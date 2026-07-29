Chelsea bị chế giễu khi theo đuổi Henderson và Welbeck tổng tuổi 71 trên mạng xã hội Thông tin Chelsea cân nhắc Jordan Henderson và Danny Welbeck khiến mạng xã hội bùng lên chế giễu, khi Xabi Alonso muốn bổ sung kinh nghiệm cho đội hình trẻ.

Thông tin Chelsea theo đuổi Jordan Henderson, 36 tuổi, và Danny Welbeck, 35 tuổi, đã trở thành chủ đề chế giễu trên mạng xã hội. Tổng số tuổi 71 của hai cầu thủ đi ngược hình ảnh chuyển nhượng trẻ hóa thường thấy tại Stamford Bridge, trong bối cảnh tân HLV Xabi Alonso muốn tăng kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo cho đội hình.

Theo thông tin được nêu, Chelsea sẵn sàng phá vỡ chính sách chuyển nhượng để cân nhắc bộ đôi kỳ cựu. Động thái này xuất hiện sau khi nỗ lực chiêu mộ Granit Xhaka, 33 tuổi, của Alonso đổ vỡ.

Khoảng trống kinh nghiệm trong đội hình Chelsea

Chelsea vừa trải qua mùa giải thất vọng khi đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh và không giành danh hiệu. Trong hoàn cảnh đó, việc Alonso tìm kiếm những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm cho thấy ban huấn luyện muốn bổ sung một yếu tố khác cho tập thể trẻ nhưng thi đấu kém hiệu quả.

Henderson và Welbeck được nhắc tới không chỉ vì tuổi tác, mà còn bởi đây là hai cái tên có thể đem lại tiếng nói trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cho biết Chelsea đã gửi đề nghị chính thức hay xác định vai trò cụ thể cho từng cầu thủ trong kế hoạch đội hình.

Vì thế, trọng tâm của câu chuyện không nằm ở một thương vụ đã hoàn tất, mà là sự đối lập giữa định hướng bổ sung kinh nghiệm và phản ứng hoài nghi từ công chúng. Sự thay đổi chiến lược này nhanh chóng tạo ra làn sóng ảnh chế từ người hâm mộ các đội bóng đối thủ.

Người hâm mộ mỉa mai thương vụ Henderson và Welbeck của Chelsea. Ảnh: The Sun.

Làn sóng ảnh chế xoay quanh bộ đôi 71 tuổi

Một đoạn video quay cảnh nhóm cụ ông cởi trần đấm nhau được gắn chú thích về việc Welbeck, Henderson và Xhaka đến sân tập Chelsea. Video khác cho thấy một ông lão được dìu đi trên đường, đi kèm dòng chữ cho rằng đại diện của Henderson đang cố đưa cầu thủ này tới buổi kiểm tra y tế tại Chelsea.

Một ảnh khác sử dụng hình hai diễn viên Michael Caine và Morgan Freeman ngồi trên xe lăn điện, với nội dung mỉa mai Welbeck và Henderson đến Chelsea. Trong phần bình luận, có người viết rằng “những người hưu trí Chelsea đã sẵn sàng cho mùa giải mới”, trong khi người khác cho rằng đội bóng đang mở “một viện dưỡng lão”.

Một số phản ứng còn liên hệ kế hoạch này với “EURO 2012”, đồng thời nêu tên Andy Carroll, James Milner và Bobby Zamora như cách kéo dài sự châm biếm. Những bình luận ấy phản ánh sự chú ý đặc biệt dành cho độ tuổi của các mục tiêu, hơn là giá trị chuyên môn chưa được công bố.

Thị trường chuyển nhượng nhiều biến động

Trong khi tìm kiếm thêm kinh nghiệm, Chelsea vẫn thực hiện các thương vụ lớn trên thị trường. Đội bóng đã ký Morgan Rogers với mức phí kỷ lục Vương quốc Anh 117 triệu bảng, cùng Marco Palestra trị giá 43 triệu bảng, và đang đàm phán mua Maxence Lacroix với mức phí 52 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Chelsea đã bán Andrey Santos cho Manchester United với giá 50 triệu bảng và Marc Cucurella cho Real Madrid với giá 47 triệu bảng. Alejandro Garnacho cũng được cho Aston Villa mượn.

Những biến động nhân sự cho thấy Chelsea vẫn đang tái định hình đội hình sau mùa giải không đạt mục tiêu. Nếu Henderson hoặc Welbeck thực sự trở thành tân binh, quyết định đó sẽ được đánh giá không chỉ qua tuổi tác, mà qua mức độ họ giúp Alonso tạo ra sự ổn định cho một tập thể cần cải thiện hiệu quả thi đấu.