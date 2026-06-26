Chelsea chiêu mộ thành công Marco Palestra: Cú áp sát ngoạn mục giá 60 triệu euro Đội chủ sân Stamford Bridge đã vượt mặt Inter Milan để sở hữu chữ ký của hậu vệ cánh Marco Palestra từ Atalanta với thương vụ trị giá 60 triệu euro, đánh dấu bước đi chiến lược dưới thời Xabi Alonso.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa chứng kiến một trong những cú lật kèo ngoạn mục nhất khi Chelsea nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để chiêu mộ Marco Palestra. Hậu vệ cánh 21 tuổi của Atalanta, người tưởng chừng đã thuộc về Inter Milan, hiện đang trên đường tới London để thực hiện kiểm tra y tế.

Palestra chuẩn bị gia nhập Chelsea. Ảnh: FIGC.

Sáng nay, cánh phóng viên đã ghi lại được hình ảnh Palestra xuất hiện tại sân bay Rome. Cầu thủ người Ý chuẩn bị thực hiện chuyến bay thẳng tới London để tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế vào thứ Sáu. Dự kiến, anh sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm với đội bóng thành London.

Cú áp sát ngoạn mục trước Inter Milan

Trước khi Chelsea can thiệp, tương lai của Palestra gần như đã được định đoạt tại sân Giuseppe Meazza. Inter Milan, sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của hậu vệ này tại Cagliari dưới dạng cho mượn, đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Atalanta ở mức phí 45 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro phụ phí. Lối chơi cơ động và tư duy hiện đại của anh đã hoàn toàn thuyết phục được nhà vô địch Serie A.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi hoàn toàn khi huấn luyện viên Xabi Alonso trực tiếp yêu cầu ban lãnh đạo Chelsea phải đưa bằng được tài năng trẻ này về Stamford Bridge. Sự cơ động và khả năng thích nghi tốt với cường độ cao của Palestra được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch chinh phục Ngoại hạng Anh của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Tiêu chí so sánh Đề nghị của Inter Milan Đề nghị của Chelsea Phí chuyển nhượng cố định 45 triệu euro 55 triệu euro Phụ phí (Add-ons) 5 triệu euro 5 triệu euro Tổng giá trị thương vụ 50 triệu euro 60 triệu euro Mức lương dự kiến/mùa - 5 - 6 triệu euro

Khát khao chinh phục chương mới tại London

Chia sẻ về bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, tuyển thủ trẻ người Ý không giấu nổi sự phấn khích: "Tôi rất hạnh phúc khi được gia nhập Chelsea. Tôi vô cùng hào hứng với chương mới trong sự nghiệp của mình."

Mức đãi ngộ mà Chelsea đưa ra, dao động từ 5 đến 6 triệu euro mỗi mùa, cùng với sức hút từ dự án thể thao mới đã hoàn toàn thuyết phục được Palestra. Đây được xem là bước tiến dài đối với một cầu thủ vừa trải qua mùa giải bùng nổ tại Serie A dưới dạng cho mượn.

Thương vụ bom tấn này dự kiến sẽ được Chelsea công bố chính thức ngay trong tuần sau khi các thủ tục kiểm tra y tế hoàn tất. Với sự góp mặt của Palestra, hành lang cánh của The Blues hứa hẹn sẽ có thêm sự đột biến và sức trẻ cần thiết cho mùa giải mới đầy khốc liệt tại đấu trường Anh quốc.