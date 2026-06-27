CHDC Congo vs Uzbekistan: Trận cầu sinh tử và hy vọng cuối cùng tại bảng K World Cup 2026 Đứng trước ngưỡng cửa bị loại, CHDC Congo và Uzbekistan buộc phải tử chiến tại Atlanta Stadium. Một bên là hàng thủ thép của đại diện châu Phi, một bên là sự rệu rã của thầy trò Fabio Cannavaro.

Tại Atlanta Stadium vào lúc 6h30 ngày 28/6/2026, bảng K World Cup 2026 sẽ chứng kiến một cuộc đối đầu không khoan nhượng. Đây không đơn thuần là một trận bóng đá; đó là cuộc chiến giành giật sự sống của hai đội bóng đang đứng bên bờ vực thẳm. Với CHDC Congo, 1 điểm sau 2 trận là vốn liếng ít ỏi nhưng đủ để họ mơ mộng. Với Uzbekistan, con số 0 tròn trĩnh buộc họ phải tạo nên một cơn địa chấn nếu không muốn xách vali về nước sớm.

Bức tường thép của đại diện châu Phi

Dù chỉ có được 1 điểm sau hai lượt trận, CHDC Congo lại là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất về khả năng tổ chức phòng ngự tại giải đấu năm nay. Việc cầm hòa Bồ Đào Nha 1-1 và chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước một Colombia đang thăng hoa là minh chứng cho sự lỳ lợm của thầy trò HLV Sebastien Desabre.

Hệ thống phòng ngự 5 người với sự chỉ huy của Chancel Mbemba cùng sự cơ động của Aaron Wan-Bissaka đã biến khu vực 16m50 thành một pháo đài thực sự. CHDC Congo không kiểm soát bóng nhiều, nhưng họ kiểm soát không gian cực tốt. Những pha phản công dựa trên tốc độ xé gió của Yoane Wissa và kinh nghiệm lọc lõi từ Cedric Bakambu luôn là mối đe dọa thường trực cho bất kỳ hàng thủ dâng cao nào.

Nỗi đau của Fabio Cannavaro và Uzbekistan

Trái ngược hoàn toàn với sự chắc chắn của đối thủ, Uzbekistan đang trải qua một kỳ World Cup thảm họa về mặt phòng ngự. Dưới sự dẫn dắt của huyền thoại phòng ngự Fabio Cannavaro, đại diện châu Á lại để thủng lưới tới 8 bàn chỉ sau 180 phút thi đấu. Thất bại 0-5 trước Bồ Đào Nha đã phơi bày mọi điểm yếu từ khả năng chống bóng bổng đến việc bọc lót giữa các trung vệ.

Hy vọng duy nhất của Uzbekistan lúc này dồn cả lên vai Eldor Shomurodov. Tuy nhiên, khi các vệ tinh xung quanh như Fayzullaev hay Masharipov bị chia cắt, chân sút chủ lực của họ thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng. Để có điểm trước CHDC Congo, Cannavaro buộc phải tìm ra cách vá víu hàng thủ trước khi nghĩ đến việc xuyên thủng màng lưới đối phương.

Thống kê trước trận đấu

Chỉ số CHDC Congo Uzbekistan Điểm số 1 0 Bàn thắng 1 1 Bàn thua 2 8 Phong độ (5 trận) 1 Thắng, 2 Hòa, 2 Thua 1 Thắng, 1 Hòa, 3 Thua

Biến số chiến thuật và nhân sự

CHDC Congo sẽ bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của Rocky Bushiri và Théo Bongonda. Tuy nhiên, bộ khung với Aaron Wan-Bissaka và Arthur Masuaku ở hai hành lang cánh vẫn đảm bảo được khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Đây chính là chìa khóa để họ khai thác khoảng trống mênh mông mà các hậu vệ Uzbekistan thường xuyên để lại khi dâng cao hỗ trợ tấn công.

Về phía Uzbekistan, áp lực tâm lý là rào cản lớn nhất. Việc phải thắng bằng mọi giá có thể khiến họ nôn nóng và rơi vào cái bẫy phản công mà CHDC Congo đã giăng sẵn. Nếu không thể cải thiện khả năng chống phản công, kịch bản về một trận thua đậm thứ ba liên tiếp là điều hoàn toàn có thể xảy ra với đội bóng Trung Á.

Đội hình dự kiến

CHDC Congo: Mpasi; Tuanzebe, Mbemba, Inonga, Wan-Bissaka, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Pickel; Wissa, Bakambu.

Mpasi; Tuanzebe, Mbemba, Inonga, Wan-Bissaka, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Pickel; Wissa, Bakambu. Uzbekistan: Yusupov; Khusanov, Eshmurodov, Ashurmatov; Alijonov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Fayzullaev, Masharipov; Shomurodov.

Nhìn vào tương quan lực lượng và lối chơi, CHDC Congo đang nắm giữ lợi thế về mặt tâm lý và cấu trúc đội hình. Một chiến thắng tối thiểu có lẽ là mục tiêu khả dĩ nhất cho đại diện châu Phi để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp tại bảng K đầy khắc nghiệt.