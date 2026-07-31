Chelsea chiêu mộ Maxence Lacroix 52 triệu bảng: Lời giải cho Xabi Alonso Chelsea chính thức hoàn tất bản hợp đồng 52 triệu bảng mang tên Maxence Lacroix từ Crystal Palace, mang đến phương án chiến thuật then chốt cho HLV Xabi Alonso.

Chelsea đã chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace với mức giá 52 triệu bảng. Cầu thủ 26 tuổi người Pháp đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn kéo dài đến tháng 6/2032. Đáng chú ý, đây là tân binh từ 26 tuổi trở lên đầu tiên mà đội chủ sân Stamford Bridge đưa về sau 4 năm, kể từ thương vụ Pierre-Emerick Aubameyang vào năm 2022. Bản hợp đồng này nâng tổng chi tiêu trong mùa hè 2026 của Chelsea lên con số 254,4 triệu bảng, tiếp tục biến họ thành đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất Ngoại hạng Anh và đánh dấu mùa hè thứ 5 liên tiếp vượt mốc 200 triệu bảng mua sắm.

Lacroix là bản hợp đồng chất lượng gia cố hàng thủ Chelsea.

Bài toán "khủng hoảng thừa" 10 trung vệ tại Stamford Bridge

Sự xuất hiện của Lacroix khiến gia tăng quân số trung vệ trong đội hình Chelsea lên con số 10 người. Tổng chi phí tích lũy để tạo nên dàn trung vệ này đã chạm mốc 224,5 triệu bảng, dù danh sách đã bao gồm 3 sản phẩm tự đào tạo từ lò Cobham cùng 1 cầu thủ gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do. Tân HLV Xabi Alonso hiện phải đối mặt với bài toán nhân sự vô cùng phức tạp khi cần sàng lọc để chọn ra những cái tên chính thức giữa hàng loạt lựa chọn gồm Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Aaron Anselmino, Axel Disasi, Benoît Badiashile, Wesley Fofana, Mamadou Sarr, Tosin Adarabioyo, Josh Acheampong và tân binh Lacroix.

Trận cầm quân đầu tiên của Alonso gặp Western Sydney kết thúc bằng chiến thắng 6-4 đầy kịch tính. Mặc dù giành thắng lợi, màn rượt đuổi tỷ số này đã bộc lộ rõ những rủi ro phòng ngự, khiến hệ thống của Chelsea liên tục rơi vào tình trạng hở lưng khi dâng cao áp đặt lối chơi.

Tại sao Xabi Alonso khao khát Maxence Lacroix?

Động thái chiêu mộ trung vệ người Pháp thể hiện rõ định hướng chiến thuật của Xabi Alonso. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha luôn ưu tiên sử dụng sơ đồ 3 trung vệ vận hành linh hoạt giữa 3-4-3 và 4-2-3-1, vốn là công thức mang lại thành công rực rỡ cho ông trong giai đoạn dẫn dắt Bayer Leverkusen.

HLV Xabi Alonso cần năng lực của Lacroix để vận hành hoàn hảo hệ thống 3 trung vệ.

Để vận hành hệ thống đòi hỏi cường độ rất cao này, Lacroix sở hữu đầy đủ các tố chất cần thiết từ tốc độ, khả năng chỉ huy cho đến kỹ năng không chiến. Anh vốn thi đấu hay nhất ở vị trí trung tâm trong hàng thủ 3 người dưới thời HLV Oliver Glasner tại Palace. Sự góp mặt của Lacroix hứa hẹn mang lại sự ổn định cùng năng lực lãnh đạo cho tuyến dưới Chelsea – khu vực vốn liên tục chịu tổn thất bởi chấn thương và thường xuyên bị xáo trộn.

Sự thăng tiến vượt bậc và phương án trao đổi nhân sự

Hành trình sự nghiệp của Lacroix chứng kiến bước tiến lớn kể từ khi chuyển sang Crystal Palace từ Wolfsburg vào năm 2024 với giá 18 triệu bảng kèm phụ phí. Trong 2 năm thi đấu tại Selhurst Park, anh đá chính trọn vẹn cả 3 trận chung kết, giúp đội bóng trải qua giai đoạn thành công nhất lịch sử khi giành FA Cup, UEFA Conference League cùng Siêu cúp Anh.

Bên cạnh đó, màn trình diễn ấn tượng giúp anh lọt vào Đội hình tiêu biểu Conference League, giành suất lên tuyển Pháp vào tháng 3/2026 và có 3 lần ra sân tại World Cup mùa hè vừa qua. Để giải quyết tình trạng thừa thãi quân số hiện tại, Chelsea và Palace đang tiến hành đàm phán về việc chuyển nhượng Axel Disasi đi theo chiều ngược lại. Việc chiêu mộ thành công Lacroix trở thành bước tiến quan trọng giúp Xabi Alonso từng bước hoàn thiện trục dọc khung gỗ cho đội bóng thành London.