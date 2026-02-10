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CHDC Congo 0-2 Uganda: Uganda giành chiến thắng

Văn Thể02/10/2026 14:56

Trận so tài giữa CHDC Congo và Uganda hứa hẹn căng thẳng khi đôi bên đều ghi bàn chắt chiu cùng thành tích cân bằng sau ba lần chạm trán gần nhất.

CHDC Congo0 - 2UgandaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    CHDC Congo tiếp đón Uganda.

  • 7'BÀN THẮNG! Uganda (0-1)

    Phút 7': J. Bogere (Uganda) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! Uganda (0-2)

    Phút 49': K. Boateng (Uganda) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • KTKết thúc: CHDC Congo 0-2 Uganda

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 22:02 02/10/2026

Đội hình chính thức
CHDC Congo
Sơ đồ 4-4-2
Uganda
Sơ đồ 3-4-3
Dimitry Bertaud
Gedeon Kalulu
Willy Kambwala
Steve Kapuadi
Jordy Makengo
Théo Bongonda
Aaron Tshibola
Ezechiel Banzuzi
Stephy Mavididi
Afimico Pululu
Samuel Essende
Akpan Udoh
Gavin Kizito
Geoffrey Lubanga Kene
Hilary Mukundane
Jonathan Odongo
Abdoulaye Sissako
Allan Oyirwoth
Herbert Achai
Denis Omedi
Kelvin Boateng
James Bogere
Dự bị
Uganda
Hannington Sebwalunyo David Lukwago Toto Majub Joseph Seremba Kenneth Semakula Sadam Masereka Travis Mutyaba Allan Okello Frank Ssebuufu
Cập nhật đội hình lúc 19:33 02/10/2026

Cuộc so tài giữa CHDC Congo và Uganda diễn ra vào lúc 20:00 ngày 02/10/2026 hứa hẹn mang đến kịch bản giằng co quyết liệt. Điểm nhấn bao trùm cặp đấu này nằm ở việc cả hai đội tuyển đều thể hiện phong cách thi đấu thực dụng với số lượng bàn thắng được chắt chiu tối đa qua từng trận đấu.

Phong độ gần đây của CHDC Congo

Trong 3 trận đấu gần nhất, CHDC Congo cho thấy sự thiếu ổn định nhưng luôn duy trì được tính kỷ luật cần thiết. Đội bóng giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận. Khả năng phòng ngự vẫn là nền tảng vững chắc, tuy nhiên việc tìm kiếm đường vào khung thành đối phương thường đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ.

Sự thận trọng trong khâu triển khai bóng giúp CHDC Congo hạn chế tối đa nguy cơ thủng lưới từ các pha phản công. Dẫu vậy, để tạo ra đột biến trước các hệ thống phòng ngự kín kẽ, họ cần tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi xuất hiện từ các tình huống cố định hoặc sai lầm cá nhân của đối thủ.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Thành tích chạm trán giữa hai đội tuyển phản ánh sự ngang tài ngang sức tuyệt đối. Trong 3 lần gặp gỡ gần nhất, mỗi bên đều giành được 1 chiến thắng và có 1 lần chia điểm bất phân thắng bại.

Sự cân bằng này cho thấy đôi bên đều hiểu rất rõ điểm mạnh lẫn hạn chế của nhau. Mỗi khi đối đầu, thế trận thường diễn ra với nhịp độ vừa phải, nơi hàng thủ hai bên chiếm lĩnh không gian và phong tỏa hiệu quả các mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất.

Xu hướng thế trận dựa trên đấu pháp

Dựa trên đặc điểm chắt chiu bàn thắng và sự cân bằng trong quá khứ, cuộc đọ sức sắp tới nhiều khả năng sẽ là màn đấu trí căng thẳng nơi tuyến giữa. Hai đội sẽ ưu tiên bảo đảm sự an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Đội bóng nào duy trì được sự tập trung cao độ và tận dụng thành công khoảnh khắc sơ hở của hàng phòng ngự đối phương sẽ nắm giữ lợi thế then chốt để định đoạt kết quả trận đấu.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
CHDC Congo · 1 thắng1 hòaUganda · 1 thắng
14/06/2023
CHDC Congo
1 - 0
Uganda
CC
14/01/2023
CHDC Congo
0 - 0
Uganda
Hòa
22/06/2019
CHDC Congo
0 - 2
Uganda
UGA
CHDC Congo
5 trận gần nhất
TTBTB
3
Trận
1-1-1
T-H-B
3
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Uganda
5 trận gần nhất
THB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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