Chelsea cân nhắc bán Liam Delap: Dấu chấm hết cho bản hợp đồng 30 triệu bảng Sau mùa giải thảm họa với chỉ 2 bàn thắng và chuỗi 26 trận tịt ngòi, tương lai của Liam Delap tại Chelsea đang lung lay dữ dội trước thềm triều đại Xabi Alonso.

Tương lai của Liam Delap tại Chelsea đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Từng được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công "The Blues", tiền đạo 23 tuổi hiện đứng trước nguy cơ phải rời Stamford Bridge chỉ sau một mùa giải đầy biến động.

Liam Delap có thể rời Chelsea hè này. Ảnh: Getty Images

Mùa bóng ác mộng của bản hợp đồng 30 triệu bảng

Gia nhập Chelsea từ Ipswich Town vào tháng 6/2025 với mức phí chuyển nhượng lên tới 30 triệu bảng, Delap được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiền đạo triển vọng nhất nước Anh. Tuy nhiên, kỳ vọng sớm biến thành nỗi thất vọng khi vận đen chấn thương bủa vây.

Ngay ở vòng đấu thứ ba của Ngoại hạng Anh, một chấn thương gân kheo nghiêm trọng đã khiến đà thăng tiến của cầu thủ này bị ngắt quãng. Khi trở lại, sự thiếu kiềm chế với tấm thẻ đỏ trong trận gặp Wolverhampton tại EFL Cup càng đẩy anh vào thế khó. Cựu huấn luyện viên Enzo Maresca không ngần ngại chỉ trích thái độ của Delap, dẫn đến việc cơ hội ra sân của anh bị thu hẹp đáng kể.

Những con số thống kê báo động

Theo dữ liệu từ The Athletic, phong độ của Delap trong mùa giải 2025/26 là một nốt trầm đáng báo động. Dù được tạo điều kiện dưới thời cả Maresca lẫn Liam Rosenior, chân sút 23 tuổi chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng. Đáng chú ý hơn là chuỗi 26 trận liên tiếp không thể tìm thấy mành lưới đối phương, một con số khó chấp nhận với một trung phong tại Chelsea.

Thử thách từ triều đại Xabi Alonso

Sự xuất hiện của tân huấn luyện viên Xabi Alonso đánh dấu một cuộc cải tổ toàn diện tại Stamford Bridge. Với triết lý bóng đá đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng dứt điểm sắc bén, Delap dường như không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Chelsea đang tích cực tìm kiếm những phương án mới để làm mới hàng công, và việc đẩy đi những cái tên không đạt yêu cầu là điều tất yếu.

Dù có phong độ nghèo nàn, Delap vẫn thu hút được sự quan tâm từ một số câu lạc bộ khác nhờ tiềm năng thể chất và tuổi đời còn trẻ. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang khan hiếm tiền đạo cắm, Chelsea hy vọng có thể thu hồi một phần vốn từ thương vụ này, dù khả năng nhận được con số 30 triệu bảng như ban đầu là rất thấp.