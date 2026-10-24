Chelsea 0-2 Tottenham: Tottenham giành chiến thắng Chelsea có thành tích đối đầu vượt trội trước Tottenham khi thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 23h30 ngày 24/10/2026 trên sân Stamford Bridge.

Chelsea 0 - 2 Tottenham Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Chelsea tiếp đón Tottenham.

13' Tottenham ép sân Cầm bóng: Chelsea 40% - 60% Tottenham, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

26' Tottenham ép sân Cầm bóng: Chelsea 32% - 68% Tottenham, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

39' Tottenham ép sân Cầm bóng: Chelsea 26% - 74% Tottenham, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Thay người Phút 51' (Tottenham): Conor Gallagher vào sân thay James Maddison.

52' Tottenham ép sân Cầm bóng: Chelsea 31% - 69% Tottenham, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 2 - 3.

64' Tottenham ép sân Cầm bóng: Chelsea 32% - 68% Tottenham, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 4.

65' Thay người Phút 65' (Chelsea): Marco Palestra vào sân thay Jorrel Hato.

65' Thay người Phút 65' (Tottenham): Dominic Solanke vào sân thay Omar Marmoush.

65' Thay người Phút 65' (Tottenham): Pedro Porro vào sân thay Andrew Robertson.

67' Thẻ vàng Phút 67': Conor Gallagher (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thẻ vàng Phút 71': Micky van de Ven (Tottenham) nhận thẻ vàng (Argument).

71' Thẻ vàng Phút 71': Cole Palmer (Chelsea) nhận thẻ vàng (Argument).

72' Thẻ vàng Phút 72': Mateus Fernandes (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thẻ vàng Phút 72': Roberto De Zerbi (Tottenham) nhận thẻ vàng (Dissent).

72' Thay người Phút 72' (Chelsea): Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves vào sân thay Geovany Quenda.

76' Tottenham ép sân Cầm bóng: Chelsea 31% - 69% Tottenham, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 2 - 4.

77' BÀN THẮNG! Tottenham (0-1) Phút 77': Mike Penders (Chelsea) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

79' Thẻ vàng Phút 79': Pedro Neto (Chelsea) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thẻ đỏ Phút 80': Cole Palmer (Chelsea) nhận thẻ đỏ.

87' BÀN THẮNG! Tottenham (0-2) Phút 87': Mathys Tel (Tottenham) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

88' Thay người Phút 88' (Chelsea): Danny Welbeck vào sân thay Pedro Neto.

88' Tottenham ép sân Cầm bóng: Chelsea 32% - 68% Tottenham, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 13 - 12, cứu thua 3 - 4.

89' Thay người Phút 89' (Tottenham): Ben Davies vào sân thay Mathys Tel.

89' Thay người Phút 89' (Tottenham): Dejan Kulusevski vào sân thay Mohammed Kudus.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Morgan Rogers (Chelsea) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Chelsea 0-2 Tottenham Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:25 25/10/2026

Đội hình chính thức Chelsea Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Xabi Alonso Tottenham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. De Zerbi 39 M. Penders 34 Joshua Kofi Acheampong 5 M. Lacroix 6 L. Colwill 7 Pedro Neto 25 M. Caicedo 14 J. Henderson 21 J. Hato 10 C. Palmer 23 Geovany Tcherno Quenda 17 M. Rogers 31 A. Kinský 14 A. Gray 6 J. van Hecke 37 M. van de Ven 3 A. Robertson 18 Mateus Fernandes 16 S. Tonali 20 M. Kudus 10 J. Maddison 11 M. Tel 22 Omar Marmoush Dự bị Chelsea 28 Sharman-Lowe 27 M. Gusto 2 M. Palestra 4 V. Barco 45 R. Lavia 32 Nicoll-Jazuli 41 Estêvão 18 D. Welbeck 3 W. Fofana Tottenham 19 D. Solanke 68 Williams-Barnett 52 Callum Latif Olusesi 21 D. Kulusevski 8 C. Gallagher 33 B. Davies 23 Pedro Porro 5 M. Senesi 39 M. Dúbravka Cập nhật đội hình lúc 23:02 24/10/2026

Chelsea Thống kê Tottenham 31% Kiểm soát bóng 69% 7 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 4 4 Phạt góc 6 14 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật M. Tel Tottenham 1 bàn A. Kinský Tottenham Điểm 7.77 J. van Hecke Tottenham Điểm 7.75 A. Gray Tottenham Điểm 7.5 A. Robertson Tottenham Điểm 7.21

Chelsea sẽ tiếp đón Tottenham trên sân Stamford Bridge lúc 23h30 ngày 24/10/2026 với lợi thế tâm lý rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, không hòa trận nào và chỉ thua 1 trận. Thành tích đó, cộng với phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, khiến Chelsea được đánh giá cao hơn ở cuộc chạm trán này.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Chelsea

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Chelsea thắng 4 lần, còn Tottenham chỉ thắng 1 lần. Giữa hai đội chưa có trận hòa nào, nên mỗi cuộc gặp gần đây đều ngã ngũ rõ ràng.

Chelsea thắng tới 80% số lần chạm trán đó. Tỷ lệ này mang lại cho đội chủ nhà sự tự tin, nhất là khi họ thi đấu trên sân nhà.

Phong độ: Chelsea ổn định hơn

Chelsea thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang giữ được nhịp độ tốt và ít khi để sa sút kéo dài.

Trong khi đó, Tottenham thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ thắng ở trận mới nhất nhưng trước đó lại để lỡ nhịp với chuỗi hòa, thua xen kẽ. Đội khách chưa tìm được sự ổn định cần thiết để tạo sức ép lên đối thủ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Chelsea đang đứng thứ 4 với 13 điểm. Tottenham xếp thứ 16 với 6 điểm, kém đối thủ 7 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về hiệu quả thi đấu của hai đội ở giai đoạn hiện tại.

Với Chelsea, trận đấu là cơ hội để củng cố vị trí trong nhóm đầu. Với Tottenham, một kết quả tích cực trên sân đối phương sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách và lấy lại niềm tin sau chuỗi trận thiếu ổn định.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Chelsea có nhiều lý do để chủ động kiểm soát cuộc chơi. Họ có lợi thế sân nhà, phong độ tốt hơn và thành tích đối đầu ấn tượng. Nếu giữ được sự tập trung, đội chủ nhà có thể tận dụng tâm lý tự tin để gây áp lực ngay từ đầu trận.

Tottenham cần một màn trình diễn kỷ luật hơn, đặc biệt ở những khoảnh khắc đầu mỗi hiệp. Chuỗi hòa và thua xen kẽ gần đây cho thấy đội khách còn nhiều việc phải làm để tìm lại sự chắc chắn. Trận đấu trên sân Stamford Bridge là phép thử khó với họ.

Nhận định

Mọi chỉ số đều nghiêng về Chelsea: thành tích đối đầu vượt trội, phong độ tốt hơn và thứ hạng cao hơn đối thủ 12 bậc. Tottenham từng thắng Chelsea 1 trong 5 lần gặp gần nhất, nên đội chủ nhà vẫn không thể chủ quan. Dù vậy, Chelsea đang có nhiều điểm tựa hơn để hướng đến một kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chelsea · 4 thắng 0 hòa Tottenham · 1 thắng Chelsea 1 - 2 Tottenham TOT Chelsea 2 - 1 Tottenham CHE Tottenham 0 - 1 Chelsea CHE Chelsea 1 - 0 Tottenham CHE Tottenham 3 - 4 Chelsea CHE

Chelsea 5 trận gần nhất T T B H T 7 Trận 4-1-2 T-H-B 17 Ghi (TB 2.4) 13 Thủng lưới Tottenham 5 trận gần nhất T H B B H 7 Trận 1-3-3 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 7 7 0 0 +12 21 T T T T T 2 Arsenal 7 6 0 1 +6 18 T T B T T 3 Brighton 7 5 1 1 +18 16 T T T T H 4 Chelsea 7 4 1 2 +4 13 T T B H B 5 Liverpool 7 3 3 1 +1 12 T B T H T … 15 Bournemouth 7 1 3 3 -4 6 T B B H H 16 Tottenham 7 1 3 3 -4 6 T H B H H 17 Nottingham Forest 8 1 3 4 -4 6 H B B B T …

Tình hình lực lượng Chelsea ✚ P. Chavarria (Injury) ✚ E. Emegha (Muscle Injury) ✚ J. Gittens (Ankle Injury) ✚ R. James (Knee Injury) ✚ E. Martinez (Broken jawbone) ✚ P. Chavarria (Injury) ✚ E. Emegha (Muscle Injury) ✚ J. Gittens (Ankle Injury) Tottenham ✚ R. Bentancur (Red Card) ✚ L. Bergvall (Knee Injury) ✚ M. Mudryk (Ankle Injury) ✚ W. Odobert (Knee Injury) ✚ X. Simons (Knee Injury) ✚ (Muscle Injury) ✚ D. Udogie (Knee Injury) ✚ R. Bentancur (Red Card)