Chelsea đại thanh trừng 10 cầu thủ: Enzo Fernandez dẫn đầu danh sách rời Stamford Bridge Đối mặt với cuộc khủng hoảng phong độ, Chelsea dự kiến đẩy đi 10 cái tên không còn phù hợp, bao gồm cả ngôi sao đắt giá Enzo Fernandez để tái thiết đội hình mùa hè 2026.

Chelsea đang đứng trước một mùa hè đầy biến động với kế hoạch đại tu lực lượng sâu rộng. Bất chấp kết quả giành vé dự Champions League hay không, một cuộc thanh trừng mạnh mẽ là điều bắt buộc để đội bóng thành London giải quyết cuộc khủng hoảng phong độ kéo dài và cân đối lại cấu trúc nhân sự.

Chelsea sẽ tiến hành cuộc đại tu lực lượng.

Áp lực tái thiết sau chuỗi thành tích nghèo nàn

Với chỉ vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đội hình của The Blues đã bộc lộ những khiếm khuyết trầm trọng về cả chuyên môn lẫn thái độ thi đấu. Để thực hiện công cuộc tái thiết bền vững, ban lãnh đạo đội bóng cần quyết đoán loại bỏ 10 cái tên không còn nằm trong tầm nhìn dài hạn của câu lạc bộ.

1. Enzo Fernandez: Biểu tượng của sự thất vọng

Mở đầu danh sách thanh lý là Enzo Fernandez, bản hợp đồng kỷ lục 106,8 triệu bảng nhưng chưa thể chứng minh giá trị tương xứng. Dù sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, tiền vệ người Argentina lại thiếu tố chất của một thủ lĩnh và thường xuyên bộc lộ thái độ thất vọng trên sân. Việc Enzo liên tục hướng về các bến đỗ khác cho thấy tâm trí của anh không còn đặt tại Stamford Bridge, buộc Chelsea phải bán anh ngay để duy trì tính kỷ luật tại câu lạc bộ.

2. Wesley Fofana: Tài năng bị kìm hãm

Trường hợp của Wesley Fofana mang đến sự nuối tiếc về một trung vệ tài năng nhưng thường xuyên mắc sai lầm vị trí và gặp rắc rối ngoài sân cỏ. Sau chuỗi 3 thất bại liên tiếp trước Newcastle, Everton và Man City, Fofana bị coi là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự khi thiếu đi sự hỗ trợ từ Trevoh Chalobah.

3. Alejandro Garnacho: Canh bạc thất bại

Về hàng công, Alejandro Garnacho được xem là một bản hợp đồng sai lầm dù mức giá 40 triệu bảng từng được coi là hợp lý. Ngoại trừ màn trình diễn trước Aston Villa, cựu cầu thủ Man Utd hoàn toàn mờ nhạt và thường xuyên bị gạch tên khỏi đội hình chính của HLV Liam Rosenior.

Garnacho có thể chia tay The Blues.

4. Marc Guiu và 5. Liam Delap: Những lựa chọn thừa thãi

Marc Guiu, đến từ Barcelona với giá 5 triệu bảng, gần như không có cơ hội thể hiện và chỉ đóng vai trò làm đẹp băng ghế dự bị. Trong khi đó, Liam Delap dù có giá trị chuyển nhượng 30 triệu bảng nhưng sự nghiệp liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương gân kheo, khiến anh không thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt tại London.

6. Filip Jorgensen: Thiếu ổn định nơi khung gỗ

Ở vị trí thủ môn, Filip Jorgensen không thể thuyết phục ban huấn luyện về khả năng bắt chính lâu dài. Với việc Chelsea đang chờ đón Mike Penders trở về từ Strasbourg, vị trí của Jorgensen trong đội hình trở nên dư thừa.

7. Nicolas Jackson: Tìm kiếm lối thoát mới

Nicolas Jackson từng có sự kết nối tốt với Cole Palmer nhưng mối quan hệ này đã rạn nứt kể từ khi Enzo Maresca rời ghế nóng. Việc bán tiền đạo người Senegal vào lúc này sẽ giúp Chelsea thu về một khoản phí đáng kể để tái đầu tư vào một trung phong đẳng cấp hơn.

8. Benoit Badiashile và 9. Tosin Adarabioyo: Cải tổ hàng thủ

Benoit Badiashile dù tài năng nhưng lại quá nhạy cảm với chấn thương, trong khi Tosin Adarabioyo chỉ được xem là phương án dự phòng ở tuổi 28. Sự vươn lên của các tài năng trẻ như Jorrel Hato hay Mamadou Sarr đã đẩy cả hai cầu thủ này vào danh sách cần thanh lý.

10. Axel Disasi: Kết thúc hành trình

Cái tên cuối cùng là Axel Disasi, người đã chứng minh được khả năng thích nghi tốt trong thời gian cho mượn tại West Ham United. Tuy nhiên, đẳng cấp của Disasi chưa bao giờ đủ để chiếm một suất đá chính thường trực tại Chelsea, và mùa hè này là thời điểm vàng để The Blues bán đứt anh.