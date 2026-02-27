Chelsea đấu PSG: Liam Rosenior cần tái lập công thức chiến thắng của Maresca Chelsea tái ngộ PSG tại vòng 1/8 Champions League. HLV Liam Rosenior cần nghiên cứu lại chiến thắng 3-0 năm 2025 để tìm ra lời giải chiến thuật tối ưu cho The Blues.

Lá thăm may rủi tại vòng 16 đội Champions League đã đưa Chelsea đụng độ Paris Saint-Germain (PSG). Đây là lần đầu tiên hai đội gặp lại nhau kể từ trận chung kết Club World Cup năm 2025, nơi đại diện thành London từng giành chiến thắng áp đảo.

Rosenior sẽ đối đầu với bài toán khó mang tên PSG.

Di sản chiến thuật từ chiến thắng 3-0

Trong ký ức của người hâm mộ The Blues, trận thắng 3-0 trước PSG tại Club World Cup vẫn là một cột mốc chói lọi. Dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca, Chelsea đã hủy diệt đối thủ ngay trong hiệp một nhờ cú đúp của Cole Palmer và bàn thắng từ tân binh Joao Pedro. Đây được xem là màn đấu trí đỉnh cao, nơi Maresca hoàn toàn lấn lướt Luis Enrique.

Liam Rosenior, người hiện đang nắm quyền tại Stamford Bridge, được cho là cần nghiên cứu kỹ lưỡng băng ghi hình trận đấu đó để tìm ra chìa khóa vượt qua đại diện nước Pháp một lần nữa. Yếu tố tiên quyết nằm ở cách sắp xếp nhân sự đầy linh hoạt.

Vai trò biến ảo của Cole Palmer và Malo Gusto

Thay vì để Cole Palmer chơi bó vào trung lộ như thói quen, Maresca từng bố trí ngôi sao người Anh xuất phát bên hành lang cánh phải. Sự điều chỉnh này cho phép Palmer thực hiện những pha cắt vào trong và dứt điểm bằng chân trái sở trường – kịch bản dẫn đến bàn thắng thứ hai của anh trong trận chung kết năm đó.

Bên cạnh sự tỏa sáng cá nhân, hệ thống hỗ trợ cũng đóng vai trò then chốt. Việc sử dụng Malo Gusto như một hậu vệ phải tấn công đã gây ra áp lực cực lớn lên Nuno Mendes. Hậu vệ của PSG đã hoàn toàn bất lực trước những đợt leo biên liên tục của Chelsea, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự đối phương.

Sự thống trị của khu trung tuyến

Một điểm nhấn khác mà Rosenior có thể kế thừa là cách sử dụng Reece James. Maresca từng gây tranh cãi khi đẩy James lên đá tiền vệ trong các trận cầu lớn, nhưng hiệu quả mang lại là không thể phủ nhận. Tại trận chung kết trên đất Mỹ, bộ ba Reece James, Moises Caicedo và Enzo Fernandez đã hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân nhờ nền tảng thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp vượt trội.

Maresca từng đánh bại PSG trên đất Mỹ.

Trước thềm đại chiến vào tháng 3 tới, cộng đồng người hâm mộ Chelsea đang tỏ ra khá lạc quan. Nhiều ý kiến cho rằng PSG hiện tại không còn duy trì được sức mạnh khủng khiếp như mùa trước, trong khi kỳ vọng đang được đặt lên vai Cole Palmer để anh sớm lấy lại phong độ tốt nhất.

Hai lượt trận sắp tới sẽ là thuốc thử liều cao cho năng lực của Liam Rosenior. Liệu ông có thể phát huy tối đa "công thức chiến thắng" từ người tiền nhiệm để đưa Chelsea tiến sâu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu?