Chelsea đàm phán chiêu mộ Jacobo Ramon: Toan tính chiến lược tại Serie A Chelsea đang tích cực đàm phán với Como để chiêu mộ tài năng trẻ Jacobo Ramon, trong khi thương vụ Trevoh Chalobah vẫn bế tắc do rào cản về mức phí chuyển nhượng.

Chelsea đang tiếp tục thực hiện chiến lược trẻ hóa đội hình bằng việc chuyển hướng sang thị trường Serie A. Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng thành London hiện đang đặt Jacobo Ramon, trung vệ triển vọng thuộc biên chế Como, vào tầm ngắm ưu tiên cho kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Jacobo Ramon đang trở thành mục tiêu săn đón của Chelsea nhờ tiềm năng phát triển lớn tại Serie A.

Mối liên kết bất ngờ từ thương vụ Trevoh Chalobah

Sự quan tâm của Chelsea dành cho Jacobo Ramon không xuất hiện ngẫu nhiên. Nó nảy sinh từ các cuộc thảo luận song phương giữa đại diện phía Tây London và Como liên quan đến tương lai của Trevoh Chalobah. Phía đội bóng nước Ý đã bày tỏ mong muốn sở hữu chữ ký của Chalobah để củng cố hàng thủ cho chiến dịch chinh chiến tại giải đấu cao nhất xứ sở mỳ ống.

Tuy nhiên, một rào cản lớn đã xuất hiện khi mức giá mà Chelsea yêu cầu cho tuyển thủ Anh vượt quá khả năng tài chính của Como. Chính trong quá trình tìm kiếm giải pháp trung hòa lợi ích giữa hai bên, cái tên Jacobo Ramon đã được đưa lên bàn đàm phán như một phương án đầy triển vọng cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Jacobo Ramon: 'Viên ngọc' có nguồn gốc từ Real Madrid

Hậu vệ 21 tuổi người Tây Ban Nha không phải là gương mặt xa lạ với các tuyển trạch viên hàng đầu châu Âu. Jacobo Ramon đã được theo dõi sát sao trong nhiều tháng qua nhờ khả năng đọc tình huống và tư duy phòng ngự hiện đại. Một chi tiết pháp lý quan trọng trong hợp đồng của cầu thủ này là việc Real Madrid hiện vẫn đang nắm giữ 50% giá trị quyền sở hữu đối với anh.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu Chelsea hoặc bất kỳ đội bóng nào chiêu mộ thành công Jacobo Ramon, gã khổng lồ Tây Ban Nha sẽ được hưởng lợi lớn về mặt tài chính từ thỏa thuận tiềm năng này. Đối với Chelsea, việc sở hữu một cầu thủ có tiềm năng lớn như Ramon không chỉ củng cố chiều sâu đội hình mà còn là một khoản đầu tư dài hạn đúng theo triết lý xây dựng đội bóng dựa trên các tài năng trẻ.

Hiện tại, các cuộc đối thoại vẫn đang được duy trì tích cực. Chelsea đang đứng trước bài toán cân nhắc giữa việc giữ nguyên mức định giá cho Chalobah hay linh hoạt cấu trúc hợp đồng để có thể sớm hoàn tất thương vụ chiêu mộ Jacobo Ramon – người được kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới cho hàng phòng ngự của "The Blues" trong tương lai gần.