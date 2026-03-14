Chelsea đấu Newcastle: Khi hàng thủ mong manh đối mặt nỗi ám ảnh 14 năm Chelsea và Newcastle bước vào vòng 30 Ngoại hạng Anh với những tử huyệt riêng, từ cuộc khủng hoảng phòng ngự của The Blues đến cái dớp sân khách của Chích chòe.

Vòng 30 Ngoại hạng Anh chứng kiến cuộc đụng độ tâm điểm giữa Chelsea và Newcastle United tại Stamford Bridge trong bối cảnh cả hai đều vừa trải qua những trải nghiệm vắt kiệt sức lực tại Champions League. Đây không chỉ là màn so tài vì mục tiêu Top 4, mà còn là cuộc chiến để che giấu những khiếm khuyết hệ thống trầm trọng của cả Liam Rosenior lẫn Eddie Howe.

Cả hai đội đều đang có những vấn đề của riêng mình.

Hàng phòng ngự Chelsea: "Gót chân Achilles" của Liam Rosenior

Dù đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và tràn trề hy vọng trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu, Chelsea lại đang sở hữu một hàng thủ cực kỳ thiếu ổn định. Dưới triều đại của tân HLV Liam Rosenior, The Blues mới chỉ giữ sạch lưới vỏn vẹn 3 trận sau 16 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Thất bại 2-5 trước PSG hồi giữa tuần đã phơi bày toàn bộ sự yếu kém về bản lĩnh của hàng thủ áo xanh. Đáng lo ngại hơn, vị trí người gác đền đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Sai lầm của Filip Jorgensen tại Paris đã tạo ra làn sóng yêu cầu đưa Robert Sanchez trở lại, dù cựu thủ thành Brighton cũng không có phong độ tốt trong các trận gặp Arsenal hay Wrexham gần đây.

Thống kê đáng báo động của Chelsea

Số trận giữ sạch lưới: 3/16 trận dưới thời Liam Rosenior.

3/16 trận dưới thời Liam Rosenior. Bàn thua gần nhất: 5 bàn trong trận gặp PSG tại Champions League.

5 bàn trong trận gặp PSG tại Champions League. Vấn đề nhân sự: Sự bất ổn phong độ giữa Filip Jorgensen và Robert Sanchez.

Newcastle và nỗi sợ xa nhà kéo dài 14 năm

Newcastle đang có phong độ rất kém trên sân khách.

Phía bên kia chiến tuyến, Newcastle United hành quân đến London với hành trang là nỗi ám ảnh lịch sử. Đã 14 năm trôi qua kể từ chiến thắng gần nhất của "Chích chòe" tại Stamford Bridge vào tháng 5/2012. Trong 12 lần làm khách gần nhất tại đây, Newcastle chưa một lần ca khúc khải hoàn.

Hiệu suất tấn công khi xa nhà của thầy trò Eddie Howe cũng là một dấu hỏi lớn với chỉ 14 bàn thắng sau 14 trận sân khách mùa này. Khó khăn chồng chất khi lực lượng của đội khách sứt mẻ nghiêm trọng với sự vắng mặt của Bruno Guimaraes và Fabian Schar, trong khi ngôi sao chạy cánh Anthony Gordon vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì thể lực.

Thông số Newcastle (Sân khách) Chelsea (Sân nhà) Số bàn thắng 14 bàn/14 trận Duy trì hiệu suất ổn định Lịch sử đối đầu Không thắng tại Stamford Bridge từ 2012 Ưu thế đối đầu vượt trội Tình trạng lực lượng Mất Guimaraes, Schar Tranh cãi vị trí thủ môn

Đáng chú ý, tâm lý của các cầu thủ Newcastle có thể bị xao nhãng bởi trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Barcelona vào tuần sau. Sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối tại lượt đi, việc giữ sức và tránh chấn thương cho cuộc đối đầu tại Catalunya chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cường độ chơi bóng của đội khách tại Stamford Bridge cuối tuần này.