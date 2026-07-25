Chelsea cán mốc 200 triệu bảng mua sắm: Bản hợp đồng Maxence Lacroix và bài toán của Xabi Alonso Chelsea tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi chiêu mộ thành công trung vệ Maxence Lacroix với giá 52 triệu bảng, nâng tổng chi tiêu vượt mức 200 triệu bảng.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến một Chelsea đầy quyết liệt và tham vọng dưới triều đại của tân HLV Xabi Alonso. Với việc đạt thỏa thuận trị giá 52 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace, đội bóng thành London chuẩn bị xác lập cột mốc kinh ngạc: mùa hè thứ năm liên tiếp chi tiêu vượt ngưỡng 200 triệu bảng.

Chelsea đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Lacroix. Ảnh: Getty Images.

Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ của Xabi Alonso

Maxence Lacroix từ lâu đã là mục tiêu trọng điểm của đội ngũ tuyển trạch tại Stamford Bridge. Sau hai mùa giải tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Crystal Palace với 35 lần ra sân mỗi mùa, trung vệ người Pháp đã khẳng định được bản lĩnh của một "đá tảng" thực thụ. Những đóng góp của anh trực tiếp giúp đội bóng chủ quản nâng cao chiếc cúp FA Cup và lên ngôi tại UEFA Conference League.

Sự hiện diện của Lacroix được kỳ vọng sẽ tạo nên một cặp bài trùng ăn ý cùng Levi Colwill tại trung tâm hàng thủ Chelsea, mang lại sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất, khả năng đọc trận đấu và kỹ năng xử lý bóng hiện đại. Việc Lacroix vừa có màn ra mắt đội tuyển quốc gia Pháp và góp mặt tại World Cup càng làm tăng thêm giá trị cho bản hợp đồng này.

Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của Lacroix là mảnh ghép tiếp theo trong bức tranh chi tiêu tổng lực trị giá 216 triệu bảng của Chelsea tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, đội bóng đã kích nổ bản hợp đồng kỷ lục câu lạc bộ mang tên Morgan Rogers với giá 117 triệu bảng và thương vụ chiêu mộ Marco Palestra từ Atalanta trị giá 47 triệu bảng. Bên cạnh đó, đội hình của Alonso còn được tăng cường bởi hai tài năng trẻ Geovany Quenda và Emmanuel Emegha.

Khả năng cân bằng tài chính ấn tượng

Điểm khác biệt lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng này của Chelsea chính là khả năng cân bằng ngân sách thông qua các thương vụ bán cầu thủ đầy lợi nhuận. Sự chi tiêu mạnh tay chỉ có thể trở nên khả thi nhờ vào việc thanh lý hiệu quả những nhân sự không còn nằm trong kế hoạch lâu dài.

Rogers là thương vụ kỷ lục của Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Chelsea đã thu về 48 triệu bảng từ việc bán Andrey Santos cho Manchester United, 51 triệu bảng từ Marc Cucurella khi cầu thủ này chuyển đến Real Madrid, và 24 triệu bảng từ tài năng trẻ Tyrique George sang Everton. Ngoài ra, việc đẩy Alejandro Garnacho sang Aston Villa theo dạng cho mượn cũng là nước đi khôn ngoan để giảm quỹ lương.

Mặc dù đã chi hơn 200 triệu bảng, nhưng chiến dịch mua sắm của Chelsea dường như vẫn chưa dừng lại. Đội bóng vẫn đang thăm dò khả năng chiêu mộ John Stones dưới dạng chuyển nhượng tự do. Đồng thời, một danh sách dài các cầu thủ bao gồm Enzo Fernández, Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Nicolas Jackson, Liam Delap và thủ thành Filip Jorgensen đều đang đứng trước nguy cơ phải rời Stamford Bridge để cân bằng dòng tiền.

Cuộc cách mạng tại Chelsea đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Những bước đi của giới chủ BlueCo cho thấy họ sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ nhưng cũng rất thực dụng trong việc quản trị nhân sự. Mùa hè 2026 sẽ là thời điểm then chốt để xác định liệu công thức "chi tiêu kỷ lục cộng thanh lý hiệu quả" có giúp Chelsea đòi lại vị thế thế lực hàng đầu tại Ngoại hạng Anh hay không.