CHDC Congo ngược dòng hạ Uzbekistan 3-1: Yoane Wissa rực sáng đưa Báo gấm vào vòng 1/16 Đánh bại Uzbekistan 3-1 trong trận cầu sinh tử, CHDC Congo chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026, đồng thời trực tiếp chấm dứt hy vọng đi tiếp của Hàn Quốc.

Trong một đêm rực cháy tại World Cup 2026, CHDC Congo đã viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá nước nhà bằng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Uzbekistan. Chiến thắng 3-1 không chỉ giúp đội bóng Trung Phi lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/16 mà còn tạo nên một cơn địa chấn khi trực tiếp loại Hàn Quốc khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

CHDC Congo giành thắng lợi chung cuộc trước Uzbekistan. Ảnh: Getty Images.

Gáo nước lạnh từ Eldor Shomurodov

Bước vào lượt trận cuối với tâm thế buộc phải thắng, CHDC Congo sớm phải đối mặt với áp lực nghẹt thở từ đại diện Trung Á. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Uzbekistan đã đưa được bóng vào lưới đối phương, nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng của Eldor Shomurodov do lỗi việt vị. Tuy nhiên, sự cảnh báo đó không làm chùn bước thầy trò HLV Fabio Cannavaro.

Phút thứ 10, Shomurodov một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình. Tiền đạo chủ lực của Uzbekistan có pha thoát xuống đầy khôn ngoan bên hành lang trái, loại bỏ hoàn toàn sự truy cản của ngôi sao Aaron Wan-Bissaka trước khi tung cú lốp bóng tinh tế hạ gục thủ thành Lionel Mpasi, mở tỷ số trận đấu. Một khởi đầu ác mộng cho Những chú Báo gấm khi hàng thủ của họ để lộ quá nhiều khoảng trống.

Sự nghiệt ngã của VAR và tinh thần thép

Không cam chịu thất bại, CHDC Congo dồn toàn lực tấn công. Phút 17, sân vận động như nổ tung khi Nathanael Mbuku dứt điểm tung lưới Uzbekistan sau đường kiến tạo của Arthur Masuaku. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi công nghệ VAR can thiệp, xác định Mbuku đã phạm lỗi trong tình huống trước đó. Bàn thắng bị hủy bỏ, đẩy tâm lý các cầu thủ CHDC Congo vào thử thách cực đại.

Sau quãng nghỉ uống nước (Hydration Break), thế trận dần trở nên cân bằng hơn. Yoane Wissa và các đồng đội miệt mài hãm thành nhưng sự vô duyên trong các pha dứt điểm cuối cùng khiến hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về Uzbekistan.

Màn trình diễn thượng hạng của Yoane Wissa

Bước sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào. Bước ngoặt đến ở phút 66 khi trung vệ Abdukodir Khusanov – người đang khoác áo Manchester City – đã có pha phạm lỗi thô bạo với Yoane Wissa trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, chính Wissa đã bình tĩnh đánh lừa thủ môn Abduvohid Nematov để san bằng tỷ số 1-1.

Yoane Wissa sắm vai người hùng của CHDC Congo. Ảnh: Getty Images.

Bàn gỡ hòa như liều thuốc kích thích tinh thần cho đại diện châu Phi. Phút 78, Fiston Mayele tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, thoát xuống dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-1. Uzbekistan lúc này buộc phải dâng cao, nhưng sự nôn nóng đã khiến họ dính đòn hồi mã thương.

Phút 90+1, Yoane Wissa hoàn tất đêm diễn hoàn hảo của mình bằng cú sút chân phải quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-1. Cú đúp của tiền đạo đang chơi bóng tại Premier League không chỉ mang về 3 điểm mà còn là tấm vé thông hành đưa CHDC Congo vào vòng 32 đội mạnh nhất.

Cục diện bảng đấu: Hàn Quốc ngậm ngùi chia tay

Với kết quả này, CHDC Congo chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out với tư cách là một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là tuyển Anh – một thử thách cực đại nhưng đầy thú vị. Ở chiều ngược lại, chiến thắng của CHDC Congo đã trực tiếp tiễn Hàn Quốc về nước sớm, trong khi Iran vẫn phải nín thở chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác.

Đội hình ra sân của CHDC Congo và Uzbekistan. Ảnh: Bongda.com.vn.

Thông số trận đấu CHDC Congo Uzbekistan Tỷ số 3 1 Ghi bàn Wissa (68', 91'), Mayele (78') Shomurodov (10') Thẻ phạt 2 vàng 1 vàng Kết quả chung cuộc Đi tiếp (Vòng 1/16) Bị loại

Hành trình của Những chú Báo gấm tại World Cup 2026 đang trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất giải đấu, minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc dù bị dồn vào chân tường.