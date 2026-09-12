Chelsea 2-2 Hull City: Hai đội chia điểm Chelsea tiếp đón Hull City trong màn đối đầu thuộc nhóm đầu bảng, nơi đội chủ nhà nỗ lực san lấp cách biệt 1 điểm trước đối thủ đang đứng ở vị trí thứ 3.

Chelsea 2 - 2 Hull City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Chelsea tiếp đón Hull City.

7' BÀN THẮNG! Chelsea (1-0) Phút 7': Morgan Rogers (Chelsea) lập công (kiến tạo: João Pedro). Tỷ số: 1 - 0.

12' Chelsea ép sân Cầm bóng: Chelsea 74% - 26% Hull City, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 3.

17' Thẻ vàng Phút 17': Oliver McBurnie (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Chelsea ép sân Cầm bóng: Chelsea 65% - 35% Hull City, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 5.

28' BÀN THẮNG! Hull City (1-1) Phút 28': Mohamed Belloumi (Hull City) lập công (kiến tạo: Ryan Giles). Tỷ số: 1 - 1.

34' BÀN THẮNG! Hull City (1-2) Phút 34': Mohamed Belloumi (Hull City) lập công (kiến tạo: Oliver McBurnie). Tỷ số: 1 - 2.

36' Chelsea ép sân Cầm bóng: Chelsea 60% - 40% Hull City, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Chelsea): Pep Chavarria vào sân thay Jorrel Hato.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Chelsea ép sân Cầm bóng: Chelsea 64% - 36% Hull City, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 1.

50' Thẻ vàng Phút 50': John Egan (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

52' Thẻ vàng Phút 52': Matt Crooks (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

59' Thay người Phút 59' (Hull City): Lucas Herrington vào sân thay Nobel Mendy.

60' Thay người Phút 60' (Hull City): Mohamed Ali Cho vào sân thay Mohamed Belloumi.

60' Thay người Phút 60' (Hull City): Sorba Thomas vào sân thay Elliot Stroud.

61' Chelsea ép sân Cầm bóng: Chelsea 66% - 34% Hull City, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 10 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 0 - 2.

66' BÀN THẮNG! Chelsea (2-2) Phút 66': João Pedro (Chelsea) lập công (kiến tạo: Cole Palmer). Tỷ số: 2 - 2.

69' Thay người Phút 69' (Hull City): Tim Iroegbunam vào sân thay Matt Crooks.

70' Thay người Phút 70' (Chelsea): Valentin Barco vào sân thay Romeo Lavia.

73' Chelsea ép sân Cầm bóng: Chelsea 67% - 33% Hull City, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 11 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 2 - 2.

78' Thay người Phút 78' (Chelsea): Danny Welbeck vào sân thay Malo Gusto.

80' Thẻ vàng Phút 80': Valentin Barco (Chelsea) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (Hull City): Robinio Vaz vào sân thay Oliver McBurnie.

82' Thay người Phút 82' (Hull City): Brooke Norton-Cuffy vào sân thay Lewie Coyle.

86' Thay người Phút 86' (Chelsea): Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves vào sân thay Pedro Neto.

86' Thay người Phút 86' (Chelsea): Maxence Lacroix vào sân thay Wesley Fofana.

86' Chelsea ép sân Cầm bóng: Chelsea 67% - 33% Hull City, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 11 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 2 - 3.

88' Thẻ vàng Phút 88': Tim Iroegbunam (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Brooke Norton-Cuffy (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Chelsea 2-2 Hull City Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 22:58 12/09/2026

Đội hình chính thức Chelsea Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Xabi Alonso Hull City Sơ đồ 5-4-1 · HLV S. Jakirović 1 E. Martínez 3 W. Fofana 6 L. Colwill 21 J. Hato 7 Pedro Neto 24 R. James 45 R. Lavia 27 M. Gusto 10 C. Palmer 17 M. Rogers 9 João Pedro 19 K. Tzolakis 2 L. Coyle 6 S. Ajayi 15 J. Egan 32 N. Mendy 3 R. Giles 10 M. Belloumi 25 M. Crooks 27 R. Slater 21 E. Stroud 9 O. McBurnie Dự bị Chelsea 11 Bynoe-Gittens 5 M. Lacroix 18 D. Welbeck 23 Geovany Tcherno Quenda 39 M. Penders 29 Pep Chavarría 34 Joshua Kofi Acheampong 4 V. Barco 41 Estêvão Hull City 23 M. Targett 7 S. Thomas 18 Norton-Cuffy 29 Gourna-Douath 42 T. Iroegbunam 47 R. Vaz 22 L. Herrington 50 M. Cho 12 D. Phillips Cập nhật đội hình lúc 20:35 12/09/2026

Chelsea Thống kê Hull City 68% Kiểm soát bóng 32% 11 Dứt điểm 13 7 Trúng đích 5 11 Phạt góc 4 7 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật M. Belloumi Hull City 2 bàn João Pedro Chelsea 1 bàn · 1 kiến tạo M. Rogers Chelsea 1 bàn C. Palmer Chelsea 1 kiến tạo · điểm 7.43 R. Giles Hull City 1 kiến tạo · điểm 7.09 O. McBurnie Hull City 1 kiến tạo · điểm 6.72

Cuộc chạm trán giữa Chelsea và Hull City vào lúc 21:00 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Stamford Bridge là màn so tài tâm điểm giữa hai câu lạc bộ đang góp mặt ở nhóm đầu bảng. Cách biệt giữa hai đội lúc này chỉ là 1 điểm, biến cuộc đối đầu trực tiếp trở thành bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của cả đôi bên.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Hull City đang có khởi đầu thuận lợi khi nắm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Phong độ trong 3 trận gần nhất của họ rất tích cực với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng duy trì được sự ổn định cần thiết qua từng vòng đấu để đứng vững trong nhóm dẫn đầu.

Ở phía đối diện, Chelsea bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 4 với 6 điểm sau chuỗi trận có thành tích thắng 2 trận và thua 1 trận. Được chơi trên sân nhà Stamford Bridge, đoàn quân áo xanh hướng tới mục tiêu giành trọn niềm vui để thay đổi cục diện điểm số giữa hai câu lạc bộ.

Lợi thế lịch sử đối đầu của đội chủ nhà

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Chelsea hoàn toàn áp đảo trong các lần đối đầu trước đây. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Chelsea toàn thắng cả 5 trận và không để Hull City có được bất kỳ trận hòa hay chiến thắng nào.

Thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ đem lại điểm tựa tâm lý rất lớn cho đại diện thành London. Tuy nhiên, với phong độ chưa phải nhận thất bại nào trong 3 trận gần đây, Hull City bước vào chuyến làm khách với quyết tâm rất cao nhằm bảo vệ vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chelsea · 5 thắng 0 hòa Hull City · 0 thắng Hull City 0 - 4 Chelsea CHE Hull City 1 - 2 Chelsea CHE Chelsea 4 - 0 Hull City CHE Chelsea 2 - 0 Hull City CHE Hull City 0 - 2 Chelsea CHE

Chelsea 5 trận gần nhất T B T T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 7 Thủng lưới Hull City 5 trận gần nhất B H T H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 3 3 0 0 +5 9 T T T 2 Arsenal 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 Hull City 3 2 1 0 +3 7 H T T 4 Chelsea 3 2 0 1 +1 6 B T T 5 Brentford 3 1 2 0 +3 5 H H T …

Tình hình lực lượng Chelsea ✚ M. Caicedo (Injury) ✚ E. Emegha (Injury) ✚ J. Henderson (Wrist Injury) ✚ M. Palestra (Injury) ✚ M. Caicedo (Injury) ✚ E. Emegha (Injury) ✚ J. Henderson (Wrist Injury) ✚ M. Palestra (Injury) Hull City ✚ I. Ansah (Back Injury) ✚ J. Butland (Arm Injury) ✚ D. Gyabi (Groin Injury) ✚ C. Hughes (Groin Injury) ✚ E. Matazo (Knee Injury) ✚ H. Morita (Calf Injury) ✚ I. Ansah (Back Injury) ✚ J. Butland (Arm Injury)