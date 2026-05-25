Chelsea chính thức vắng bóng tại châu Âu sau thất bại 1-2 bạc nhược trước Sunderland Trận thua tại sân Ánh Sáng khiến Chelsea kết thúc mùa giải 2025/26 ở vị trí thứ 10, đặt gánh nặng tái thiết cực lớn lên vai tân huấn luyện viên Xabi Alonso.

Cơn ác mộng của Chelsea tại Ngoại hạng Anh 2025/26 đã chính thức khép lại theo kịch bản tồi tệ nhất. Thất bại trước Sunderland không chỉ là một trận thua thông thường, mà là dấu chấm hết cho hy vọng cứu vãn một mùa giải thảm họa, đẩy đội bóng thành London vào cảnh trắng tay và vắng bóng hoàn toàn tại các đấu trường châu lục mùa tới.

Sự sụp đổ tại sân Ánh Sáng

Dù cơ hội dự Europa League vẫn mở ra nhờ kết quả từ các trận đấu cùng giờ, tập thể của huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane lại tự tay nhấn chìm chính mình bằng một màn trình diễn thiếu sức sống. Sunderland, với tinh thần rực lửa của "Mèo đen", đã hoàn toàn áp đảo một Chelsea rệu rã.

Chelsea gây thất vọng ở mùa giải năm nay.

Hàng phòng ngự lỏng lẻo của Chelsea sớm bộc lộ sai lầm khi để Trai Hume ghi bàn mở tỷ số. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn ngay đầu hiệp hai khi Malo Gusto lóng ngóng phản lưới nhà. Điểm sáng hiếm hoi từ pha lập công rút ngắn tỷ số của Cole Palmer nhanh chóng bị dập tắt bởi tấm thẻ đỏ trực tiếp của Wesley Fofana ở phút 60. Chơi thiếu người trong 30 phút cuối, Chelsea hoàn toàn bất lực và nhìn đối thủ ăn mừng tấm vé dự Europa League ngay trước mắt.

Vị trí thứ 10 và sự sa sút của những trụ cột

Vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng chung cuộc phản ánh chính xác sự tầm thường của Chelsea mùa này. Đội bóng từng lẫy lừng châu Âu giờ đây sở hữu một hàng tiền vệ thiếu sáng tạo và một hàng công cùn mòn. Những bản hợp đồng đắt giá như Moises Caicedo hay Marc Cucurella đã có một chiến dịch sa sút khó hiểu.

Ngay cả niềm hy vọng số một Cole Palmer cũng không thể gồng gánh cả một tập thể đang rơi vào vòng xoáy đi xuống. Sự trì trệ về lối chơi và thiếu bản sắc khiến người hâm mộ "The Blues" không khỏi hổ thẹn khi nhìn lại chặng đường đã qua.

Thử thách cực đại cho Xabi Alonso

Giờ đây, Xabi Alonso sẽ tiếp quản một "đống đổ nát" theo đúng nghĩa đen tại Stamford Bridge. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đối mặt với nhiệm vụ khổng lồ: vực dậy tinh thần của những cầu thủ đang chạm đáy niềm tin và xây dựng lại một hệ thống đã rạn nứt từ gốc rễ.

Chelsea trông cậy Xabi Alonso sẽ vực dậy đội bóng.

Việc không được tham dự đấu trường châu Âu mùa giải 2026/27 mang đến gánh nặng lớn về tài chính và rào cản trong việc thu hút nhân tài. Tuy nhiên, đây có thể là khoảng lặng cần thiết để đại diện phía Tây London nhìn lại chính mình. Một mình Xabi Alonso sẽ không đủ để tạo nên phép màu nếu đội bóng không quyết liệt xóa bỏ sự trì trệ hiện tại để bắt đầu một triều đại mới.