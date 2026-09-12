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Chelsea 2-2 Hull City: Hai đội chia điểm

Văn Thể12/09/2026 16:18

Chelsea tiếp đón Hull City trong màn đối đầu thuộc nhóm đầu bảng, nơi đội chủ nhà nỗ lực san lấp cách biệt 1 điểm trước đối thủ đang đứng ở vị trí thứ 3.

Chelsea2 - 2Hull CityKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Chelsea tiếp đón Hull City.

  • 7'BÀN THẮNG! Chelsea (1-0)

    Phút 7': Morgan Rogers (Chelsea) lập công (kiến tạo: João Pedro). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 74% - 26% Hull City, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 3.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Oliver McBurnie (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 65% - 35% Hull City, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 5.

  • 28'BÀN THẮNG! Hull City (1-1)

    Phút 28': Mohamed Belloumi (Hull City) lập công (kiến tạo: Ryan Giles). Tỷ số: 1 - 1.

  • 34'BÀN THẮNG! Hull City (1-2)

    Phút 34': Mohamed Belloumi (Hull City) lập công (kiến tạo: Oliver McBurnie). Tỷ số: 1 - 2.

  • 36'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 60% - 40% Hull City, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Chelsea): Pep Chavarria vào sân thay Jorrel Hato.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 64% - 36% Hull City, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': John Egan (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Matt Crooks (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Hull City): Lucas Herrington vào sân thay Nobel Mendy.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Hull City): Mohamed Ali Cho vào sân thay Mohamed Belloumi.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Hull City): Sorba Thomas vào sân thay Elliot Stroud.

  • 61'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 66% - 34% Hull City, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 10 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • 66'BÀN THẮNG! Chelsea (2-2)

    Phút 66': João Pedro (Chelsea) lập công (kiến tạo: Cole Palmer). Tỷ số: 2 - 2.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Hull City): Tim Iroegbunam vào sân thay Matt Crooks.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Chelsea): Valentin Barco vào sân thay Romeo Lavia.

  • 73'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 67% - 33% Hull City, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 11 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Chelsea): Danny Welbeck vào sân thay Malo Gusto.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Valentin Barco (Chelsea) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Hull City): Robinio Vaz vào sân thay Oliver McBurnie.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Hull City): Brooke Norton-Cuffy vào sân thay Lewie Coyle.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Chelsea): Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves vào sân thay Pedro Neto.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Chelsea): Maxence Lacroix vào sân thay Wesley Fofana.

  • 86'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 67% - 33% Hull City, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 11 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 2 - 3.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Tim Iroegbunam (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Brooke Norton-Cuffy (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Chelsea 2-2 Hull City

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 22:58 12/09/2026

Đội hình chính thức
Chelsea
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Xabi Alonso
Hull City
Sơ đồ 5-4-1 · HLV S. Jakirović
1
E. Martínez
3
W. Fofana
6
L. Colwill
21
J. Hato
7
Pedro Neto
24
R. James
45
R. Lavia
27
M. Gusto
10
C. Palmer
17
M. Rogers
9
João Pedro
19
K. Tzolakis
2
L. Coyle
6
S. Ajayi
15
J. Egan
32
N. Mendy
3
R. Giles
10
M. Belloumi
25
M. Crooks
27
R. Slater
21
E. Stroud
9
O. McBurnie
Dự bị
Chelsea
11 Bynoe-Gittens5 M. Lacroix18 D. Welbeck23 Geovany Tcherno Quenda39 M. Penders29 Pep Chavarría34 Joshua Kofi Acheampong4 V. Barco41 Estêvão
Hull City
23 M. Targett7 S. Thomas18 Norton-Cuffy29 Gourna-Douath42 T. Iroegbunam47 R. Vaz22 L. Herrington50 M. Cho12 D. Phillips
Cập nhật đội hình lúc 20:35 12/09/2026
ChelseaThống kêHull City
68%
Kiểm soát bóng
32%
11
Dứt điểm
13
7
Trúng đích
5
11
Phạt góc
4
7
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
M. Belloumi
M. Belloumi
Hull City
2 bàn
João Pedro
João Pedro
Chelsea
1 bàn · 1 kiến tạo
M. Rogers
M. Rogers
Chelsea
1 bàn
C. Palmer
C. Palmer
Chelsea
1 kiến tạo · điểm 7.43
R. Giles
R. Giles
Hull City
1 kiến tạo · điểm 7.09
O. McBurnie
O. McBurnie
Hull City
1 kiến tạo · điểm 6.72

Cuộc chạm trán giữa Chelsea và Hull City vào lúc 21:00 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Stamford Bridge là màn so tài tâm điểm giữa hai câu lạc bộ đang góp mặt ở nhóm đầu bảng. Cách biệt giữa hai đội lúc này chỉ là 1 điểm, biến cuộc đối đầu trực tiếp trở thành bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của cả đôi bên.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Hull City đang có khởi đầu thuận lợi khi nắm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Phong độ trong 3 trận gần nhất của họ rất tích cực với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng duy trì được sự ổn định cần thiết qua từng vòng đấu để đứng vững trong nhóm dẫn đầu.

Ở phía đối diện, Chelsea bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 4 với 6 điểm sau chuỗi trận có thành tích thắng 2 trận và thua 1 trận. Được chơi trên sân nhà Stamford Bridge, đoàn quân áo xanh hướng tới mục tiêu giành trọn niềm vui để thay đổi cục diện điểm số giữa hai câu lạc bộ.

Lợi thế lịch sử đối đầu của đội chủ nhà

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Chelsea hoàn toàn áp đảo trong các lần đối đầu trước đây. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Chelsea toàn thắng cả 5 trận và không để Hull City có được bất kỳ trận hòa hay chiến thắng nào.

Thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ đem lại điểm tựa tâm lý rất lớn cho đại diện thành London. Tuy nhiên, với phong độ chưa phải nhận thất bại nào trong 3 trận gần đây, Hull City bước vào chuyến làm khách với quyết tâm rất cao nhằm bảo vệ vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Chelsea · 5 thắng0 hòaHull City · 0 thắng
14/02/2026
Vòng 1/16
Hull City
0 - 4
Chelsea
CHE
26/01/2020
Hull City
1 - 2
Chelsea
CHE
17/02/2018
Chelsea
4 - 0
Hull City
CHE
22/01/2017
Chelsea
2 - 0
Hull City
CHE
01/10/2016
Hull City
0 - 2
Chelsea
CHE
Chelsea
5 trận gần nhất
TBTTT
3
Trận
2-0-1
T-H-B
8
Ghi (TB 2.7)
7
Thủng lưới
Hull City
5 trận gần nhất
BHTHT
3
Trận
2-1-0
T-H-B
3
Ghi (TB 1.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City3300+59TTT
2Arsenal3300+59TTT
3Hull City3210+37HTT
4Chelsea3201+16BTT
5Brentford3120+35HHT
Tình hình lực lượng
Chelsea
M. Caicedo (Injury)
E. Emegha (Injury)
J. Henderson (Wrist Injury)
M. Palestra (Injury)
M. Caicedo (Injury)
E. Emegha (Injury)
J. Henderson (Wrist Injury)
M. Palestra (Injury)
Hull City
I. Ansah (Back Injury)
J. Butland (Arm Injury)
D. Gyabi (Groin Injury)
C. Hughes (Groin Injury)
E. Matazo (Knee Injury)
H. Morita (Calf Injury)
I. Ansah (Back Injury)
J. Butland (Arm Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Chelsea 2-2 Hull City: Hai đội chia điểm
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