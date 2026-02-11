Chelsea đánh rơi chiến thắng sau thảm họa 7 phút trước Leeds United tại vòng 26 Ngoại hạng Anh Dẫn trước 2 bàn nhờ công của Joao Pedro và Cole Palmer, Chelsea bất ngờ bị Leeds United cầm hòa 2-2 sau những thảm họa phòng ngự liên tiếp trong hiệp hai.

Tại vòng 26 giải Ngoại hạng Anh, Chelsea đã để Leeds United cầm hòa với tỷ số 2-2 đầy nuối tiếc ngay trên thánh địa Stamford Bridge. Dù sớm vươn lên dẫn trước hai bàn nhờ công của Joao Pedro và Cole Palmer, đại diện phía Tây London lại để đối thủ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai để giữ lại một điểm, phơi bày những lỗ hổng chết người ở hàng phòng ngự trẻ tuổi.

Sự áp đảo của The Blues và dấu ấn Cole Palmer

Chelsea bước vào cuộc tiếp đón Leeds United với tâm thế áp đảo hoàn toàn ngay từ những phút đầu tiên. Việc thiếu vắng chân sút chủ lực Dominic Calvert-Lewin khiến đội khách gặp vô vàn khó khăn trong khâu triển khai bóng từ phần sân nhà. Trong khi đó, đoàn quân của Liam Rosenior thi đấu đầy hưng phấn với sự linh hoạt của bộ ba Cole Palmer, Joao Pedro và Estevao Willian trên hàng công.

Sự áp đảo sớm được cụ thể hóa ở phút 24 khi Cole Palmer thực hiện đường kiến tạo tinh tế xé toang hàng phòng ngự đối phương. Joao Pedro băng xuống dứt điểm điệu nghệ qua đầu thủ môn Darlow để khai thông thế bế tắc cho đội chủ sân Stamford Bridge. Bàn thắng mở điểm giúp "The Blues" thi đấu càng thanh thoát hơn với những pha đập nhả mang tính trình diễn cao.

Bước sang hiệp hai, kịch bản tưởng chừng đã sớm an bài khi Chelsea được hưởng quả phạt đền ở phút 58 sau tình huống Joao Pedro bị đẩy ngã. Cole Palmer một lần nữa tỏa sáng với cú dứt điểm lạnh lùng trên chấm 11 mét để nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Chelsea đã vươn lên dẫn trước Leeds United tới 2-0.

Thảm họa phòng ngự và màn ngược dòng của Leeds United

Tuy nhiên, sự chủ quan cùng những sai lầm cá nhân ở hàng thủ đã khiến Chelsea phải trả giá đắt. Leeds United bất ngờ vùng lên mạnh mẽ nhờ sự năng nổ của Jayden Bogle và các điều chỉnh chiến thuật từ huấn luyện viên Daniel Farke. Phút 66, Lukas Nmecha rút ngắn cách biệt xuống 1-2 từ quả phạt đền sau sai lầm đáng trách của tiền vệ Moises Caicedo.

Chỉ ít phút sau, thảm họa phòng ngự lại ập đến với Chelsea khi thủ thành Robert Sanchez phối hợp thiếu ăn ý với hậu vệ trẻ Josh Acheampong. Tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Noah Okafor nhanh chân dứt điểm tung lưới đội chủ nhà để san bằng tỷ số 2-2 ở phút 73. Một kịch bản không tưởng diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy mười phút ngắn ngủi tại Stamford Bridge.

Sai lầm ở hàng phòng ngự khiến Chelsea đánh rơi chiến thắng.

Những nỗ lực muộn màng của Pedro Neto hay Liam Delap trong khoảng thời gian cuối trận đều không thể xuyên thủng lớp phòng ngự kiên cường của Leeds. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 90+3', khi Cole Palmer đệm bóng ra ngoài ở cự ly gần sau quả căng ngang của Moises Caicedo. Kết quả hòa 2-2 khiến Chelsea bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng dù đã nắm giữ lợi thế vô cùng lớn.

Thống kê trận đấu Chelsea 2-2 Leeds United

Thông số Chelsea Leeds United Bàn thắng 2 2 Người ghi bàn Joao Pedro (24'), Cole Palmer (58') Lukas Nmecha (67'), Noah Okafor (73') Kết quả chung cuộc Hòa 2-2

Đội hình ra sân của hai đội.

