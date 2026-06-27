CHDC Congo vs Uzbekistan: Bức tường châu Phi và hy vọng cuối cùng tại Atlanta Trận đấu sinh tử tại bảng K World Cup 2026 giữa CHDC Congo và Uzbekistan sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của hai đại diện. Trong khi CHDC Congo sở hữu hàng thủ thép, Uzbekistan lại đang đối mặt với cuộc khủng hoảng phòng ngự trầm trọng sau khi nhận 8 bàn thua.

Sáng ngày 28/6 (giờ Việt Nam), tâm điểm của bảng K World Cup 2026 sẽ đổ dồn về Atlanta Stadium, nơi CHDC Congo và Uzbekistan bước vào trận đấu "không còn đường lùi". Với cục diện hiện tại, khi Colombia đã chắc suất và Bồ Đào Nha nắm ưu thế lớn, đây là cơ hội cuối cùng để hai đội níu giữ hy vọng lọt vào vòng knockout thông qua suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bối cảnh bảng K: Khi hy vọng chỉ còn khe cửa hẹp

Sau hai lượt trận đầu tiên, CHDC Congo đang có 1 điểm nhờ trận hòa kiên cường trước Bồ Đào Nha. Ngược lại, Uzbekistan vẫn trắng tay sau hai thất bại nặng nề. Khoảng cách về điểm số có thể không quá lớn, nhưng màn trình diễn của hai đội đang đi theo hai thái cực hoàn toàn trái ngược về mặt tâm lý và cấu trúc chiến thuật.

Thông tin trận đấu Chi tiết Cặp đấu CHDC Congo vs Uzbekistan Giải đấu World Cup 2026 (Vòng bảng) Thời gian 6h30 ngày 28/6/2026 (Giờ Việt Nam) Địa điểm Atlanta Stadium, Atlanta, Mỹ Kênh trực tiếp VTV, VTVGo

CHDC Congo: Sự lỳ lợm của khối bê tông 5 hậu vệ

Dưới bàn tay nhào nặn của ban huấn luyện, CHDC Congo đã trình diện một bộ mặt vô cùng khó chịu tại giải đấu năm nay. Dù không sở hữu những ngôi sao tấn công thượng hạng, đại diện châu Phi lại cực kỳ mạnh ở khả năng tổ chức phòng ngự lớp lang. Sơ đồ 5 hậu vệ với sự chỉ huy của Chancel Mbemba đã khiến cả Bồ Đào Nha lẫn Colombia phải toát mồ hôi hột.

Thống kê cho thấy, trong 180 phút đối đầu với hai gã khổng lồ, CHDC Congo chỉ để lọt lưới đúng 2 bàn. Khả năng giữ cự ly đội hình tốt và sự bọc lót giữa các trung vệ như Henock Inonga và Axel Tuanzebe đã biến khu vực trước vòng cấm thành một "vùng cấm địa" thực sự. Tuy nhiên, bài toán của họ nằm ở đầu ra bàn thắng. Trung bình chỉ ghi 0,6 bàn/trận trong 5 trận gần nhất, Yoane Wissa và Cedric Bakambu cần phải sắc bén hơn trong các pha phản công để cụ thể hóa ưu thế phòng ngự.

Uzbekistan: Bài toán nan giải của Fabio Cannavaro

Trái ngược với sự chắc chắn của đối thủ, Uzbekistan đang trải qua một kỳ World Cup ác mộng về mặt phòng ngự. Việc để thủng lưới tới 8 bàn sau 2 trận (trung bình 4 bàn/trận) là một con số báo động. Hàng thủ của đại diện châu Á thường xuyên bộc lộ khoảng trống ở hai biên và dễ dàng bị đánh bại khi đối thủ tăng tốc đột ngột.

Dù sở hữu những nhân tố sáng tạo như Eldor Shomurodov hay tài năng trẻ Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistan lại thiếu đi sự cân bằng giữa các tuyến. Khi buộc phải dâng cao để tìm kiếm chiến thắng, họ rất dễ rơi vào cái bẫy phản công mà CHDC Congo đã giăng sẵn. HLV Fabio Cannavaro cần phải tìm ra cách vá víu hàng thủ trước khi nghĩ đến việc xuyên thủng mành lưới đối phương.

Phân tích chiến thuật: Khắc tinh của lối chơi mạo hiểm

Trận đấu tại Atlanta nhiều khả năng sẽ diễn ra với kịch bản Uzbekistan kiểm soát bóng nhưng CHDC Congo mới là đội làm chủ nhịp độ. Với những cầu thủ có tốc độ như Wissa, CHDC Congo sẽ khai thác triệt để các khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao của Uzbekistan. Chỉ số phạt góc cũng dự báo sẽ nghiêng về phía đại diện châu Phi khi họ thường xuyên triển khai bóng ra biên để tận dụng sức mạnh thể chất.

Dự đoán phạt góc: 8-9 quả, CHDC Congo chiếm ưu thế ở các pha dàn xếp biên.

8-9 quả, CHDC Congo chiếm ưu thế ở các pha dàn xếp biên. Thẻ phạt: Dự kiến 2-3 thẻ vàng. Uzbekistan có nguy cơ nhận thẻ cao hơn khi phải ngăn chặn các pha phản công nhanh.

Dự kiến 2-3 thẻ vàng. Uzbekistan có nguy cơ nhận thẻ cao hơn khi phải ngăn chặn các pha phản công nhanh. Hiệu suất bàn thắng: Khả năng cao trận đấu sẽ có ít bàn thắng (Dưới 2,5 bàn).

Đội hình dự kiến: Những quân bài chủ chốt

CHDC Congo (5-3-2): Lionel Mpasi; Tuanzebe, Mbemba, Inonga, Wan-Bissaka, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Pickel; Wissa, Bakambu.

Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Eshmurodov, Ashurmatov; Alijonov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Fayzullaev, Masharipov; Shomurodov.

Nhìn chung, CHDC Congo với nền tảng phòng ngự vững chắc và tinh thần đang lên cao sau trận hòa Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn. Một chiến thắng tối thiểu sẽ là kịch bản hợp lý nhất cho đại diện châu Phi để khép lại vòng bảng với hy vọng đi tiếp rực cháy.

Dự đoán tỷ số: CHDC Congo 1-0 Uzbekistan