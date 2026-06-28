CHDC Congo đối đầu Uzbekistan: Trận chiến sinh tồn và bài toán tấn công của Sebastien Desabre CHDC Congo buộc phải đánh bại Uzbekistan để nuôi hy vọng vào vòng knock-out World Cup 2026. HLV Sebastien Desabre dự kiến thay đổi sơ đồ để tối ưu hóa hỏa lực.

Sân vận động Mercedes-Benz sẽ là nơi chứng kiến trận chiến mang ý nghĩa sống còn giữa CHDC Congo và Uzbekistan trong khuôn khổ lượt cuối bảng K World Cup 2026. Sau hai lượt trận đầu tiên đầy biến động, đại diện Trung Phi đang đứng trước bài toán buộc phải thắng để lách qua khe cửa hẹp, tiến vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

CHDC Congo cần giành chiến thắng để chắc vé vào vòng knock-out. Ảnh: Reuters.

Canh bạc tấn công của Sebastien Desabre

Dưới triều đại của HLV Sebastien Desabre, CHDC Congo đã xây dựng được bản sắc là một đội bóng cực kỳ lỳ lợm. Minh chứng rõ nét nhất là việc họ chưa từng để thua đối thủ nào với cách biệt quá một bàn. Tuy nhiên, sự vững chãi trong phòng ngự lại đang tỷ lệ nghịch với khả năng dứt điểm trận đấu. Thất bại sát nút 0-1 trước Colombia ở lượt trận thứ hai đã đẩy "Bầy báo" vào thế chân tường khi mới chỉ có vỏn vẹn một điểm trong tay.

Để giải quyết cơn khát bàn thắng, giới chuyên môn dự báo Desabre sẽ thực hiện một bước đi mạo hiểm: từ bỏ hệ thống thận trọng để chuyển sang sơ đồ bốn hậu vệ. Đây là thay đổi mang tính bước ngoặt nhằm tăng cường quân số cho mặt trận tấn công, nơi Yoane Wissa và Cedric Bakambu đang gánh vác kỳ vọng của cả dân tộc. Trong khi Wissa là điểm sáng hiếm hoi với khả năng tạo đột biến, thì Bakambu – chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển với 21 pha lập công – được kỳ vọng sẽ tìm lại bản năng sát thủ đúng vào thời điểm đội bóng cần ông nhất.

Cơn khủng hoảng của Uzbekistan dưới thời Fabio Cannavaro

Trái ngược với sự lỳ lợm của đối thủ, Uzbekistan đang trải qua một kỳ World Cup thảm họa. Đội bóng của huyền thoại Fabio Cannavaro dường như chưa kịp thích nghi với cường độ đỉnh cao khi lần lượt phơi áo 1-3 trước Colombia và thảm bại 0-5 trước Bồ Đào Nha. Với hiệu số bàn thắng bại lên tới -7, cơ hội đi tiếp của đại diện Trung Á gần như chỉ còn tồn tại trên lý thuyết.

Vấn đề lớn nhất của Uzbekistan nằm ở hệ thống phòng ngự – vốn là sở trường của Cannavaro khi còn thi đấu – nhưng lại đang trở thành tử huyệt tại giải đấu năm nay. Với chuỗi bốn thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường và tinh thần đang xuống rất thấp, Uzbekistan bị đánh giá là cửa dưới hoàn toàn trong cuộc đối đầu này. Áp lực phải giành một kết quả danh dự có thể là động lực duy nhất giúp họ đứng vững trước sức ép khủng khiếp mà CHDC Congo dự kiến sẽ tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thống kê và kịch bản đi tiếp

Xét về phong độ, cả hai đội đều đang không có được kết quả tốt. CHDC Congo đã trải qua bốn trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ trước các đối thủ lớn như Bồ Đào Nha hay Colombia cho thấy một cấu trúc đội hình ổn định hơn hẳn so với Uzbekistan.

Mục tiêu của thầy trò Desabre rất rõ ràng: 3 điểm trọn vẹn để nâng tổng điểm lên con số 4. Trong bối cảnh các bảng đấu khác đang có sự cạnh tranh gắt gao, một chiến thắng với cách biệt đủ lớn không chỉ giúp CHDC Congo tự quyết số phận mà còn tạo lợi thế tâm lý cực lớn nếu họ bước vào vòng knock-out. Ngược lại, bất kỳ kết quả hòa hay thua nào cũng sẽ chính thức khép lại hành trình của đại diện châu Phi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.