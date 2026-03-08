Chelsea chính thức sở hữu Valentin Barco: Thương vụ 34 triệu bảng và hợp đồng 7 năm Chelsea chính thức công bố tân binh Valentin Barco từ Strasbourg. Tiền vệ đa năng Argentina ký hợp đồng 7 năm, mang đến giải pháp chiến thuật dài hạn cho Stamford Bridge.

Chelsea đã chính thức kích hoạt và hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Valentin Barco từ câu lạc bộ RC Strasbourg. Ngôi sao trẻ người Argentina sẽ gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge theo bản hợp đồng dài hạn kéo dài 7 năm, có thời hạn đến mùa hè năm 2033.

Chelsea ký hợp đồng với Valentin Barco. Ảnh: Getty.

Dù thỏa thuận chuyển nhượng giữa các bên đã được thông báo hoàn tất từ tháng 4, The Blues phải mất gần 4 tháng chuẩn bị trước khi chính thức công bố thương vụ trên các kênh truyền thông của đội bóng.

Hành trình thăng tiến và bài toán tài chính từ BlueCo

Sự nghiệp của Valentin Barco tại châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng giá trị ấn tượng chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi rời Boca Juniors vào năm 2023 để gia nhập Brighton & Hove Albion với mức phí khoảng 10 triệu euro, tiền vệ sinh năm 2004 trải qua thời gian tích lũy kinh nghiệm dưới dạng cho mượn tại Sevilla và Strasbourg.

Đến mùa hè năm 2025, tập đoàn BlueCo chính thức mua đứt Barco cho Strasbourg với chi phí chưa đầy 8 triệu bảng. Chỉ sau 18 tháng tỏa sáng rực rỡ và trở thành trụ cột không thể thay thế tại Ligue 1, giá trị của tiền vệ người Argentina đã tăng vọt lên mức 34 triệu bảng trong thương vụ chuyển nhượng nội bộ sang Chelsea. Cột mốc này không chỉ ghi nhận sự phát triển vượt bậc về chuyên môn của Barco mà còn giúp đại diện nước Pháp cân bằng đáng kể nguồn lực tài chính.

Giải pháp đa năng cho hàng tiền vệ Chelsea

Mặc dù vị trí thi đấu sở trường là tiền vệ trung tâm, Valentin Barco sở hữu sự linh hoạt hiếm có khi có thể đảm nhiệm tốt toàn bộ hành lang cánh trái. Cầu thủ này hoàn toàn có thể vận hành trơn tru ở các vai trò hậu vệ trái, tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cánh trái tùy thuộc vào yêu cầu sơ đồ chiến thuật.

Sự xuất hiện của Barco mang lại chiều sâu cần thiết cho tuyến giữa Chelsea trong bối cảnh khu vực này đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt liên quan đến tương lai của Enzo Fernández. Bản hợp đồng đến năm 2033 khẳng định định hướng chiến lược dài hạn của The Blues trong việc xây dựng lực lượng chinh phục các danh hiệu.

Bên cạnh đó, ở cấp độ quốc tế, Barco đã có 5 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina và góp mặt trong đội hình tham dự World Cup 2026. Dù chỉ ra sân một trận tại giải đấu lớn nhất hành tinh, anh vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét với khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc trong cuộc đối đầu với đội tuyển Anh.