Chelsea dẫn đầu vụ Murillo, Vlahovic chọn Barcelona và tin chuyển nhượng sáng 27/2
Thị trường chuyển nhượng nóng lên với việc Chelsea bứt phá trong cuộc đua giành trung vệ Murillo, trong khi Liverpool và MU rút lui khỏi thương vụ Mateus Mane.
Thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh và châu Âu đang chứng kiến những biến động lớn khi Chelsea vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Murillo từ Nottingham Forest. Trong khi đó, các ông lớn như Liverpool và Manchester United buộc phải điều chỉnh kế hoạch do những rào cản về mức giá chuyển nhượng.
Chelsea chiếm ưu thế vụ Murillo, Liverpool và MU rút lui khỏi thương vụ Mane
Tại Ngoại hạng Anh, cuộc đua giành trung vệ Murillo đang trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Cầu thủ 23 tuổi người Brazil đã có một mùa giải bùng nổ trong màu áo Nottingham Forest, thu hút sự chú ý lớn từ nhiều đội bóng, đặc biệt là Liverpool.
Tuy nhiên, theo Teamtalk, Chelsea hiện là đội bóng chiếm ưu thế nhất. Với chiến lược ưu tiên các tài năng trẻ từ Nam Mỹ, đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng đầu tư mạnh tay để củng cố hệ thống phòng ngự cho những mùa giải tới.
Ngược lại, Liverpool và Manchester United đã chính thức rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Mateus Mane của Wolves. Dù đánh giá cao tiềm năng của cầu thủ 18 tuổi này, mức giá 50 triệu bảng mà Wolves đưa ra được coi là quá cao so với kinh nghiệm thực tế của Mane ở thời điểm hiện tại.
Jurgen Klopp cam kết với Red Bull và tương lai của Vlahovic
Giám đốc điều hành Oliver Mintzlaff của tập đoàn Red Bull đã chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn về việc Jurgen Klopp sớm rời bỏ vị trí Giám đốc bóng đá toàn cầu. Ông khẳng định những báo cáo này hoàn toàn vô căn cứ và nhấn mạnh chiến lược gia người Đức vẫn là hạt nhân trong kế hoạch phát triển hệ sinh thái bóng đá của tập đoàn.
Tại Ý, tiền đạo Dusan Vlahovic của Juventus được cho là đang ưu tiên chuyển đến Barcelona sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn. Chân sút 26 tuổi người Serbia mong muốn gia nhập sân Camp Nou dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2026, bất chấp sự theo đuổi từ Tottenham và Chelsea. AC Milan cũng được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo này.
Các biến động đáng chú ý khác trên thị trường
Nhiều đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh cũng đang tích cực săn đón các tài năng trẻ và lên kế hoạch nhân sự dài hạn:
- Honest Ahanor: Hậu vệ trái 18 tuổi người Nigeria đang là mục tiêu của Arsenal, Man City và Chelsea với mức giá khởi điểm khoảng 30 triệu bảng nhờ thể chất và tốc độ ấn tượng.
- Newcastle United: Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang tìm người kế vị lâu dài cho Nick Pope. Hai ứng viên hàng đầu là Bart Verbruggen (Brighton) và James Trafford (Man City).
- Victor Osimhen: Một điều khoản đặc biệt trong thỏa thuận giữa Napoli và Galatasaray quy định nếu đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bán tiền đạo này cho một CLB Ý khác, họ sẽ phải trả cho Napoli khoản phí lên tới 60 triệu bảng.
- Trent Kone-Doherty: Tài năng 19 tuổi của Liverpool nhiều khả năng sẽ gia nhập CLB Molde (Na Uy) để tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên thay vì ký hợp đồng mới tại Anfield.