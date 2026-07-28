Chelsea bất ngờ chuyển hướng chiêu mộ cựu thủ quân Liverpool Jordan Henderson Chelsea quyết định bổ sung bản lĩnh cho đội hình của HLV Xabi Alonso bằng việc đàm phán chiêu mộ tiền vệ Jordan Henderson theo dạng tự do.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 chứng kiến bước ngoặt bất ngờ từ Chelsea khi đội bóng thành London chuẩn bị gửi lời đề nghị chiêu mộ tiền vệ Jordan Henderson từ Brentford. Sau thời gian dài ưu tiên các tài năng trẻ, ban lãnh đạo The Blues quyết định bổ sung nhân tố dày dặn kinh nghiệm nhằm xây dựng bản lĩnh cho đội hình của HLV Xabi Alonso.

Bước ngoặt chiến lược sau thương vụ Granit Xhaka

Quyết định theo đuổi Jordan Henderson xuất hiện ngay sau khi kế hoạch chiêu mộ Granit Xhaka bị đổ bể. HLV Regis Le Bris cùng ban lãnh đạo Sunderland đã kiên quyết từ chối bán ngôi sao người Thụy Sĩ, bởi tiền vệ này đóng vai trò nhân tố cốt lõi trong chiến dịch tham dự Europa League sắp tới của họ.

Tình thế đó buộc Chelsea phải thay đổi phương án chuyển nhượng. Thay vì tiếp tục tìm kiếm các gương mặt trẻ, HLV Xabi Alonso và các cộng sự nhận thấy sự cấp thiết của một thủ lĩnh tinh thần thực thụ trong phòng thay đồ.

Chelsea đưa Henderson vào tầm ngắm. Ảnh: Getty.

Giá trị kinh nghiệm của cựu thủ quân Liverpool

Ở tuổi 36, Jordan Henderson sở hữu hồ sơ thi đấu ấn tượng với 8 danh hiệu lớn trong sự nghiệp, đỉnh cao là chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League khi còn đeo băng thủ quân Liverpool. Dù đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, tiền vệ sinh năm 1990 vẫn duy trì thể trạng và tầm ảnh hưởng đáng nể, vừa cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel.

Với 90 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao của Henderson được kỳ vọng sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng cho dàn cầu thủ trẻ tại Stamford Bridge.

Lợi thế lớn trên thị trường chuyển nhượng

Phía Brentford sẵn sàng tạo điều kiện cho ngôi sao người Anh bằng việc chấm dứt hợp đồng sớm, mở đường để anh chuyển đến Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều này giúp The Blues giải quyết triệt để bài toán thiếu hụt thủ lĩnh mà vẫn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tài chính.

Mặc dù hai câu lạc bộ khác tại Ngoại hạng Anh cũng đang theo sát tình hình của cựu sao Liverpool, đại diện thành London hiện nắm giữ lợi thế lớn nhất nhờ sức hút dự án thể thao và vị thế của mình.