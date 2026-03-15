Chelsea 0-1 Newcastle: "Tử huyệt" pressing và sự sụp đổ của pháo đài Stamford Bridge Thất bại tối thiểu trước Newcastle không chỉ khiến Chelsea hụt hơi trong cuộc đua Top 4 mà còn chấm dứt chuỗi 27 trận ghi bàn liên tiếp của đội bóng thành London.

Chelsea đã phải nếm trải thất bại cay đắng 0-1 ngay tại Stamford Bridge trước Newcastle United, một trận đấu không chỉ đánh mất 3 điểm mà còn phơi bày những lỗ hổng chiến thuật nghiêm trọng trong hệ thống của HLV Liam Rosenior. Trận thua này đánh dấu một cột mốc buồn khi "pháo đài" của The Blues chính thức bị xuyên thủng bởi đối thủ mà họ vốn áp đảo trong suốt hơn một thập kỷ qua.

"Tử huyệt" pressing và sai lầm chiến thuật

Bàn thua duy nhất ở phút 18 là minh chứng rõ nét cho sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự của Chelsea. Từ một đường chuyền xuyên tuyến trực diện của Tino Livramento, Joe Willock dễ dàng bứt tốc loại bỏ hàng thủ The Blues trước khi căng ngang dọn cỗ cho Anthony Gordon dứt điểm mở tỷ số. Đây là pha lập công phá vỡ sự bế tắc và cũng là đường kiến tạo đầu tiên của Willock tại Ngoại hạng Anh sau hơn một năm.

Sau trận đấu, HLV Liam Rosenior đã công khai thừa nhận sai lầm về mặt tiếp cận trận đấu. Ông cho biết đội bóng đang áp dụng một cách pressing mới nhưng các cầu thủ dâng lên không đủ nhanh và thiếu sự bọc lót cần thiết. Việc vận hành một hệ thống chưa thuần thục đã biến quyền kiểm soát bóng của Chelsea trở nên vô nghĩa, khi Newcastle chỉ cần một nhịp chuyển đổi trạng thái để kết liễu trận đấu.

Lịch sử gọi tên Newcastle United

Chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử to lớn đối với Newcastle. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, đội bóng vùng Tyneside mới biết đến mùi chiến thắng tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ, Newcastle bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế dẫn bàn trước Chelsea trên sân khách.

Ngược lại, thất bại này khiến Chelsea đánh mất nhiều kỷ lục đáng tự hào. Chuỗi 27 trận liên tiếp ghi bàn của The Blues tại giải đấu số 1 xứ sương mù chính thức dừng lại. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2024, đội bóng thành London tịt ngòi trên sân nhà. Với cá nhân Anthony Gordon, bàn thắng này giúp anh phá vỡ lời nguyền không thể thắng mỗi khi ghi bàn mở tỷ số trên sân khách.

Thông số trận đấu Chelsea Newcastle Kiểm soát bóng 67% 33% Bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.43 1.42 Tỷ số chung cuộc 0 1

Sự bế tắc của hàng công và tranh cãi VAR

Dù cầm bóng áp đảo tới 67%, nhưng hiệu quả mà các chân sút Chelsea tạo ra là rất thấp. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ chỉ đạt 1,43, gần như ngang bằng với Newcastle (1,42) dù đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu. Sự vô duyên của Wesley Fofana, Trevoh Chalobah và Liam Delap đã khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc. Đỉnh điểm là cú sút phạt trúng cột dọc của đội trưởng Reece James ở phút 90+3.

Tình huống va chạm giữa Palmer và Nick Woltemade.

Sự ức chế của đội chủ nhà lên đến đỉnh điểm ở phút 63. Cole Palmer ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Nick Woltemade, nhưng tổ trọng tài VAR đã không can thiệp để trao quả phạt đền. Quyết định này gây ra nhiều tranh cãi khi Chelsea đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh thời gian trôi về cuối.

Nỗi đau từ những "người cũ" và khủng hoảng nhân sự

Nỗi đau của Chelsea càng thêm phần day dứt khi những người gieo sầu cho họ lại là các học viên cũ của lò Cobham. Cả Tino Livramento và Lewis Hall đều có một ngày thi đấu chói sáng trong màu áo Newcastle, khóa chặt hoàn toàn các mũi khoan phá biên của đội bóng cũ. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Eddie Howe cũng cho thấy sự già rơ với các tình huống câu giờ chiến thuật của Aaron Ramsdale và Lewis Hall để bảo toàn lợi thế.

Thất bại này khiến Chelsea tụt lại phía sau Aston Villa và Man Utd với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng. Không chỉ mất điểm, họ còn chịu tổn thất nặng nề khi tiền vệ trụ cột Moises Caicedo nhận thẻ vàng ở phút 25. Đây là thẻ phạt thứ 31 của anh kể từ mùa giải 2023-24, dẫn đến án treo giò 2 trận sắp tới. Giữa lúc giông bão, sự xuất hiện của cựu HLV Thomas Tuchel trên khán đài càng làm dấy lên nỗi hoài niệm về một thời hoàng kim của đội bóng thành London.