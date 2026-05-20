Chelsea đánh bại Tottenham 2-1: Bản lĩnh The Blues và hy vọng cúp châu Âu Vượt qua Tottenham trong trận derby London kịch tính, Chelsea vươn lên vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng và nắm quyền tự quyết cho suất tham dự đấu trường châu lục.

Chelsea đã chính thức chấm dứt chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng bằng kết quả sát nút 2-1 trước Tottenham ngay tại Stamford Bridge. Chiến thắng này không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý cho đoàn quân áo xanh mà còn trực tiếp đưa họ vào nhóm tranh chấp vé dự cúp châu Âu trước vòng đấu cuối cùng.

Trận derby London diễn ra đầy hấp dẫn.

Bản lĩnh của những ngôi sao tại Stamford Bridge

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng, Chelsea chịu áp lực lớn sau chuỗi phong độ bết bát và thông tin bổ nhiệm Xabi Alonso cho mùa giải mới. Tuy nhiên, sự thay đổi trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane đã mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của đội chủ nhà.

Dù Tottenham nhập cuộc chủ động và liên tục tạo ra sóng gió với cú đánh đầu dội cột dọc của Mathys Tel, Chelsea mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút thứ 18, từ đường chuyền chiến thuật của Pedro Neto, đội trưởng Enzo Fernandez khống chế tinh tế trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về đội chủ sân Stamford Bridge. Phút 30, Enzo Fernandez suýt chút nữa lập cú đúp từ một pha đá phạt trực tiếp đưa bóng tìm đến đúng cột dọc. Trước khi hiệp một khép lại, Cole Palmer cũng bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi cú dứt điểm của anh đi chệch khung thành trong gang tấc.

Sự hiệu quả định đoạt trận derby

Hiệp hai chứng kiến màn đôi công rực lửa giữa hai đại diện thành London. Trong khi Tottenham đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Chelsea lại cho thấy sự sắc bén trong các pha phản công. Phút 67, Andrey Santos nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo dọn cỗ của Enzo Fernandez, đẩy Tottenham vào thế khó chồng chất khó khăn.

Niềm vui của Andrey Santos khi ghi bàn thắng thứ 2 cho Chelsea.

Dù huấn luyện viên Roberto De Zerbi đã thực hiện những thay đổi nhân sự quan trọng như tung James Maddison và Pape Sarr vào sân, Tottenham chỉ có được một bàn danh dự nhờ công của Richarlison ở phút 74. Những nỗ lực ép sân nghẹt thở ở cuối trận của Spurs đều bị chặn đứng bởi sự xuất sắc của thủ thành Robert Sanchez và cú tắc bóng giải nguy kịp thời của trung vệ trẻ Jorrel Hato.

Thống kê chuyên sâu và tác động bảng xếp hạng

Một chi tiết đáng chú ý là Tottenham hoàn toàn áp đảo về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) với 1.72 so với 0.63 của Chelsea. Tuy nhiên, sự hiệu quả trong khâu dứt điểm đã giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế. Thất bại này cũng khiến chuỗi trận không thắng của Spurs trên sân đối phương kéo dài lên con số 35.

Thông số Chelsea Tottenham Tỷ số 2 1 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.63 1.72 Người ghi bàn Fernandez (18'), Santos (67') Richarlison (74') n

Với 3 điểm giành được, Chelsea vươn lên vị trí thứ tám và nắm quyền tự quyết suất dự cúp châu Âu trong trận đấu cuối cùng gặp Sunderland. Ngược lại, Tottenham buộc phải giành kết quả có lợi trước Everton ở vòng đấu tới để chắc chắn trụ lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.