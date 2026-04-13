Chelsea 0-3 Man City: Cole Palmer đơn độc giữa hệ thống phòng ngự vụn vỡ
Văn Thể•13/04/2026 11:05
Thất bại trắng tay ngay tại Stamford Bridge phơi bày những lỗ hổng chết người trong hệ thống của Chelsea, nơi Cole Palmer lạc lõng còn bản hợp đồng kỷ lục Moises Caicedo gây thất vọng tràn trề.
Trận đại chiến tại Stamford Bridge đã kết thúc với kịch bản không thể cay đắng hơn cho Chelsea. Thất bại 0-3 trước Man City không chỉ là câu chuyện về mặt tỷ số, mà còn là sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định. Trong khi đoàn quân của Pep Guardiola trình diễn một lối chơi kỷ luật và sắc sảo, Chelsea lại bộc lộ sự lỏng lẻo khó tin ở hàng phòng ngự và sự thiếu kết nối giữa các tuyến.
Hàng thủ Chelsea: Một hiệp hai sụp đổ
Trong 45 phút đầu tiên, Chelsea đã nỗ lực duy trì một cấu trúc phòng ngự tương đối ổn định. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng tan biến khi bước sang hiệp hai. Sự thiếu tập trung và khả năng bọc lót yếu kém của bộ tứ vệ đã biến Robert Sanchez thành người bận rộn nhất trên sân.
Ở hai hành lang cánh, Malo Gusto và Marc Cucurella đã có một ngày thi đấu cực kỳ vất vả. Nếu như Gusto chỉ duy trì được sự tích cực trong hiệp một thì Cucurella hoàn toàn bị choáng ngợp bởi tốc độ của các mũi nhọn bên phía đối phương.
Khu vực trung lộ cũng không khá khẩm hơn khi Wesley Fofana và tân binh trẻ Jorrel Hato chưa tìm được tiếng nói chung cần thiết. Sự mất tập trung trong các tình huống kèm người đã trực tiếp mở ra cơ hội cho các chân sút Man City khai thác.
Tuyến giữa: Thảm họa Moises Caicedo
Điểm tựa của Chelsea trong hiệp một chính là Andrey Santos. Tiền vệ trẻ người Brazil cho thấy tư duy chiến thuật tốt và khả năng điều tiết nhịp độ hứa hẹn. Tuy nhiên, khi đối tác của anh là Moises Caicedo thi đấu như một "người thừa", sức ép đè nặng lên vai Santos trở nên quá tải.
Màn trình diễn của Caicedo là một dấu hỏi lớn cho giá trị chuyển nhượng kỷ lục của anh. Thiếu quyết liệt, xử lý bóng lúng túng và mất hút trong các cuộc tranh chấp tay đôi, cựu sao Brighton đã khiến tuyến giữa Chelsea hoàn toàn vỡ vụn trước sức ép của đội khách.
Hàng công: Cole Palmer cô đơn giữa các vệ tinh mờ nhạt
Nếu có ai đó xứng đáng nhận được lời khen ngợi trong thất bại này, đó chỉ có thể là Cole Palmer. Ngôi sao trẻ người Anh vẫn là linh hồn trong các đợt lên bóng của Chelsea. Tuy nhiên, một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân khi các vệ tinh xung quanh như Estevao hay Joao Pedro đều thi đấu dưới sức.
Dù Pedro Neto đã có những nỗ lực cá nhân đáng ghi nhận bên hành lang cánh trái, nhưng tính hiệu quả cuối cùng vẫn là con số không tròn trĩnh. Ở phía trên, Joao Pedro hoàn toàn bị chia cắt với các đồng đội và không thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa thực sự nào lên khung thành của Ederson.
Thất bại 0-3 là một gáo nước lạnh tạt vào tham vọng của Chelsea trong mùa giải mới. Sự chênh lệch về tính liên kết đội hình giữa hai đội là quá rõ ràng. Để có thể cạnh tranh sòng phẳng với những ông lớn như Man City, Chelsea chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là trong việc ổn định tâm lý và cải thiện khả năng phòng ngự trong những tình huống chuyển trạng thái.