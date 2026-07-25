Chelsea chốt tương lai Pedro Neto sau bom tấn 117 triệu bảng Morgan Rogers Bất chấp việc chiêu mộ Morgan Rogers với giá 117 triệu bảng, Chelsea vẫn coi Pedro Neto là nhân tố chủ chốt và chỉ cân nhắc chia tay nếu nhận được đề nghị tài chính vượt ngưỡng.

Giữa bối cảnh thị trường chuyển nhượng hè xuất hiện nhiều đồn đoán, Chelsea vừa đưa ra thông điệp rõ ràng về tương lai của Pedro Neto. Đội bóng thành London khẳng định tiền đạo cánh người Bồ Đào Nha vẫn nằm trong kế hoạch nhân sự cốt lõi và không phải để bán, ngoại trừ kịch bản xuất hiện một đề nghị tài chính thực sự đột biến.

Lập trường cứng rắn từ Stamford Bridge

Theo nguồn tin từ báo The Standard, ban lãnh đạo Chelsea không chủ động rao bán Neto và chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào với các đối tác. Stamford Bridge chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào dành cho ngôi sao 26 tuổi. Mặc dù vậy, thượng tầng "The Blues" vẫn giữ thái độ linh hoạt: họ chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu đối tác đưa ra một mức giá vượt trội so với giá trị thị trường.

Neto vẫn nằm trong kế hoạch của Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, một số tin đồn cho rằng Tottenham Hotspur đã gửi lời thăm dò tới Chelsea về trường hợp của tuyển thủ Bồ Đào Nha. Báo cáo từ nhật báo Tribuna đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này, xác nhận không có bất kỳ cuộc tiếp cận nào diễn ra giữa hai CLB. Sự kiên định từ phía đội bóng chủ quản giúp Neto có thể hoàn toàn tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới mà không bị xao nhãng.

Giá trị từ những con số 10 bàn thắng và 10 kiến tạo

Sự tin tưởng tuyệt đối mà Chelsea dành cho Neto xuất phát từ màn trình diễn ổn định của anh trong chiến dịch 2025/26. Ở tuổi 26, ngôi sao người Bồ Đào Nha thể hiện sự bền bỉ ấn tượng với 52 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp trực tiếp 10 bàn thắng cùng 10 đường kiến tạo.

Đáng chú ý, kể từ khi tập đoàn chủ quản Mỹ tiếp quản đội bóng, Neto đã chen chân vào nhóm 10 chân sút ghi bàn nhiều nhất cho CLB. Khả năng bứt tốc, quấy phá và tạo đột biến ở hành lang cánh giúp anh trở thành một trong những mũi nhọn tấn công giàu tính chiến đấu nhất trong đội hình.

Bài toán cạnh tranh cùng tân binh 117 triệu bảng Morgan Rogers

Những đồn đoán xung quanh tương lai của Neto rộ lên sau khi Chelsea hoàn tất thương vụ bom tấn trị giá 117 triệu bảng mang tên Morgan Rogers từ Aston Villa. Việc chiêu mộ một ngôi sao thi đấu ở vị trí tương tự khiến dư luận cho rằng thời lượng ra sân của Neto sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Tuy nhiên, góc nhìn từ nội bộ Chelsea hoàn toàn khác biệt. Ban huấn luyện tin rằng sự hiện diện của Morgan Rogers nhằm gia tăng chiều sâu và độ đa dạng cho hàng công trong một mùa giải kéo dài, chứ không phải để thay thế trực tiếp vị trí của Neto. Việc duy trì cả hai ngôi sao sẽ giúp Chelsea sở hữu lực lượng dày dặn, tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng cho chiến dịch 2026/27.