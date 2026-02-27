Chelsea dẫn đầu vụ Murillo, Vlahovic chọn Barcelona và tin chuyển nhượng sáng 27/2 Thị trường chuyển nhượng nóng lên với việc Chelsea bứt phá trong cuộc đua giành trung vệ Murillo, trong khi Liverpool và MU rút lui khỏi thương vụ Mateus Mane.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh và châu Âu đang chứng kiến những biến động lớn khi Chelsea vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Murillo từ Nottingham Forest. Trong khi đó, các ông lớn như Liverpool và Manchester United buộc phải điều chỉnh kế hoạch do những rào cản về mức giá chuyển nhượng.

Chelsea chiếm ưu thế vụ Murillo, Liverpool và MU rút lui khỏi thương vụ Mane

Tại Ngoại hạng Anh, cuộc đua giành trung vệ Murillo đang trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Cầu thủ 23 tuổi người Brazil đã có một mùa giải bùng nổ trong màu áo Nottingham Forest, thu hút sự chú ý lớn từ nhiều đội bóng, đặc biệt là Liverpool.

Chelsea dẫn đầu cuộc đua giành Murillo.

Tuy nhiên, theo Teamtalk, Chelsea hiện là đội bóng chiếm ưu thế nhất. Với chiến lược ưu tiên các tài năng trẻ từ Nam Mỹ, đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng đầu tư mạnh tay để củng cố hệ thống phòng ngự cho những mùa giải tới.

Ngược lại, Liverpool và Manchester United đã chính thức rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Mateus Mane của Wolves. Dù đánh giá cao tiềm năng của cầu thủ 18 tuổi này, mức giá 50 triệu bảng mà Wolves đưa ra được coi là quá cao so với kinh nghiệm thực tế của Mane ở thời điểm hiện tại.

Mateus Mane có mức giá đắt đỏ.

Jurgen Klopp cam kết với Red Bull và tương lai của Vlahovic

Giám đốc điều hành Oliver Mintzlaff của tập đoàn Red Bull đã chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn về việc Jurgen Klopp sớm rời bỏ vị trí Giám đốc bóng đá toàn cầu. Ông khẳng định những báo cáo này hoàn toàn vô căn cứ và nhấn mạnh chiến lược gia người Đức vẫn là hạt nhân trong kế hoạch phát triển hệ sinh thái bóng đá của tập đoàn.

Tại Ý, tiền đạo Dusan Vlahovic của Juventus được cho là đang ưu tiên chuyển đến Barcelona sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn. Chân sút 26 tuổi người Serbia mong muốn gia nhập sân Camp Nou dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2026, bất chấp sự theo đuổi từ Tottenham và Chelsea. AC Milan cũng được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo này.

Các biến động đáng chú ý khác trên thị trường

Nhiều đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh cũng đang tích cực săn đón các tài năng trẻ và lên kế hoạch nhân sự dài hạn: