Chelsea cân nhắc bổ nhiệm Cesc Fabregas thay Liam Rosenior để cứu vãn mùa giải Sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp, Chelsea đang nhắm tới Cesc Fabregas - người đang thành công tại Como - nhằm thay thế Liam Rosenior và tái thiết đội bóng.

Ban lãnh đạo Chelsea đang nghiêm túc xem xét việc thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo sau những kết quả đáng thất vọng gần đây. Theo các nguồn tin uy tín, Cesc Fabregas – cựu tiền vệ huyền thoại của đội bóng đã lọt vào tầm ngắm để thay thế huấn luyện viên đương nhiệm Liam Rosenior. Động thái này cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của giới chủ câu lạc bộ trong bối cảnh mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Khủng hoảng niềm tin dưới thời Liam Rosenior

Sự sụt giảm phong độ của Chelsea diễn ra vô cùng đột ngột. Sau giai đoạn đầu đầy hứa hẹn dưới thời Liam Rosenior, người được bổ nhiệm thay thế Enzo Maresca hồi tháng Giêng, đội bóng thành London đã bất ngờ rơi vào khủng hoảng với 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Chuỗi thành tích nghèo nàn này đã thổi bùng áp lực lên chiến lược gia người Anh, bất chấp việc ông mới chỉ ký hợp đồng dài hạn có thời hạn 6 năm.

Hiện tại, Chelsea đang đứng trước những thử thách cực đại khi chuẩn bị đối đầu với Port Vale tại tứ kết FA Cup, sau đó là hai cuộc chạm trán nảy lửa với Manchester City và Manchester United tại Ngoại hạng Anh. Kết quả của những trận đấu này được dự báo sẽ quyết định trực tiếp đến tương lai của Rosenior tại Stamford Bridge.

Cesc Fabregas: Làn gió mới từ Serie A

Trong bối cảnh đó, cái tên Cesc Fabregas nổi lên như một phương án thay thế đầy tiềm năng và nhận được sự kỳ vọng lớn từ giới thượng tầng Chelsea. Fabregas hiện đang dẫn dắt câu lạc bộ Como tại giải Vô địch quốc gia Ý (Serie A) và gặt hái được những thành công vang dội. Dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân 38 tuổi, đội bóng vùng Lombardy đang bay cao ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, cạnh tranh sòng phẳng cho một suất dự cúp châu Âu.

Triết lý bóng đá tấn công hiện đại cùng khả năng quản trị nhân sự của Fabregas đã nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn trên khắp châu Âu. Thống kê cho thấy, Fabregas đã giành chiến thắng 36 trong tổng số 79 trận dẫn dắt Como. Tuy nhiên, giá trị của anh đối với Chelsea không chỉ nằm ở những con số. Với 198 lần ra sân cho Chelsea trong giai đoạn 2014-2019, ghi 22 bàn và đóng góp 57 kiến tạo, Fabregas là một biểu tượng tại Stamford Bridge.

DNA Chelsea và bài toán thời điểm

Sự am hiểu sâu sắc về văn hóa câu lạc bộ và mối quan hệ tốt đẹp với người hâm mộ là những yếu tố then chốt có thể giúp Fabregas nhanh chóng ổn định phòng thay đồ và khơi dậy tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ. Việc cân nhắc bổ nhiệm anh cũng phản ánh xu hướng quay trở lại với những "người cũ" có DNA của câu lạc bộ, điều mà nhiều đội bóng lớn tại châu Âu đang áp dụng thành công.

Mặc dù Chelsea khao khát có được sự phục vụ của Fabregas, nhưng thương vụ này khó có thể xảy ra ngay lập tức. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là muốn hoàn thành mùa giải cùng Como để giúp đội bóng này đạt được thứ hạng tốt nhất tại Serie A. Do đó, bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào nhiều khả năng sẽ phải đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Nếu Liam Rosenior không thể giúp Chelsea vượt qua giai đoạn khó khăn sắp tới bằng những chiến thắng trước Port Vale hay các đối thủ lớn tại giải Ngoại hạng, ngày anh phải nhường chỗ cho HLV trẻ người Tây Ban Nha có lẽ sẽ không còn xa. Chelsea cần một cú hích thực sự để trở lại vị thế vốn có, và Fabregas đang được xem là người cầm lái lý tưởng cho hành trình đó.