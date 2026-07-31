Chelsea chi 52 triệu bảng mua Maxence Lacroix: Bước ngoặt triết lý dưới thời Xabi Alonso Chelsea hoàn tất thương vụ chiêu mộ trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace với giá 52 triệu bảng. Bản hợp đồng đến năm 2032 đánh dấu sự chuyển hướng sang các ngôi sao giàu kinh nghiệm dưới thời HLV Xabi Alonso.

Bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng mang tên Maxence Lacroix từ Crystal Palace không đơn thuần là một thương vụ mua sắm nhân sự thông thường. Đây được xem là lời tuyên bố đanh thép cho chương mới tại Stamford Bridge, nơi HLV tân nhiệm Xabi Alonso bắt đầu tái thiết Chelsea sau mùa giải 2025-26 đáng thất vọng với vị trí thứ 10 tại Ngoại hạng Anh.

Lacroix đã chính thức gia nhập Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Ở tuổi 26, trung vệ người Pháp không còn thuộc nhóm tiềm năng cần thời gian mài dũa. Anh cập bến London với tư thế của một ngôi sao đã khẳng định được giá trị, sở hữu đầy đủ bản lĩnh thực chiến lẫn tố chất thủ lĩnh mà hàng phòng ngự The Blues đang thiếu hụt trầm trọng.

Sự trưởng thành vượt bậc và bản lĩnh của nhà vô địch

Hành trình cập bến Stamford Bridge của Lacroix là thành quả sau chuỗi ngày theo dõi kiên trì từ bộ phận tuyển trạch. Chuyển từ Wolfsburg sang Crystal Palace vào năm 2024 với mức giá 15,5 triệu bảng, trung vệ sinh năm 2000 đã có sự phát triển vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner.

Trong 55 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội chủ sân Selhurst Park, Lacroix đóng vai trò trụ cột đưa câu lạc bộ tới chức vô địch UEFA Conference League – danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử Crystal Palace. Sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m92 cùng tư duy đọc tình huống sắc bén, anh chính là mẫu trung vệ hiện đại có khả năng chỉ huy tuyến dưới và không chiến áp đảo.

Tái định hình chính sách chuyển nhượng tại Stamford Bridge

Quyết định chiêu mộ Lacroix thay vì các phương án như John Stones hay tài năng trẻ Jacobo Ramon từ Como phản ánh sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy của ban lãnh đạo BlueCo. Đồng sở hữu Behdad Eghbali từng đề cập đến việc tinh chỉnh mô hình nhân sự, bổ sung yếu tố kinh nghiệm để làm điểm tựa cho dàn sao trẻ gồm Cole Palmer, Moises Caicedo và Levi Colwill.

Kinh nghiệm của trung vệ người Pháp sẽ là yếu tố quan trọng giúp gia cố hàng thủ Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Với bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến năm 2032, Lacroix được quy hoạch để sát cánh cùng Levi Colwill, tạo nên bộ đôi trung vệ lệch trái - lệch phải đầy hứa hẹn trước khung thành Chelsea.

Nút thắt trong tham vọng tái thiết của Xabi Alonso

Giá trị của Lacroix tiếp tục tăng vọt sau kỳ World Cup 2026 thành công cùng tuyển Pháp. Trung vệ 26 tuổi đóng vai trò quan trọng trong hành trình giành hạng tư chung cuộc của đại diện xứ lục lăng, bao gồm cuộc đọ sức ở trận tranh huy chương đồng với tuyển Anh.

Thương vụ này nằm trong kế hoạch cải tổ diện mạo toàn diện của Xabi Alonso. Bên cạnh hợp đồng kỷ lục 117 triệu bảng Morgan Rogers và hậu vệ Marco Palestra từ Atalanta, việc sớm chốt hạ các tân binh giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha nhanh chóng ổn định lực lượng cho chuyến du đấu hè tại Úc và châu Á.

Bên cạnh đó, việc Chelsea dành sự chú ý đến những cái tên giàu kinh nghiệm như Danny Welbeck hay Jordan Henderson cho thấy định hướng mới rõ ràng. Sự xuất hiện của một ngôi sao vừa nếm trải đỉnh cao châu Âu như Lacroix được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm điểm yếu phòng ngự, tạo tiền đề vững chắc cho hành trình đòi lại vị thế của đội bóng thành London.