Chelsea áp dụng sơ đồ 3 trung vệ của Xabi Alonso tại chung kết FA Cup Calum McFarlane dự kiến vận hành hệ thống 3-4-2-1 trước Man City tại Wembley, vừa để khắc chế đối thủ vừa thử nghiệm nhân sự cho triết lý của Xabi Alonso.

Trận chung kết FA Cup diễn ra tại Wembley cuối tuần này không chỉ là cuộc thư hùng giành danh hiệu lâu đời nhất thế giới, mà còn là bài kiểm tra chiến thuật mang tính bước ngoặt đối với Chelsea. Trước sức mạnh của Manchester City, huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane đang cân nhắc duy trì hệ thống ba trung vệ, một động thái được giới chuyên môn đánh giá là sự chuẩn bị cho kỷ nguyên mới tại Stamford Bridge.

Dấu ấn chiến thuật của Xabi Alonso

Hệ thống 3-4-2-1 mà McFarlane đang áp dụng vốn là "thương hiệu" giúp Xabi Alonso gặt hái thành công vang dội tại Bayer Leverkusen. Việc Chelsea triển khai sơ đồ này không đơn thuần là giải pháp tình thế, mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Ban lãnh đạo "The Blues" dường như muốn tận dụng trận chung kết để đánh giá mức độ thích nghi của đội hình hiện tại với triết lý của chiến lược gia người Tây Ban Nha – ứng cử viên số một cho chiếc ghế nóng mùa tới.

Calum McFarlane sẽ dùng sơ đồ 3 hậu vệ đối đầu với Man City?

Sự thay đổi này đã sớm mang lại tín hiệu tích cực. Trong trận hòa đầy kiên cường trước Liverpool tại Anfield tuần trước, Chelsea đã cắt đứt chuỗi 7 trận thua liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh nhờ sự chắc chắn của bộ ba Levi Colwill, Wesley Fofana và Jorrel Hato. Cấu trúc phòng ngự theo chiều sâu giúp đội bóng Tây London đứng vững trước áp lực cực lớn, tạo tiền đề để McFarlane tự tin mang hệ thống này đến Wembley.

Sự trở lại của thủ quân Reece James

Đáng chú ý, sức mạnh của Chelsea sẽ được gia tăng đáng kể với sự trở lại của đội trưởng Reece James. Sau thời gian dài dưỡng thương kể từ tháng Ba, James đã hoàn tất các giáo án tập luyện và sẵn sàng đá chính. Sự đa năng của hậu vệ này là chìa khóa để McFarlane vận hành sơ đồ 3 trung vệ linh hoạt: James có thể đá hậu vệ cánh phải (wing-back) để xuyên phá hành lang biên hoặc bó vào trong như một tiền vệ trung tâm bổ sung.

"Reece đã tập luyện tốt trong tuần này và mọi tín hiệu đều rất tích cực", McFarlane khẳng định. Bên cạnh James, sự hiện diện của thủ thành Robert Sanchez trong khung gỗ cũng mang lại sự yên tâm lớn cho hàng phòng ngự Chelsea trước sức ép từ các chân sút thượng hạng bên phía Man City.

Bài toán nhân sự và tham vọng châu Âu

Tuy nhiên, sơ đồ 3-4-2-1 cũng buộc McFarlane phải đưa ra những quyết định nghiệt ngã. Việc ưu tiên cấu trúc phòng ngự và kiểm soát không gian trung lộ đồng nghĩa với việc hai ngôi sao chạy cánh Pedro Neto và Alejandro Garnacho có nguy cơ phải ngồi dự bị. Dù đã trở lại tập luyện, bộ đôi này khó có đất diễn trong một hệ thống không ưu tiên các mũi tấn công biên thuần túy.

Chiến thắng tại Wembley là con đường duy nhất để Chelsea cứu vãn một mùa giải đầy biến động. Một danh hiệu không chỉ giúp giải tỏa áp lực tâm lý mà còn mang về tấm vé trực tiếp tham dự Europa League mùa sau. Đây là yếu tố sống còn để CLB duy trì sức hút với các ngôi sao và ổn định tài chính.

"Phong độ tại giải Ngoại hạng Anh vừa qua là không thể chấp nhận được. Chúng tôi cần thể hiện đúng đẳng cấp của một đội bóng lớn trước một đối thủ hàng đầu như Man City", McFarlane tuyên bố mạnh mẽ trước trận đấu. Trong bối cảnh những ứng viên như Andoni Iraola hay Marco Silva vẫn đang được xem xét, một màn trình diễn thuyết phục với sơ đồ của Xabi Alonso sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất cho hướng đi mới của Chelsea.