Chelsea dẫn đầu cuộc đua Alex Scott sau khi Bournemouth từ chối 64 triệu bảng Chelsea được xem là ứng viên sáng giá nhất cho Alex Scott khi Bournemouth đòi khoảng 80 triệu bảng, còn Man Utd không muốn chi vượt giới hạn.

Chelsea đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành Alex Scott, theo The Athletic. Bournemouth đã từ chối đề nghị 64 triệu bảng, nhưng có thể xem xét bán tiền vệ 22 tuổi nếu mức đàm phán được nâng lên khoảng 80 triệu bảng.

Diễn biến này tạo ra khoảng cách rõ rệt giữa Chelsea và Manchester United. Trong khi đội chủ sân Stamford Bridge thể hiện quyết tâm chi đậm, Man Utd không muốn trả mức phí quá lớn cho một cầu thủ chưa chắc có vị trí đá chính.

Bournemouth giữ giá Alex Scott ở mức cao

Bournemouth vẫn thể hiện lập trường cứng rắn với tương lai của Scott. Đội bóng chủ sân Vitality không muốn bán cầu thủ với mức giá thấp, dù đã nhận được đề nghị trị giá 64 triệu bảng từ Chelsea.

Tuy nhiên, khả năng đàm phán chưa khép lại. Theo thông tin được nêu, Bournemouth có thể thay đổi quan điểm nếu Chelsea nâng giá lên 80 triệu bảng. Khoảng chênh 16 triệu bảng vì thế sẽ là điểm then chốt quyết định liệu thương vụ có thể tiến triển hay không.

Bournemouth không bán Scott với giá rẻ. Ảnh: Getty.

Quyết định không gia hạn làm thay đổi thế cờ

Scott vừa từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng vượt mốc tháng 6/2028 từ Bournemouth. Quyết định này làm tăng sức ép lên đội chủ quản trong việc tìm một thỏa thuận phù hợp ở kỳ chuyển nhượng hiện tại.

Nếu không bán Scott vào lúc này, Bournemouth có nguy cơ phải đối mặt với vị thế đàm phán bất lợi hơn vào mùa hè năm sau. Đó là lý do câu lạc bộ vẫn giữ giá cao, nhưng không thể hoàn toàn loại trừ một thương vụ nếu Chelsea đáp ứng điều kiện tài chính.

Về phía cầu thủ, Scott được cho là muốn chuyển đến Stamford Bridge. Mong muốn cá nhân này giúp Chelsea có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh, đặc biệt khi Bournemouth phải cân nhắc giữa việc giữ một cầu thủ không cam kết tương lai dài hạn và chấp nhận mức giá họ mong muốn.

Man Utd lùi bước sau các khoản chi ở tuyến giữa

Man Utd từng đưa Scott vào tầm ngắm trong quá trình tìm kiếm bản hợp đồng thứ ba cho hàng tiền vệ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nhưng đội bóng này đang ở thế bất lợi trước Chelsea và không có ý định chi tiêu vượt ngưỡng cho thương vụ.

Ban lãnh đạo Man Utd đã chi 85 triệu bảng để đưa Andrey Santos và Youri Tielemans về tuyến giữa. Trong bối cảnh đó, mức phí Bournemouth yêu cầu cho Scott trở thành rào cản đáng kể, nhất là khi cầu thủ người Anh khó được bảo đảm suất đá chính tại Old Trafford.

Sự thiếu cam kết của Scott với dự án của Man Utd càng khiến khả năng theo đuổi thương vụ suy giảm. Nếu Bournemouth chấp nhận nhượng bộ ở bàn đàm phán, Chelsea gần như sẽ là bến đỗ tiếp theo của tiền vệ 22 tuổi.

Mức giá 80 triệu bảng là ranh giới của thương vụ

Cuộc đua hiện không còn chỉ phụ thuộc vào sự quan tâm của các đội bóng, mà xoay quanh mức định giá của Bournemouth. Chelsea có lợi thế về quyết tâm và nguyện vọng của cầu thủ, còn Bournemouth nắm quyền quyết định với yêu cầu khoảng 80 triệu bảng.

Với Man Utd không muốn tiếp tục nâng chi phí, những bước đi tiếp theo của Chelsea sẽ định hình tương lai của Scott trong thời gian tới.