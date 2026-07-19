Chelsea chiêu mộ Morgan Rogers giá kỷ lục 117 triệu bảng: Canh bạc lịch sử của Xabi Alonso Chelsea gây sốc khi chi 117 triệu bảng chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa, phá kỷ lục cầu thủ Anh. Đây là bước đi chiến lược của Xabi Alonso nhằm tái thiết hàng công The Blues.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 vừa chứng kiến một cơn địa chấn thực sự khi Chelsea chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa. Với mức phí lên tới 117 triệu bảng, ngôi sao 23 tuổi không chỉ trở thành cầu thủ Vương quốc Anh đắt giá nhất lịch sử mà còn là minh chứng cho tham vọng mãnh liệt của The Blues dưới triều đại mới.

Morgan Rogers đạt thỏa thuận với Chelsea. Ảnh: Getty.

Cú áp phe ngoạn mục trước Arsenal

Thương vụ này được ví như một đòn giáng mạnh vào kế hoạch của Arsenal. Trong suốt nhiều tháng qua, Pháo thủ luôn coi Rogers là mục tiêu chuyển nhượng số một để nâng cấp đội hình. Tuy nhiên, Chelsea đã thể hiện sự quyết đoán đáng kinh ngạc trên bàn đàm phán khi chốt hạ thương vụ chỉ trong thời gian ngắn với tốc độ chóng mặt.

Theo các báo cáo từ bộ phận tuyển trạch, Chelsea đã âm thầm theo dõi tiến trình phát triển của Rogers từ lâu. Đội bóng thành London xác định tiền vệ này là nhân tố hoàn hảo để mang lại sự đột biến trong khu vực 1/3 cuối sân. Dự kiến, ngôi sao của Tam Sư sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay sau khi kết thúc chiến dịch World Cup 2026 tại Mỹ.

Dấu ấn chiến thuật của Xabi Alonso

Sự xuất hiện của Morgan Rogers đánh dấu cột mốc quan trọng đầu tiên trong kế hoạch nhân sự của tân huấn luyện viên Xabi Alonso tại Stamford Bridge. Khác với những người tiền nhiệm, Alonso trực tiếp tham gia vào quá trình thuyết phục và định hướng tương lai cho cầu thủ.

Xabi Alonso ra mắt Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Tại Aston Villa, Rogers thường xuyên tỏa sáng trong vai trò số 10. Tuy nhiên, trong sơ đồ chiến thuật của Alonso tại Chelsea, anh được quy hoạch cho vị trí hành lang cánh trái – nơi The Blues đang khuyết thiếu sự ổn định do Alejandro Garnacho sa sút và Jamie Gittens gặp chấn thương dài hạn.

Dù phải nhường vị trí hộ công sở trường cho Cole Palmer, Rogers vẫn hào hứng với viễn cảnh kết hợp cùng người đồng đội ở tuyển Anh. Sự kết nối giữa Palmer và Rogers được kỳ vọng sẽ tạo nên một trong những hàng công biến ảo và khó lường nhất Premier League mùa tới.

Niềm tin tuyệt đối vào ngôi sao 23 tuổi

Việc Chelsea trao cho Rogers bản hợp đồng có thời hạn kỷ lục đến năm 2032, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm, cho thấy niềm tin mãnh liệt vào tiềm năng của anh. Đội chủ sân Stamford Bridge thậm chí không chờ đợi trận tranh hạng ba World Cup giữa Anh và Pháp kết thúc để chốt các điều khoản cá nhân với người đại diện của cầu thủ.

Ngôi sao 23 tuổi gây ấn tượng ở Villa. Ảnh: Getty.

Đẳng cấp của Rogers đã được khẳng định dưới bàn tay của Unai Emery tại Villa Park và Thomas Tuchel ở cấp độ đội tuyển. Với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Europa League mùa trước, anh đến Chelsea với tư thế của một ngôi sao đã sẵn sàng gánh vác trọng trách ở những sân chơi lớn nhất.

Nhìn rộng hơn, chiến lược "làm việc thông minh hơn" của Chelsea đang dần lộ diện. Sau khi chiêu mộ hậu vệ Marco Palestra từ Atalanta, việc sở hữu Rogers cho thấy CLB đang tập trung vào những vị trí xung yếu với các cầu thủ đã khẳng định được trình độ. Ở tuổi 23, dưới sự dẫn dắt của một chiến lược gia tài năng như Xabi Alonso, Morgan Rogers hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới tại Stamford Bridge, đồng thời thay đổi cán cân quyền lực bóng đá tại London.