Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson: Làn sóng tranh cãi bùng nổ tại Stamford Bridge Quyết định bổ sung kinh nghiệm của HLV Xabi Alonso với tiền vệ Jordan Henderson đang nhận về những phản ứng trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ Chelsea.

Chelsea tiếp tục tạo nên bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Jordan Henderson theo dạng tự do từ Brentford. Động thái này ngay lập tức thổi bùng lên cuộc tranh luận trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ The Blues về định hướng nhân sự của đội bóng.

Cú bắt tay chớp giáng và bản hợp đồng tự do

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận thương vụ đã chính thức hoàn tất. Jordan Henderson sẽ chuyển tới thi đấu tại Stamford Bridge sau khi khép lại hành trình ngắn hạn trong màu áo Brentford. Gia nhập "Bầy ong" từ Ajax vào tháng 7/2025, cựu thủ quân Liverpool đã có 34 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải 2025/2026. Ngay từ thời điểm ký hợp đồng, ban lãnh đạo Brentford đã cam kết không tạo rào cản nếu anh nhận được lời đề nghị từ một câu lạc bộ lớn.

Jordan Henderson hiện đang trên đường cập bến Stamford Bridge.

Làn sóng hoài nghi về "viện dưỡng lão"

Dù việc bổ sung một tiền vệ giàu kinh nghiệm không tốn phí chuyển nhượng mang lại giá trị về mặt độ sâu đội hình, thông tin này lại khiến nhiều CĐV Chelsea bất bình. Sau những tin đồn liên quan đến Granit Xhaka gần đây, không ít ý kiến lo ngại đội nhà đang dần trở thành bến đỗ cho các cầu thủ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Trên các nền tảng mạng xã hội, tài khoản Revo mỉa mai: "Đội bóng đang trở thành một viện dưỡng lão". Cùng chung sự thất vọng, người dùng Webby nhận định: "Thành thật mà nói, tôi không ủng hộ thương vụ này. Xhaka thì ổn, anh ấy vẫn là một tiền vệ hàng đầu ở Ngoại hạng Anh và hiểu Xabi Alonso. Nhưng Henderson thì quá tệ và đã như vậy trong vài năm nay rồi". Trong khi đó, tài khoản Oscar cũng bày tỏ sự ngán ngẩm: "Không, Xhaka là một chuyện, nhưng Jordan Henderson ư? Thôi nào".

Bài toán bản lĩnh và giá trị của cựu binh

Ở chiều ngược lại, nhiều nhận định chuyên môn cho rằng việc đưa Henderson về Stamford Bridge là quyết định mang tính chiến thuật nhằm cân bằng phòng thay đồ. Độ tuổi trung bình của Chelsea trong vài mùa giải gần đây luôn thuộc nhóm thấp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, dẫn đến sự thiếu hụt vị thế thủ lĩnh ở những thời điểm then chốt.

Tài khoản Sektsioon đưa ra góc nhìn bênh vực định hướng của ban huấn luyện: "Rõ ràng Alonso muốn có những cựu binh và khả năng lãnh đạo trong phòng thay đồ. Không thể trách ông ấy, khi độ tuổi trung bình của đội bóng đang thuộc nhóm thấp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh trong vài năm qua. Với một thương vụ chuyển nhượng tự do và hợp đồng khoảng một năm, thành thật mà nói, tôi sẽ không bận tâm chút nào."

Hiện tại, Chelsea đã chốt xong mọi thỏa thuận cá nhân lẫn thủ tục với các bên liên quan. Tiền vệ người Anh dự kiến sẽ sớm thực hiện kiểm tra y tế và ra mắt chính thức tại Stamford Bridge.