Chelsea 0-1 Newcastle: Anthony Gordon gieo sầu tại Stamford Bridge, hy vọng Top 4 xa vời Anthony Gordon ghi bàn thắng duy nhất giúp Newcastle hạ gục Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Thất bại khiến thầy trò Liam Rosenior đứng trước nguy cơ bị Aston Villa bỏ xa 6 điểm trong cuộc đua Top 4.

Chelsea vừa phải nhận một đòn giáng mạnh vào tham vọng dự Champions League mùa tới sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Newcastle United ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Dù kiểm soát bóng vượt trội, sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm và những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự từ xa đã khiến đội quân của HLV Liam Rosenior trắng tay.

Đòn trừng phạt từ những pha chuyển trạng thái

Trận đấu khởi đầu với sự thận trọng từ cả hai phía, nhưng Chelsea là đội sớm chủ động đẩy cao đội hình nhằm áp đặt lối chơi. Tuy nhiên, trong khi hàng công với những cái tên như Cole Palmer hay Alejandro Garnacho vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của Aaron Ramsdale, Newcastle đã tung ra cú đòn trừng phạt sắc lẹm.

Phút 18, từ pha phát động thông minh của Tino Livramento, Joseph Willock thực hiện tình huống bứt tốc mạnh mẽ vào trung lộ. Tiền vệ này loại bỏ Reece James trước khi căng ngang chuẩn xác để Anthony Gordon băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này một lần nữa khẳng định giá trị của Gordon – ngôi sao đang là tâm điểm chú ý trên thị trường chuyển nhượng với sự quan tâm từ Arsenal, MU và Liverpool.

Bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật

Sau bàn thua, tinh thần của Newcastle lên rất cao. Họ liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm, tiêu biểu là cú sút góc hẹp của Willock ở phút 34 buộc thủ thành Robert Sanchez phải trổ tài. Ngược lại, Chelsea dù cầm bóng áp đảo nhưng lại tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước khối đội hình phòng ngự lùi sâu và kỷ luật của "Chích chòe".

Những nỗ lực của Cole Palmer hay cú đánh đầu từ Fofana đều không đủ độ khó để chiến thắng một Aaron Ramsdale đang thi đấu cực kỳ tập trung. Thậm chí, đội chủ nhà suýt phải chịu một quả phạt đền khi Reece James có hành vi kéo áo Malick Thiaw trong vòng cấm, nhưng công nghệ VAR đã khước từ yêu cầu từ phía Newcastle.

Kịch tính phút bù giờ và cột dọc nghiệt ngã

Bước sang hiệp 2, HLV Liam Rosenior thực hiện điều chỉnh nhân sự táo bạo khi tung tiền đạo Liam Delap vào sân thay cho hậu vệ Malo Gusto. Sự thay đổi này giúp Chelsea kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến và tạo ra áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương.

Phút 48, Delap suýt chút nữa đã gỡ hòa sau pha đột phá cá nhân dũng mãnh, nhưng Ramsdale một lần nữa xuất sắc cứu thua. Tranh cãi nổ ra ở phút 63 khi Cole Palmer ngã trong vòng cấm sau pha áp sát của Woltemade, nhưng trọng tài và VAR đều xác định không có lỗi từ cầu thủ Newcastle.

Đỉnh điểm của sự kịch tính đến ở phút 90+3. Từ quả đá phạt trực tiếp ở cự ly 25 mét, Reece James thực hiện cú dứt điểm sấm sét đánh bại hoàn toàn hàng rào và thủ môn đối phương. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến đúng cột dọc trong sự tiếc nuối tột cùng của khán giả tại Stamford Bridge. Thất bại này khiến Chelsea đứng trước nguy cơ bị Aston Villa nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm, biến con đường trở lại top 4 trở nên chông gai hơn bao giờ hết.

Thống kê trận đấu