui cho đội bóng chủ quản trong giai đoạn căng thẳng của V-League mà còn mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam.

Hành trình vượt qua chấn thương ám ảnh của tiền vệ gốc Quảng Nam

Cơn ác mộng của Châu Ngọc Quang bắt đầu vào cuối tháng 9/2025, trong trận đấu giữa CLB Ninh Bình và Hải Phòng FC trên sân Lạch Tray. Dù không va chạm với bất kỳ ai, tiền vệ này bất ngờ đổ gục và phải rời sân trên cáng chỉ sau 15 phút thi đấu. Kết quả chẩn đoán đứt dây chằng đầu gối phải buộc anh phải trải qua phẫu thuật và chu trình phục hồi kéo dài.

Tiền vệ Châu Ngọc Quang tham gia tập luyện cùng các đồng đội tại CLB Ninh Bình sau thời gian dài điều trị chấn thương.
Ngọc Quang tái xuất trên sân tập.

Sau hơn 6 tháng kiên trì vật lý trị liệu, việc Ngọc Quang xuất hiện trong loạt ảnh tập luyện mới nhất cho thấy anh đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình hồi phục. Dù ban huấn luyện vẫn đang theo dõi sát sao để cầu thủ này lấy lại thể trạng và cảm giác bóng tốt nhất, sự hiện diện của anh đã tạo ra cú hích tinh thần cực lớn cho toàn đội.

Tầm ảnh hưởng chiến thuật và cơ hội tại Đội tuyển Quốc gia

Về mặt chuyên môn, Châu Ngọc Quang được đánh giá cao nhờ lối chơi thông minh, khả năng điều tiết nhịp độ và những tình huống xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ. Sự trở lại của anh diễn ra đúng thời điểm CLB Ninh Bình chuẩn bị cho chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn trên sân của Thể Công Viettel. Sự cơ động của Ngọc Quang sẽ giúp đội nhà có thêm phương án nhân sự chất lượng cho khu trung tuyến.

Đáng chú ý, nếu duy trì phong độ ổn định trong các vòng đấu cuối tại V-League, Ngọc Quang hoàn toàn có cơ hội được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam vào tháng 7 tới. Đây là giai đoạn quan trọng khi "Những chiến binh Sao vàng" tập trung chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup. Với kinh nghiệm dày dặn, tiền vệ của CLB Ninh Bình được kỳ vọng sẽ là quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thể thao
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO